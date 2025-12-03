UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu

Ładowanie...

To nie złośliwa opinia, a fakty – o kiepskiej jakości produktów, które wręcz zagrażają zdrowiu, mówią raporty. Z niedawnej analizy Fundacji Pro-Test wynika, że 2 na 3 produkty z Temu i Shein nie spełniają wymogów UE. W jednym z naszyjników z Shein zawartość kadmu przekraczała unijny limit 8500 razy, a 52 z 54 ładowarek USB nie spełniało norm bezpieczeństwa.

Amerykańska fundacja ITIF donosiła z kolei, że prawie połowa z 51 analizowanych produktów z popularnych chińskich platform zakupowych okazała się "prawdopodobnymi podróbkami". Dotyczyło to kosmetyków, zabawek czy leków.

Wątpliwości, i to od dawna, jest zresztą więcej. Sam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwracał uwagę, że chińskie platformy handlu internetowego "bezkarnie omijają przepisy", na czym tracimy miliardy. Szef resortu przypomniał, że według wstępnych ocen Komisji Europejskiej Temu "jawnie lekceważy Akt o Usługach Cyfrowych i zalewa nasz rynek niebezpiecznymi, nielegalnymi produktami".

Mówimy o śmiertelnym zagrożeniu dla naszych dzieci – na przykład o niespełniających standardów zabawkach, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Tymczasem polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca Temu "tajemnicze i zwodnicze" praktyki cenowe. Czyli, po prostu, wprowadzanie konsumentów w błąd – pisał Krzysztof Gawkowski.

Co na to Unia? W końcu bierze się do konkretnej pracy

"Rzeczpospolita" donosi, że Komisja Europejska szykuje regulacje, które mają "ograniczyć sprzedaż azjatyckich produktów szkodliwych dla konsumentów i wyniszczających rynek".

Jak informuje dziennik, Unia planuje zniesienie zwolnienia celnego dla przesyłek o wartości do 150 euro. Tylko jednego dnia do Unii przybywa 12 mln takich paczek. W związku z tym zwiększyć ma się aktywność celników na unijnych granicach.

Dojdzie również do zmiany przepisów o VAT. Zostanie zaostrzony obowiązek rejestracji pozaunijnych platform sprzedażowych w systemie tzw. kompleksowej obsługi importu. Dzięki temu możliwe będzie "silniejsze egzekwowanie poboru tego podatku od importu".

Unia chce też doprowadzić do scentralizowania śledztw dotyczących szkodliwych praktyk rynkowych. Na dodatek to Komisja miałaby nakładać kary za naruszenie przepisów konsumenckich. Obecnie zajmują się tym krajowe instytucje, czyli np. w Polsce UOKiK.

Jak donosi "Rzeczpospolita", Temu i Shein będą musiały ustanowić spółki w Unii Europejskiej.

- Po pierwsze, władzom UE i krajów członkowskich łatwiej będzie wyegzekwować normy jakości i bezpieczeństwa, a po drugie – konsument będzie mógł łatwiej złożyć reklamację i dochodzić swoich praw. Podobnie dzieje się dziś, gdy np. polski konsument jest niezadowolony z produktu kupionego w Hiszpanii – może w Polsce pozwać hiszpańskiego producenta – komentuje w rozmowie z dziennikiem Joanna Affre, adwokatka specjalizująca się w prawie ochrony rynku i konsumentów.

Niektórzy mogą się oburzać, że komuś przeszkadza fakt, że ludzie mogą kupować tanie rzeczy, ale niska cena nie bierze się z powietrza. Popularność azjatyckich platform też nas słono kosztuje, tyle że tracimy na tym inaczej. Szkodząc środowisku i zagrażając własnemu zdrowiu.

Adam Bednarek 03.12.2025 11:55

