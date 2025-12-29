Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało

Ładowanie...

Dwa tureckie myśliwce bezzałogowe Kizilelma wzniosły się w powietrze i poleciały w zwartym szyku. I to bez dotyku joysticka operatora. Maszyny same utrzymywały formację, komunikując się ze sobą w czasie rzeczywistym i korzystając z algorytmów sztucznej inteligencji. To pierwszy taki test na świecie, a Turcja otwarcie daje do zrozumienia, że w wyścigu o bojowe drony nowej generacji zamierza wyprzedzić dotychczasowych liderów.

REKLAMA

Dwa myśliwce, zero pilotów. Historyczny lot Kizilelmy

Podczas ostatnich prób nad terytorium Turcji w powietrze wzbiły się jednocześnie dwa bezzałogowe myśliwce Kizilelma. To nie były klasyczne testy pojedynczej maszyny, lecz w pełni autonomiczny lot w formacji – obie jednostki leciały obok siebie, zachowując bezpieczny dystans, a ich ruch był ze sobą ściśle skoordynowany.

Istotny jest tu brak operatorów naziemnych kierujących na bieżąco samolotami. Zamiast tego Kizilelma korzystała z oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji, które odpowiadało za utrzymanie szyku, reagowanie na zmiany położenia drugiej maszyny i korekty kursu. W praktyce oznacza to demonstrację tego, o czym wojska na całym świecie mówią od lat: samoloty bojowe, które potrafią wspólnie działać jak roje, ale bez człowieka w kabinie i bez ciągłego sterowania z ziemi.

Turcja stawia na Kizilelmę

Kizilelma to program, który ma relatywnie krótką drogę do wejścia do służby. Maszyna jest rozwijana przez turecką firmę Baykar, a rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest już na 2026 r. Władze w Ankarze mówią wprost, że chcą wprowadzić pierwszy rzut bezzałogowych myśliwców do uzbrojenia w perspektywie kilkunastu miesięcy, tuż po zakończeniu serii kolejnych testów.

Na tym etapie priorytetem jest sprawdzenie zachowania Kizilelmy zarówno w autonomicznych lotach w formacji, jak i w scenariuszach współpracy z klasycznymi, załogowymi samolotami. W przyszłym roku planowane są próby, w których bezzałogowce polecą razem z maszynami pilotowanymi przez ludzi. Z wojskowego punktu widzenia to jeden z najciekawszych kierunków rozwoju – myśliwiec z człowiekiem w kokpicie mógłby pełnić rolę dowódcy roju, a Kizilelma realizowałaby najbardziej ryzykowne zadania, gdzie strata maszyny jest łatwiejsza do zaakceptowania niż śmierć pilota.

Start z krótkich pasów

Jedną z cech, która od początku wyróżnia Kizilelmę, jest projektowanie z myślą o operowaniu z krótkich pasów startowych. To otwiera przed Turcją zupełnie nowe możliwości – bezzałogowe myśliwce można będzie wykorzystywać nie tylko na klasycznych bazach lotniczych, lecz także na jednostkach pływających.

Ankara wprost wiąże przyszłość programu z budową nowego okrętu, który ma być jednym z największych lotniskowców na świecie. Bezzałogowe myśliwce startujące z pokładu tego typu jednostki byłyby logicznym uzupełnieniem jej potencjału: mogłyby prowadzić rozpoznanie, eskortę, misje uderzeniowe lub zakłócanie obrony przeciwlotniczej przeciwnika, nie wystawiając na ryzyko załogowych samolotów.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dzięki możliwości operowania z krótszych pasów Kizilelma może stać się także narzędziem wzmacniania obrony w głębi kraju. Rozproszone, mniejsze lotniska polowe zwiększają szanse przetrwania lotnictwa w razie ataku, a bezzałogowe myśliwce świetnie wpisują się w taką koncepcję.

REKLAMA

Marcin Kusz 29.12.2025 12:42

Ładowanie...