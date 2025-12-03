REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu

Tanie chińskie produkty, często wątpliwej jakości, zalewają Europę, więc Unia Europejska przestanie biernie się przyglądać i zacznie działać.

Adam Bednarek
unia europejska chiny
REKLAMA

To nie złośliwa opinia, a fakty – o kiepskiej jakości produktów, które wręcz zagrażają zdrowiu, mówią raporty. Z niedawnej analizy Fundacji Pro-Test wynika, że 2 na 3 produkty z Temu i Shein nie spełniają wymogów UE. W jednym z naszyjników z Shein zawartość kadmu przekraczała unijny limit 8500 razy, a 52 z 54 ładowarek USB nie spełniało norm bezpieczeństwa.

Amerykańska fundacja ITIF donosiła z kolei, że prawie połowa z 51 analizowanych produktów z popularnych chińskich platform zakupowych okazała się "prawdopodobnymi podróbkami". Dotyczyło to kosmetyków, zabawek czy leków.

REKLAMA

Wątpliwości, i to od dawna, jest zresztą więcej. Sam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwracał uwagę, że chińskie platformy handlu internetowego "bezkarnie omijają przepisy", na czym tracimy miliardy. Szef resortu przypomniał, że według wstępnych ocen Komisji Europejskiej Temu "jawnie lekceważy Akt o Usługach Cyfrowych i zalewa nasz rynek niebezpiecznymi, nielegalnymi produktami".

Czytaj też:

Mówimy o śmiertelnym zagrożeniu dla naszych dzieci – na przykład o niespełniających standardów zabawkach, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Tymczasem polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca Temu "tajemnicze i zwodnicze" praktyki cenowe. Czyli, po prostu, wprowadzanie konsumentów w błąd – pisał Krzysztof Gawkowski.

Co na to Unia? W końcu bierze się do konkretnej pracy

"Rzeczpospolita" donosi, że Komisja Europejska szykuje regulacje, które mają "ograniczyć sprzedaż azjatyckich produktów szkodliwych dla konsumentów i wyniszczających rynek".

Jak informuje dziennik, Unia planuje zniesienie zwolnienia celnego dla przesyłek o wartości do 150 euro. Tylko jednego dnia do Unii przybywa 12 mln takich paczek. W związku z tym zwiększyć ma się aktywność celników na unijnych granicach.

Dojdzie również do zmiany przepisów o VAT. Zostanie zaostrzony obowiązek rejestracji pozaunijnych platform sprzedażowych w systemie tzw. kompleksowej obsługi importu. Dzięki temu możliwe będzie "silniejsze egzekwowanie poboru tego podatku od importu".

Unia chce też doprowadzić do scentralizowania śledztw dotyczących szkodliwych praktyk rynkowych. Na dodatek to Komisja miałaby nakładać kary za naruszenie przepisów konsumenckich. Obecnie zajmują się tym krajowe instytucje, czyli np. w Polsce UOKiK.

Jak donosi "Rzeczpospolita", Temu i Shein będą musiały ustanowić spółki w Unii Europejskiej.

REKLAMA

- Po pierwsze, władzom UE i krajów członkowskich łatwiej będzie wyegzekwować normy jakości i bezpieczeństwa, a po drugie – konsument będzie mógł łatwiej złożyć reklamację i dochodzić swoich praw. Podobnie dzieje się dziś, gdy np. polski konsument jest niezadowolony z produktu kupionego w Hiszpanii – może w Polsce pozwać hiszpańskiego producenta – komentuje w rozmowie z dziennikiem Joanna Affre, adwokatka specjalizująca się w prawie ochrony rynku i konsumentów.

Niektórzy mogą się oburzać, że komuś przeszkadza fakt, że ludzie mogą kupować tanie rzeczy, ale niska cena nie bierze się z powietrza. Popularność azjatyckich platform też nas słono kosztuje, tyle że tracimy na tym inaczej. Szkodząc środowisku i zagrażając własnemu zdrowiu.

REKLAMA
Adam Bednarek
03.12.2025 11:55
Tagi: ChinyE-handelhandelzakupyZakupy online
Najnowsze
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
17:54
Boją się 30-metrowej rury. Obawiają się 5G pod sklepem
Aktualizacja: 2025-12-02T17:54:14+01:00
17:07
mObywatel z wielką nowością. Donald Tusk: "na to wszyscy czekali"
Aktualizacja: 2025-12-02T17:07:44+01:00
16:39
YouTube Recap 2025 już tu jest. Będzie na bogato
Aktualizacja: 2025-12-02T16:39:19+01:00
16:37
Wyprodukujemy najsilniejszy materiał wybuchowy. Powstanie nowa fabryka
Aktualizacja: 2025-12-02T16:37:32+01:00
16:36
Fortnite odpalisz teraz dla paneli o nowych technologiach. Na żywo
Aktualizacja: 2025-12-02T16:36:11+01:00
15:58
Zatrzymali awaryjnie pociąg. Winna nazwa hotspotu
Aktualizacja: 2025-12-02T15:58:25+01:00
15:41
Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm
Aktualizacja: 2025-12-02T15:41:31+01:00
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
11:00
Kometa 3I/ATLAS może eksplodować. Nowe odkrycie na powierzchni obiektu
Aktualizacja: 2025-12-02T11:00:01+01:00
10:51
Prezent dla Niego na Święta. "Mam już wszystko" tu nie działa
Aktualizacja: 2025-12-02T10:51:59+01:00
10:44
Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę
Aktualizacja: 2025-12-02T10:44:13+01:00
9:04
Dzwonią z banku i pokazują legitymację. Uwierzysz, dobiorą się do konta
Aktualizacja: 2025-12-02T09:04:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA