Laptop czy handheld? Najlepszy wybór na święta

Okres świątecznych promocji od dawna jest idealnym momentem, by wreszcie przestać kombinować z ustawieniami medium i zacząć grać tak, jak zaplanowali to twórcy gier: z wysokim klatkażem, pełnym ray tracingiem i bez nerwowego zerkania w zakładkę temperatur. Ale dziś komputer to nie tylko narzędzie do rozrywki. Ten sam sprzęt musi rano udźwignąć zajęcia na uczelni czy pracę zdalną, po południu montaż wideo na YouTube’a, a wieczorem - kilkugodzinny raid w ulubionym MMO. Dlatego rozsądne świąteczne zakupy w elektronice przestały być impulsem pod tytułem byle świeciło RGB. Stały się inwestycją w komfort, mobilność i… święty spokój na najbliższe lata.

Laptop gamingowy jako prezent do wszystkiego

Jeszcze dekadę temu notebook dla gracza był ciężkim klocem z mizernym akumulatorem, którego nie chciało się targać dalej niż z biurka na łóżko. Dziś taki obrazek ma tyle wspólnego z rzeczywistością, co GeForce RTX 5090 z GTX‑em 460 - czyli głównie logo. Nowoczesne konstrukcje łączą moc, którą kiedyś rezerwowano dla desktopów z mobilnością ultrabooków. Są lżejsze, lepiej chłodzone, bardziej energooszczędne i zdecydowanie lepiej wykonane.

To połączenie nabiera szczególnego znaczenia w okresie świąteczno‑noworocznym. Komputer nie stoi już przy jednym biurku - jeździ z nami do rodziny, na sylwestrowy wypad czy ferie. Granie kończy się często na kanapie, przy telewizorze albo w drugim pokoju, gdy salon okupują domownicy. Laptop albo handheld, który realnie ogarnia współczesne gry, staje się wspólnym źródłem rozrywki, a jednocześnie narzędziem do nadrabiania projektów, montowania świątecznych vlogów czy obróbki zdjęć z wyjazdu.

ASUS TUF Gaming (po lewej) i ASUS ROG Zephyrus

Dlatego gamingowy prezent warto traktować jak upgrade całego cyfrowego życia: od rozrywki, przez naukę, aż po kreatywne hobby. W tej kategorii od lat mocną pozycję mają urządzenia Asusa - zarówno z serii ROG, jak i TUF Gaming - projektowane tak, by nie było wąskiego gardła: ani w CPU, ani w GPU, ani w ekranie, ani w chłodzeniu.

Handheld zamiast konsoli pod choinką? ROG Ally i Ally X

Przyzwyczailiśmy się, że konsola pod choinkę oznacza wielkie pudło z logiem Xboxa lub PlayStation. Tymczasem coraz więcej graczy spogląda w stronę handheldów z Windowsem - bo dają coś, czego klasyczne konsole nie mają: dostęp do całej biblioteki PC, od Steama i Game Passa po inne launchery, a do tego pełną swobodę w modach, emulatorach i narzędziach dla twórców.

Seria ROG Ally - w tym nowszy Ally X - to właśnie taki sprzęt. Mały, mobilny PC z ekranem o wysokim odświeżaniu, dopracowanym chłodzeniem i interfejsem zaprojektowanym pod granie w trybie handheld. Zamiast kombinowania z dockami i adapterami dostajemy gotowe rozwiązanie, które działa prosto z pudełka: włączasz, logujesz się do swojego ekosystemu gier, pobierasz ulubione tytuły i grasz - w pociągu, na kanapie, u rodziny na świętach.

ROG Xbox Ally

ROG Ally i Ally X to urządzenia dla tych, którzy chcą mieć swoje gry zawsze przy sobie. Idealne, jeśli:

dojeżdżasz na uczelnię albo do pracy i chcesz wykorzystać tę godzinę na postęp w ulubionym RPG,

święta oznaczają dla ciebie kilkudniowy wyjazd, podczas którego nie ma miejsca ani na desktop, ani na pełnowymiarowego laptopa,

lubisz mieć jedną bibliotekę gier - tę z PC - zamiast dzielić ją między kilka platform.

W przeciwieństwie do klasycznych konsol Ally nie ogranicza cię do jednego sklepu z grami. To pełnoprawny PC, który można podpiąć do monitora, klawiatury i myszy, gdy wrócisz do domu, i używać jak normalnego komputera - czy to do nauki, czy do pracy nad lekkimi projektami. Jednocześnie jego design, system chłodzenia i kontrolery są po prostu… konsolowe. Z punktu widzenia gracza to często wygodniejszy wybór niż próba grania na zwykłym laptopie na kolanach.

Kiedy warto postawić na gamingowego laptopa? TUF Gaming A16 i F16

Jeśli jednak wiesz, że potrzebujesz konia roboczego - sprzętu, który udźwignie zarówno najnowsze gry, jak i projekty szkolne czy komercyjne - prędzej czy później trafisz na temat gamingowego laptopa. I tu rozsądnym wyborem na start są maszyny z serii ASUS TUF Gaming, takie jak A16 czy F16.

Seria TUF nigdy nie celowała w lans i fajerwerki RGB. Stawia raczej na to, co dla świadomych użytkowników jest ważniejsze: solidną, wojskową stylistykę, sensownie dobrane podzespoły i chłodzenie, które nie poddaje się po dwóch godzinach gry czy renderu. To laptopy, które spokojnie można wrzucić do plecaka obok podręczników i nie martwić się, że pierwszy lepszy upadek z ławki będzie ich końcem.

TUF Gaming A16

W praktyce TUF Gaming A16/F16 świetnie odnajdują się w rolach:

maszyny do codziennej nauki - z wygodną klawiaturą, sensownym touchpadem i ekranem, który nie męczy wzroku przy długim czytaniu,

sprzętu do gier - z nowoczesnymi procesorami, dedykowanymi kartami graficznymi i ekranami o wysokim odświeżaniu, które realnie przekładają się na przewagę w dynamicznych produkcjach,

narzędzia do tworzenia treści - od montażu wideo w 1080p/4K, przez grafikę 2D, aż po pierwsze projekty 3D i streaming.

TUF‑y projektuje się jak woły robocze: mają wydajne układy chłodzenia, przemyślane wloty i wyloty powietrza oraz profile pracy, które pozwalają wycisnąć ze środka wszystko, nie zamieniając przy tym klawiatury w patelnię.

TUF Gaming A16

W przypadku laptopów gamingowych słowo mobilność bywa nadużywane. Często oznacza jedynie to, że komputer da się przenieść z pokoju do pokoju. W TUF Gaming A16/F16 mobilność jest realną cechą: laptopy są większe niż ultrabooki, ale nadal na tyle lekkie i smukłe, by wrzucić je do plecaka, a przy tym oferują sensowny czas pracy na baterii. To ma znaczenie, gdy siedzisz na wydziale między zajęciami i nie masz wolnego gniazdka, montujesz w terenie materiał wideo ze świątecznego wyjazdu czy po prostu chcesz pograć godzinę w ulubiony tytuł na kanapie bez kabla ciągnącego się przez pół pokoju.

Dla wielu osób to właśnie TUF A16/F16 będzie złotym środkiem: pierwszym poważnym laptopem gamingowym, który jednocześnie spokojnie ogarnie wszystkie obowiązki i kreatywne zajawki.

Gdy granica między laptopem a desktopem się zaciera: ROG Strix G16/G18

ROG Zephyrus G16

Jeśli marzysz o sprzęcie, który zbliża się wydajnością do pełnoprawnego PC‑ta z RTX‑em i dużym monitorem, a jednocześnie mieści się w formie laptopa to seria Asus ROG Strix - w tym modele G16 i G18 - to znakomita propozycja.

ROG Strix G16/G18 to klasyczne gamingowe bestie: duże, wyraziste, z ekranami, które realnie zmieniają wrażenia z gry. Różnica między 60 Hz a 240 Hz jest większa, niż wielu osobom się wydaje. Wyższe odświeżanie oznacza:

płynniejsze śledzenie ruchu - w FPS‑ach szybciej dostrzegasz przeciwnika,

mniejsze zmęczenie oczu - obraz nie szarpie przy przewijaniu i dynamicznych scenach,

przyjemniejsze korzystanie z systemu - nawet zwykłe scrollowanie stron wygląda lepiej.

To sprzęt, który aż prosi się o podłączenie do zewnętrznego monitora QHD lub 4K i traktowanie jak stacji roboczo‑gamingowej. A jednocześnie - gdy pakujesz go do plecaka i jedziesz na LAN‑party czy rodzinny wyjazd - masz wszystko w jednym urządzeniu.

Strix G16/G18 projektowano tak, by nie trzeba było kalkulować: czy ta gra pójdzie na wysokich, czy raczej średnich?. Nowoczesne procesory, mocne GPU, szybka pamięć i dyski NVMe sprawiają, że:nowe gry działają płynnie w wysokich detalach, montaż wideo w 4K nie zamienia się w pokaz slajdów a projekty 3D i renderingi lecą w tle, gdy robisz coś innego.

ROG Zephyrus G16

To sprzęt, który ma służyć dłużej niż jeden sezon - za dwa, trzy lata nadal odpali nowe tytuły bez kompromisów rodem z konsol poprzedniej generacji.

Dla tych, którzy chcą wszystko naraz: ROG Zephyrus G16 i ROG Strix Scar G16/G18

Coraz więcej osób szuka laptopa, który wygląda jak narzędzie pracy, a pod maską kryje gamingową moc. Zephyrus G16 to właśnie taki kompromis. Smukły, minimalistyczny, idealny na spotkanie biznesowe, a po powrocie do domu - gotowy na AAA z ray tracingiem.

To świetny wybór dla twórców wideo montujących w 4K, grafików 2D/3D ceniących kalibrację ekranu, studentów i profesjonalistów, którzy w dzień pracują w Adobe czy Blenderze, a wieczorem grają. Zephyrus G16 łączy ładny design, mobilność i gamingową wydajność. To typowy daily driver, który zastępuje laptopa do pracy i maszynę do grania.

TUF Gaming A16

Na drugim biegunie są Strix Scar G16/G18 - mobilne odpowiedniki high‑endowych stacjonarek. Jeszcze mocniejsze konfiguracje CPU/GPU, zaawansowane chłodzenie i ekrany o najwyższych parametrach. To sprzęt dla graczy, którzy chcą maksymalnej liczby FPS w esportowych tytułach, minimalnych opóźnień i pewności, że laptop poradzi sobie z każdym kolejną generacją gier. Scar to wybór dla tych, którzy traktują granie poważnie - ale nadal chcą mobilności.

Co łączy wszystkie te maszyny?

Nowoczesne podzespoły zestawione tak, by nie było wąskiego gardła. Efekt? Sprzęt radzi sobie nie tylko z grami, ale też z montażem wideo, obróbką zdjęć, projektami 3D czy streamingiem.

Wysokie odświeżanie, niskie opóźnienia, dobre odwzorowanie barw. To różnica, którą czuć zarówno w grach, jak i w pracy twórczej.

Komory parowe, kilka wentylatorów, sensownie poprowadzone heatpipe’y. Dzięki temu sprzęt utrzymuje wydajność w długich sesjach i nie zamienia klawiatury w patelnię.

A poza tym mobilność i wytrzymałość. Dzisiejsze laptopy gamingowe nie są już stacjonarne. Asus stawia na sensowną wagę i grubość, wytrzymałe obudowy (szczególnie w serii TUF), przyzwoity czas pracy na akumulatorze. To sprzęt, który zabierzesz na uczelnię, do biura, do kawiarni czy na świąteczny wyjazd.

Na koniec: pamiętaj o punktach ROG Elite

ASUS TUF Gaming (po lewej) i ASUS ROG Zephyrus

Kupując sprzęt z linii ASUS ROG, możesz dołączyć do programu lojalnościowego ROG Elite. Punkty za zakupy wymienisz na nagrody, gry i ekskluzywne benefity. Innymi słowy - świąteczny prezent może z czasem przynieść dodatkowe bonusy.

Maciej Gajewski 22.12.2025 12:00

