Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia

Niezwykły radar o wielkości połowy boiska piłkarskiego powstaje w Polsce. Będzie śledził i wykrywał satelity, które krążą nad naszymi głowami.

Bogdan Stech
Niezwykły radar o wielkości połowy boiska piłkarskiego powstaje w Polsce. Będzie śledził i wykrywał satelity, które krążą nad naszymi głowami.
REKLAMA

Nad naszymi głowami robi się coraz ciaśniej, a niska orbita okołoziemska zaczyna przypominać zatłoczoną autostradę, na której nikt nie sprząta po stłuczkach. Tysiące działających satelitów, martwe szczątki starych misji i odłamki rakiet pędzą z prędkością tysięcy kilometrów na godzinę, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla współczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Polska właśnie rzuciła wyzwanie temu kosmicznemu chaosowi. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej, we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, pracują nad projektem BiRaKos, innowacyjnym radarem, który pozwoli nam precyzyjnie monitorować to, co dzieje się nawet 2000 km nad Ziemią.

REKLAMA

Oczywiście jak to bywa z nowoczesną technologią, ma ona tak zwane podwójne zastosowanie (z ang. dual use), czyli służyć może zarówno celom cywilnym, jak i wojsko oraz obronności. Ten sam radar może śledzić kosmiczne śmieci, ale też nadlatujące pociski balistyczne.

Inżynieryjny majstersztyk

Sercem całego przedsięwzięcia jest stworzenie unikatowego systemu. Wyobraźmy sobie pole o wymiarach 50 na 50 m, na którym zostanie rozmieszczone aż 4000 anten. To ogromny szyk odbiorczy, który powstanie obok lotniska w Przasnyszu, przy Ośrodku Badań Lotniczych i Kosmicznych PW.

Tak potężna konstrukcja nie jest jedynie pokazem siły inżynieryjnej, ale koniecznością. Sygnały odbite od niewielkich obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej są ekstremalnie słabe. Aby je wyłowić z szumu tła i precyzyjnie zinterpretować, potrzeba właśnie tak czułego i rozległego odbiornika, który zadziała jak gigantyczne ucho skierowane w stronę gwiazd.

Technologia, nad którą pracuje zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego, to tzw. radar bistatyczny. Oznacza to, że nadajnik i odbiornik nie znajdują się w tym samym miejscu. To rozwiązanie pozwala na znacznie większą elastyczność i precyzję w oświetlaniu obiektów poruszających się na niskich orbitach (LEO).

Kluczowym wyzwaniem nie jest jednak samo postawienie masztów, ale matematyka stojąca za przetwarzaniem danych. Obiekty w kosmosie poruszają się z zawrotną prędkością, a system musi w ułamku sekundy wykryć, zidentyfikować i wyliczyć trajektorię lotu czegoś, co znajduje się setki kilometrów od nas.

To problem z pogranicza radiolokacji, matematyki, informatyki i fizyki. W praktyce oznacza konieczność opracowania zupełnie nowych koncepcji pracy systemu, zdolnych do śledzenia obiektów poruszających się po orbitach z prędkością nawet 7–8 km/s.

Więcej na Spider's Web:

Miliony na straży bezpieczeństwa

Projekt BiRaKos to nie tylko akademicki eksperyment, ale strategiczne przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu dla obronności państwa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 48 mln zł. Pieniądze te pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PERUN, którego celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa Polski.

Fakt, że Rektor PW nadał temu projektowi status priorytetowy, jasno pokazuje, jak wielkie nadzieje wiąże się z polskim wkładem w systemy świadomości sytuacyjnej w kosmosie (Space Situational Awareness).

Grafika przedstawiająca w uproszczony sposób jak będzie działać system BiRaKos.
REKLAMA

Sukces BiRaKos nie wziął się znikąd. To efekt wieloletnich, żmudnych prac prowadzonych w Pracowni Technik Radiolokacyjnych PW przez zespół złożony z doświadczonych naukowców, ale także ambitnych doktorantów i studentów.

Polska szkoła radiolokacji od lat cieszy się uznaniem, a teraz dostaje szansę na sprawdzenie swoich teorii w najbardziej wymagającym środowisku, jakim jest przestrzeń pozaziemska. Dzięki współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, projekt łączy wiedzę o technologii radarowej z głębokim zrozumieniem mechaniki nieba i specyfiki obiektów orbitalnych.

REKLAMA
Bogdan Stech
28.12.2025 21:01
Tagi: Kosmiczne śmieciOrbitaPolscy naukowcyRadar
Najnowsze
16:20
Chcesz zmienić ludzi? Zacznij szeptać im do telefonu
Aktualizacja: 2025-12-28T16:20:00+01:00
16:12
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T16:12:00+01:00
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
8:10
Jeden klik i masz dwa razy więcej RAM-u. Największa ściema w historii komputerów
Aktualizacja: 2025-12-27T08:10:00+01:00
8:00
Tych sprzętów Apple'a nie kupuj. Zaraz dostaną nowe wersje
Aktualizacja: 2025-12-27T08:00:00+01:00
16:40
Całkowite zaćmienie Słońca nareszcie blisko Polski. Na taki spektakl czekaliśmy od dekad
Aktualizacja: 2025-12-26T16:40:00+01:00
16:30
Elektryczne busy miały zmienić wszystko. Na razie zostają konie
Aktualizacja: 2025-12-26T16:30:00+01:00
16:20
Gigantyczna dziura w ziemi zamieni się w najgłębsze jezioro w Polsce. Tak żegnamy węgiel
Aktualizacja: 2025-12-26T16:20:00+01:00
16:10
Lotnisko w Krakowie może zostać zamknięte na trzy miesiące. Pas startowy nie daje już rady
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:10
Ten robot naprawdę umie skakać. Dreame X50 Ultra - test
Aktualizacja: 2025-12-26T16:10:00+01:00
16:00
Ucieczka z więzienia nigdy nie była tak prosta. Strażnicy są przerażeni nowymi dronami
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
16:00
XXI w. będzie stuleciem walki o wodę, która przeora naszą planetę
Aktualizacja: 2025-12-26T16:00:00+01:00
14:53
Kometa 3I/Atlas ma coś, co nie powinno istnieć. Niezwykła anomalia, albo "silnik rakietowy"
Aktualizacja: 2025-12-26T14:53:28+01:00
10:00
Apple w pułapce pamięci. Cena iPhone'a wystrzeli w górę
Aktualizacja: 2025-12-26T10:00:00+01:00
9:30
Wojsko przejęło strategiczną polską hutę. "Stalowy fundament naszej zbrojeniówki"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:30:00+01:00
9:00
Listonosz przyniesie ci instrukcję przetrwania. "Najważniejsza lektura tego roku"
Aktualizacja: 2025-12-26T09:00:00+01:00
7:50
Idziecie do kina i przez kilka godzin gadacie. Ludzie, co z wami?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:50:00+01:00
7:40
Apple'u, proszę! 9 życzeń do Mikołaja z Cupertino na 2026 rok
Aktualizacja: 2025-12-26T07:40:00+01:00
7:30
Zuckerbergu, obiecywałeś Facebooka "jak kiedyś". Chyba robisz sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-26T07:30:00+01:00
7:20
System kaucyjny to wielkie rozczarowanie. Co z tym krajem jest nie tak?
Aktualizacja: 2025-12-26T07:20:00+01:00
7:10
W 2025 r. kupiłem myszkę ergonomiczną. Nie wracam do zwykłej
Aktualizacja: 2025-12-26T07:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA