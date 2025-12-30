Świąteczne rozczarowanie w liczbach. Co robimy z nietrafionymi prezentami?

Ładowanie...

Nietrafione prezenty świąteczne to doświadczenie, które dotyka większości Polaków - ale tylko część z nich finalnie trafia do osób pożądających przedmioty. Z danych SW Research wynika, że aż 67 proc. badanych Polaków przyznaje, że w ostatnich latach otrzymało podarunek, który nie spełnił ich oczekiwań. Mimo to niemal połowa ankietowanych wciąż chowa takie rzeczy na dnie szafy, zamiast spróbować nadać im drugie życie.

Nietrafiony prezent spotkał dwie trzecie Polaków. Jednak tylko ułamek prezentów trafił do właściwych rąk

Badanie przeprowadzone na zlecenie Allegro pokazuje, że nietrafione prezenty to nie pojedyncze przypadki. Najczęściej respondenci mówią o nich jako o doświadczeniu powtarzalnym: 34 proc. wskazuje, że zdarza się to "czasami", a 25 proc. - dość często. Główne przyczyny rozczarowania są prozaiczne. Czterech na dziesięciu badanych twierdzi, że prezent nie pasował do ich gustu, a ponad jedna czwarta otrzymała przedmioty bardzo podobne do tych, które już posiadała. W efekcie wiele nowych i wartościowych rzeczy nigdy nie zostaje użytych.

Skala problemu widoczna jest także w pieniądzach. Trzech na dziesięciu Polaków szacuje, że wartość nietrafionych prezentów świątecznych, które otrzymują, mieści się w przedziale 101-200 zł, a kolejne 29 proc. wskazuje kwotę 51-100 zł. Co ósmy respondent mówi nawet o nietrafionych prezentach o wartości od 201 do 500 zł rocznie, a 5 proc. deklaruje, że wartość nieudanych podarunków przekracza 500 zł. Jednocześnie aż 45 proc. badanych przyznaje, że mimo braku użycia wciąż zatrzymuje niechciane przedmioty w domu. Do odsprzedaży lub oddania decyduje się zaledwie 15 proc. ankietowanych.

Najczęściej za nietrafione uznawane są ubrania i dodatki, kosmetyki oraz perfumy, a także dekoracje do domu i ogrodu. W praktyce jednak do drugiego obiegu trafiają przede wszystkim prezenty nowe i łatwe do dalszej sprzedaży. Dane Allegro Lokalnie pokazują, że tuż po świętach wyraźnie rośnie liczba nowych ogłoszeń, szczególnie w kategoriach Kultura i Rozrywka oraz Sport i Turystyka. W pierwszej z nich najczęściej pojawiają się gry na konsole, książki popularnonaukowe, poradniki, albumy i płyty CD. W drugiej dominują karty kolekcjonerskie z wizerunkami gwiazd futbolu, a także odzież i akcesoria sportowe, w tym sprzęt narciarski. Wzrost widoczny jest także w kategorii Zdrowie i Uroda, gdzie po świętach przybywa ofert perfum oraz zestawów kosmetyków.

Twoim ostatnim Mikołajem mógł być czatbot

Badanie SW Research pokazuje też, że choć coraz częściej mówi się o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy wyborze prezentów, Polacy podchodzą do takich narzędzi z dystansem. 41 proc. respondentów korzystało już z AI w poszukiwaniu inspiracji prezentowych, jednak większość nadal opiera decyzje na własnym wyczuciu i znajomości bliskich. Opinie co do skuteczności takich rozwiązań są podzielone, co sugeruje, że problem nietrafionych prezentów szybko nie zniknie.

Stań się jednym z 15 proc. roztropnych Polaków i podziel się nietrafionym podarkiem

Największą aktywność sprzedających platforma obserwuje na początku stycznia, ze szczytem liczby nowych ogłoszeń tuż po Święcie Trzech Króli. To moment, w którym wielu użytkowników zaczyna porządki i zastanawia się, co zrobić z prezentami, które nie spełniły swojej roli. Odpowiedzią na ten impuls jest ograniczona czasowa akcja Sprzedaj nietrafiony prezent, uruchomiona na Allegro Lokalnie.

W ramach inicjatywy, trwającej od 29 grudnia do 18 stycznia, użytkownicy mogą sprzedawać wybrane kategorie produktów bez prowizji i dodatkowych opłat. Oznacza to, że wystawienie i sprzedaż nietrafionego prezentu nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami po stronie sprzedającego - 100 proc. wartości sprzedaży trafi na twoje konto.

Sam proces wystawiania na Allegro Lokalnie jest niezwykle prosty i szybki - wystarczy zdjęcie oraz krótki opis, by przedmiot mógł trafić do nowego właściciela. Dla nieszczęśliwie obdarowanych to szansa na mały zastrzyk gotówki i wymianę pechowego prezentu na coś przydatnego. Dla kupujących to z kolei szansa na zakup nowych lub niemal nowych produktów w atrakcyjniejszych cenach.

Malwina Kuśmierek 30.12.2025 06:25

