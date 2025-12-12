Polska armia dostaje drony kamikadze. Rusza gigantyczna dostawa

Ładowanie...

Zgodnie z podpisaną umową Grupa WB dostarczy wojsku 360 sztuk Warmate 3, podzielonych na 36 pełnych zestawów. Każdy z nich to 10 dronów oraz stacja dowodzenia odpowiadająca za kierowanie całym systemem.

Zapewne wielu z czytelników może w tym momencie ciężko westchnąć. 360 sztuk nie jest liczbą powalająca, zwłaszcza jeśli popatrzymy na tysiące dronów wykorzystywanych codziennie w Ukrainie.

Ucieszy Was w takim razie wiadomość, że to dopiero początek ogromnego programu. W maju 2025 r. zawarto bowiem dziesięcioletnią umowę ramową na dostarczenie 10 tys. dronów kamikadze. A to oznacza, że Warmate na długo stanie się jednym z filarów polskich zdolności uderzeniowych na linii frontu i w jej bezpośrednik sąsiedztwie. Teraz umowa ta zaczyna się materializować.

Kolejna dobra wiadomość dotyczy tempa. Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, zadeklarował, że drony będą w Wojsku Polskim jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Firma produkuje je seryjnie, więc dostarczenie partii do końca przyszłego tygodnia nie stanowi żadnego wyzwania logistycznego. Wszystkie zamówione w tej transzy egzemplarze mają znaleźć się w magazynach armii do końca roku.

Warmate 3: nowa generacja, nowe możliwości

Warmate 3 to najnowsza wersja amunicji krążącej (jak fachowo nazywa się ten typ drona) Warmate. W Wojsku polskim taką broń nazywa się Inteligentny System kierowany do Rażenia Celów.

Warmate 3 to ewolucja wymuszona przez realia nowoczesnego pola walki. Największą zmorą operatorów dronów w ostatnich latach stały się systemy walki radioelektronicznej (WRE). Rosjanie i Ukraińcy nauczyli się skutecznie zagłuszać sygnały nawigacji satelitarnej, czy obraz przekazywany z dronów.

Warmate 3

Trzecia generacja Warmate została uodporniona na te sztuczki. Inżynierowie z Ożarowa Mazowieckiego wyposażyli drona w systemy nawigacyjne, które pozwalają na skuteczne działanie w środowisku całkowicie pozbawionym sygnału satelitarnego i silnie zagłuszanym przez przeciwnika. Do tego dochodzi zwiększony zasięg oraz nowe, znacznie skuteczniejsze głowice bojowe.

Mobilny, lekki, gotowy do działania

Warmate 3 oferuje także dłuższy czas lotu, sięgający 70 minut. W Wersji kamikadze Warmate jest oczywiście jednorazowy, ale w wersji rozpoznawczej można go odzyskiwać po każdej misji.

Dron jest w pełni autonomiczny, a operator skupia się na obrazie z kamery. Dopiero w ostatniej fazie, po przełączeniu w tryb "Uzbrojony", człowiek decyduje o uderzeniu, choć system wspiera go w naprowadzaniu na cel.

Warmate 3 to system niezwykle elastyczny. W wersji plecakowej może go nosić oddział piechoty czy specjalsów, ale bez problemu da się go zintegrować z Rosomakiem czy innym pojazdem opancerzonym. To, że polscy żołnierze dostaną ten sprzęt jeszcze w tym roku, to świetna wiadomość.

Produkt Grupy WB

Grupa WB to dziś jeden z najważniejszych filarów polskiego przemysłu obronnego i jednocześnie przykład firmy, która z lokalnego przedsiębiorstwa wyrosła na globalnego dostawcę zaawansowanych technologii militarnych.

Holding specjalizuje się w systemach łączności, bezzałogowcach, amunicji krążącej oraz rozwiązaniach cyfrowego pola walki, które są wykorzystywane przez armie na całym świecie.

To właśnie z WB wywodzą się takie projekty jak system Topaz, sieciocentryczne rozwiązania FONET czy rodzina dronów Warmate, technologie, które w ostatnich latach pokazały swoją skuteczność również na realnych polach bitwy. Dzięki dużej autonomii projektowej i mocnemu zapleczu inżynieryjnemu Grupa WB stała się wizytówką polskiej myśli technicznej

Bogdan Stech 12.12.2025 12:22

