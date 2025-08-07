REKLAMA
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja

Samsung zaskoczył posiadaczy starszych smartfonów z serii Galaxy S. To modele, które już nie powinny otrzymywać aktualizacji. Firma jednak zaskoczyła i wydała dla nich nowe uaktualnienie.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S20 aktualizacja
Mowa o trzech smartfonach: Samsungu Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra, które swego czasu były niezwykle popularne. Urządzenia pod względem możliwości technicznych wciąż radzą sobie naprawdę nieźle, ale to dość stare modele wydane na początku 2020 r. Samsung najwyraźniej widzi, że urządzenia wciąż spełniają oczekiwania wielu użytkowników i wydaje dla nich nową paczkę aktualizacji.

Seria Samsung Galaxy S20 nie powinna już otrzymać aktualizacji. Ale i tak je dostaje

Jeszcze niedawno Samsung nie rozpieszczał użytkowników długością wsparcia. Nawet urządzenia z najwyższej półki dostawały maksymalnie trzy lata aktualizacji Androida i cztery-pięć lat poprawek bezpieczeństwa. Przykład? Seria Galaxy S20 startowała z Androidem 10 (i One UI 2.0), a zakończyła swój żywot z Androidem 13 i One UI 5.1 w 2023 r.

Samsung jednak postanowił oferować aktualizacje bezpieczeństwa dla tych modeli aż przez pięć długich lat. Ostatnia aktualizacja trafiła do nich w kwietniu 2025 r. i miała być już ostatnią. Urządzenia zniknęły z oficjalnej listy Samsunga aktualizacji, co zwykle oznacza jedno: koniec wsparcia.

Jak zauważył serwis SammyGuru, posiadacze serii S20 w USA zaczęli otrzymywać powiadomienie z systemu operacyjnego telefonu o pojawieniu się nowych, datowanych na lipiec 2025 r., poprawek bezpieczeństwa. Obecne informacje sugerują, że paczka aktualizacji w niedalekiej przyszłości może trafić do starszych sztandarowych Samsungów z innych krajów. 

Każdy model ma przypisane numery aktualizacji. Jeśli widzisz na swoim S20, S20+ lub S20 Ultra jeden z nich, oznacza to, że Samsung udostępnił ci najnowsze oprogramowanie: 

  • Galaxy S20 - G981VSQSDHYG2;
  • Galaxy S20+ - G986USQSDHYG2;
  • Galaxy S20 Ultra - G988USQSDHYG2.

Samsung wraz z nową aktualizacją nie załączył dedykowanego rejestru zmian, a więc nie wiemy, co wprowadzają nowe poprawki bezpieczeństwa datowane na lipiec 2025 r. Brakuje również wyjaśnienia, dlaczego producent zdecydował się na udostępnienie poprawek dla urządzeń, które w teorii nie powinny liczyć na żadne uaktualnienie.

Wprowadzanie nowego oprogramowania dla starszych urządzeń jest bardzo rzadkim widokiem, dlatego sytuacja z serią Galaxy S20 zaskakuje. Miło jednak zobaczyć, że Samsung nie zapomina o starszych urządzeniach.

W rodzinie S20 są jeszcze dwa modele z dopiskiem FE (FE 4G oraz niezwykle udany FE 5G). Te jednak w dalszym ciągu otrzymują aktualizacje oprogramowania. Wynika to jednak z faktu, że S20, S20+ i S20 Ultra zostały wydane na początku 2020 r., a Galaxy S20 FE (w obu wersjach) pod jego koniec. Dlatego przynajmniej jeszcze przez kilka miesięcy powinien otrzymywać aktualizacje oprogramowania.

Dzisiejsze Samsungi otrzymują 7 lat wsparcia
Media Expert
Samsung Galaxy S25
Media Expert
Media Expert
Samsung Galaxy S25 Ultra
Media Expert

Jeśli zależy wam na możliwe najnowszym oprogramowaniu i nowych funkcjach, przyszedł czas na wymianę smartfona. Tegoroczne smartfony Samsunga Galaxy S25 mogą liczyć na siedem lat aktualizacji systemu Android (a więc do Androida 22) oraz siedem lat poprawek bezpieczeństwa (czyli do 2032 r.).

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
07.08.2025 20:07
Tagi: aktualizacjaAndroidLuki bezpieczeństwaSamsungSmartfony
