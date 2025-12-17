Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska stawia na drony z Tajwanu. Pekin wypada z gry

Sojusz dronowy z Tajwanem ma stworzyć niechiński łańcuch dostaw i otworzyć drogę do bezpieczniejszych dostaw dla armii.

Marcin Kusz
Tajwańskie drony dla Polski. Podpisano sojusz bez Pekinu
REKLAMA

Polska dołącza do nowego układu sił na rynku dronów wojskowych. Tajwańska firma Tediboa i Polska Izba Systemów Bezzałogowych podpisały porozumienie, które ma zbudować niechiński łańcuch dostaw dla systemów bezzałogowych. W praktyce oznacza to jedno: więcej dronów z wiarygodnego kierunku dla polskiej armii i krajowego przemysłu obronnego.

REKLAMA

Polsko-tajwański sojusz dronowy oficjalnie na starcie

Porozumienie, o którym informuje tajwański serwis FocusTaiwan, nie jest kolejnym listem intencyjnym bez większego znaczenia. Z tajwańskiej strony podpisała je firma Tediboa, działająca w obszarze systemów bezzałogowych, a z naszej Polska Izba Systemów Bezzałogowych, na czele z jej prezesem Robertem Fintakiem. Dokument ma rangę protokołu ustaleń i wyznacza ramy długofalowej współpracy.

Co ważne, projekt jest wspierany przez rząd Tajwanu. To sygnał, że mówimy nie tylko o biznesowym układzie między firmami, lecz o elemencie szerszej strategii bezpieczeństwa technologicznego. Tajwan od lat buduje własny ekosystem high-tech, który ma być alternatywą dla rozwiązań z Chin kontynentalnych, także w obszarze dronów.

Niechiński łańcuch dostaw dronów. O co w tym naprawdę chodzi?

Sformułowanie niechiński łańcuch dostaw jest w tym porozumieniu tak naprawdę kluczowe. Od kilku lat wojsko, służby i administracje państwowe na całym świecie coraz ostrożniej podchodzą do sprzętu, którego produkcja, oprogramowanie i podzespoły są ściśle powiązane z chińskimi dostawcami. Chodzi nie tylko o politykę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo.

Dron, który trafia do armii, nie jest już tylko latającą kamerą. To tak naprawdę element systemu rozpoznania, łączności, a czasem także uzbrojenia. W takiej sytuacji zaufanie do łańcucha dostaw staje się równie ważne jak parametry techniczne sprzętu. Porozumienie z Tediboa ma właśnie ten ciężar – buduje ścieżkę dostaw, w której kluczowe technologie powstają w krajach postrzeganych jako bezpieczni partnerzy, z pominięciem producentów uzależnionych od chińskiego ekosystemu.

Tworzenie niechińskiego łańcucha dostaw oznacza więc inne standardy kontroli oprogramowania, inne podejście do serwisowania, weryfikacji podzespołów, aktualizacji i integracji z systemami dowodzenia. Dla wojska przekłada się to na mniejsze ryzyko wbudowanych luk, zależności od zewnętrznych serwerów czy możliwości zdalnego zakłócania pracy maszyn.

Co może zyskać polska armia i krajowy przemysł obronny?

Choć podpisany dokument mówi głównie o łańcuchu dostaw i współpracy technologicznej, w tle od razu pojawia się pytanie: co z tego będzie miała nasza armia? Odpowiedź jest dość oczywista. Polska Izba Systemów Bezzałogowych skupia firmy, które już dziś projektują, produkują i integrują drony na potrzeby wojska, służb i przemysłu.

Dostęp do stabilnych, wiarygodnych dostaw z Tajwanu może ułatwić im budowę i rozwój własnych platform. To może oznaczać więcej nowoczesnych głowic optoelektronicznych, systemów łączności, autopilotów czy gotowych konstrukcji, które polskie firmy będą w stanie dostosować do potrzeb Sił Zbrojnych RP. Z kolei sama armia zyskuje perspektywę szerszego wyboru dostawców, którzy nie opierają się na kontrowersyjnych rozwiązaniach z Chin.

Przeczytaj także:

W dłuższej perspektywie taki sojusz może także ułatwić wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Skoro mowa o współpracy w kluczowych technologiach, można spodziewać się, że część know-how i doświadczeń trafi do polskich ośrodków. Dla wojska oznacza to szansę na systemy bezzałogowe bardziej dopasowane do naszych realiów – od rozpoznania na wschodniej flance po wsparcie artylerii i obronę infrastruktury krytycznej.

REKLAMA

Zauważmy, że Polska już dziś znajduje się w czołówce importerów dronów produkowanych na Tajwanie. To efekt zarówno rosnących potrzeb wojskowych, jak i dynamicznego rozwoju rynku cywilnego – od zastosowań przemysłowych po służby ratownicze i monitoring infrastruktury. Dotychczas współpraca miała jednak głównie charakter klasycznego importu gotowych rozwiązań.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
17.12.2025 05:27
Tagi: ChinyDrony wojskoweministerstwo obrony narodowejpolskatajwan
Najnowsze
5:12
Kluczowa umowa na czołgi K2. "Kamień milowy w programie"
Aktualizacja: 2025-12-17T05:12:00+01:00
21:36
Apple TV na Androida z kluczową funkcją. Teraz to ma sens
Aktualizacja: 2025-12-16T21:36:24+01:00
20:12
LG ma dla fanów telewizorów dwie wiadomości. Świetną i fatalną
Aktualizacja: 2025-12-16T20:12:52+01:00
19:44
Polska zbrojeniówka odpala taśmy produkcyjne. Heron 6x6 wjeżdża do gry
Aktualizacja: 2025-12-16T19:44:36+01:00
18:38
Google zmienia wyszukiwarkę. Zauważyłeś ten element? 
Aktualizacja: 2025-12-16T18:38:17+01:00
18:34
Sprawdź swój zegarek Samsunga. Mogłeś przegapić dużą zmianę
Aktualizacja: 2025-12-16T18:34:49+01:00
17:47
Smartfon zjada telewizor. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-12-16T17:47:10+01:00
16:56
AI na celowniku. Halucynacje mogą skończyć się w sądzie
Aktualizacja: 2025-12-16T16:56:01+01:00
16:51
Microsoft mówi, jakiego komputera potrzebujesz. Lepiej zapnij pasy
Aktualizacja: 2025-12-16T16:51:12+01:00
15:35
Aplikacja InPost z nowością. Będziesz chciał pogadać
Aktualizacja: 2025-12-16T15:35:50+01:00
14:42
Bóg Wojny wraca na tron. Polska artyleria potężna jak nigdy
Aktualizacja: 2025-12-16T14:42:10+01:00
14:00
Innowacyjna blokada w twoim ulubionym banku. Nowa tarcza przed oszustami
Aktualizacja: 2025-12-16T14:00:00+01:00
13:49
iPhone polubi się zegarkami innych firm. Apple płacze, brawa dla UE
Aktualizacja: 2025-12-16T13:49:21+01:00
13:06
Mapy Google w narciarzy. Wraca świetna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-16T13:06:21+01:00
12:31
Google pozbywa się narzędzia. Miało być przydatne, jest do niczego
Aktualizacja: 2025-12-16T12:31:03+01:00
12:00
Czesi odwołali pociągi w Polsce. Na ostatnią chwilę
Aktualizacja: 2025-12-16T12:00:52+01:00
11:19
Jak korzystać z generatora wideo Pollo AI? Łatwe tworzenie filmów z tekstu i obrazów
Aktualizacja: 2025-12-16T11:19:54+01:00
11:00
Telewizja prosi, by kupić sztuczną choinkę. "Dla dobra AI"
Aktualizacja: 2025-12-16T11:00:42+01:00
10:56
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa
Aktualizacja: 2025-12-16T10:56:51+01:00
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA