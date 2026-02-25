Ładowanie...

Nowy topowy smartfon z Androidem właśnie debiutuje! Poznaliśmy już pełną, oficjalną specyfikację Galaxy S26 oraz polskie ceny następcy udanego Galaxy S25. Przyglądaliśmy się już temu, jak wypada na tle konkurencji z Androidem oraz pozostałym dwóm świeżutkim modelom w ofercie marki Samsung, którymi są Galaxy S26 Plus i Galaxy S26 Ultra. Teraz pora sprawdzić, jak nowy bazowy model prezentuje się w starciu telefonem Apple’a z tej samej ligi, którym jest iPhone 17.

Galaxy S26 kontra iPhone 17 - ekran

Nowy bazowy telefon marki Samsung z linii Galaxy S26 ma jak na dzisiejsze czasy stosunkowo niewielkie gabaryty, gdyż wyposażony został w 6,3-calowy ekran typu Dynamic AMOLED 2X; w topowych smartfonach zazwyczaj montowane są sporo większe wyświetlacze. Panel ma rozdzielczość wynoszącą dokładnie 2340 na 1080 pikseli, a odświeżany jest z częstotliwością od 1 do 120 Hz.

iPhone 17 pod tym względem jest zbliżony do nowego od Samsunga Galaxy S26. W jego przypadku również mamy do czynienia z 6,3-calowym panelem typu AMOLED z odświeżaniem 1-120 Hz, którego rozdzielczość wynosi z kolei 2622 na 1206 pikseli. Oznacza to, że ma ciut większe zagęszczenie pikseli, ale raczej gołym okiem bez lupy tej różnicy nie dostrzeżemy.

Warto jednak zauważyć, że Samsung ponownie zdecydował się na malutkie wycięcie na froncie na obiektyw do selfie, podczas gdy iPhone 17 ma znacznie większe, gdyż Apple stosuje w swoich telefonach znacznie większą kamerę True Death, co daje nam dostęp do skanera twarzy Face ID. W przypadku Galaxy S26 do uwierzytelniania użytkownika służy skaner linii papilarnych w ekranie.

Galaxy S26 kontra iPhone 17 - obudowa i bateria

Samsung zdecydował się na zaprojektowanie nowej obudowy, dzięki czemu udało się w niej zmieścić nieco większy panel niż w telefonie Galaxy S25, który miał 6,2-calowy wyświetlacz. Spełnia ona wymagania normy IP68, jeśli chodzi o odporność na kurz i płyny. W przypadku iPhone’a 17 klasa ochrony jest identyczna, co oznacza, że mamy tutaj remis pomiędzy producentami.

Nowy smartfon marki Samsung mierzy 149,6 × 71,7 × 7,2 mm i waży 167 g, podczas gdy jego odpowiednik z oferty Apple’a ma wymiary 149.6 x 71.5 x 8 mm przy masie 177 g. Chociaż telefony mają identyczną wysokość, to Galaxy S26 jest szerszy o pomijalne 0,1 mm z każdej strony. iPhone 17 jest natomiast pulchniejszy i nieco cięższy. A czy większe gabaryty przekładają się na pojemność akumulatora?

Okazuje się, że… nie! iPhone 17 ma zamontowane ogniwo o pojemności 3692 mAh, podczas gdy w wyraźnie szczuplejszym od niego Galaxy S26 zmieściło się takie o pojemności aż 4300 mAh (a to o 300 mAh więcej niż w Galaxy S25). Otwartym pozostaje jednak pytanie, o rzeczywisty czas pracy. Remis mamy natomiast w prędkości ładowania przewodowego - oba telefony uzupełniają ładunek z mocą 25 W.

Galaxy S26 został wyposażony w wyspę aparatu i potrójny obiektyw na pleckach

Galaxy S26 kontra iPhone 17 - aparaty

Samsung zdecydował się odświeżyć design swojego topowego telefonu względem Galaxy S25, a jego następca dostał pełnoprawną wyspę aparatu i to z trzema. obiektywami. Ten główny robi zdjęcia o wielkości 50 Mpix (f/1.8), a do tego dochodzą obiektyw ultraszerokokątny (12 Mpix, f/2.2) oraz teleobiektyw zapewniający trzykrotne przybliżenie (10 Mpix, f/2.4).

Na tle Galaxy S26 produkt od Apple’a nie wypada najlepiej. W jego przypadku mamy dostępne na pleckach wyłącznie dwa obiektywy. Warto jednak odnotować, iż szeroki 48 Mpix ma niższą wartość przysłony (f/1.6), a ultraszerokokątny przy tej samej przysłonie f/2.2 chwyta obrazy o wielkości 48 Mpix. iPhone 17 nie ma natomiast w ogóle obiektywu portretowego i tutaj Samsung wygrywa przez nokaut.

A co z kamerkami w ekranie? Ta w Galaxy S26 robi poprawne 12-megapikselowe zdjęcia, podczas gdy iPhone 17 dostał w ubiegłym roku nowe, 18-megapikselowe oczko. Do tego dzięki symetrycznej matrycy telefon od Apple’a potrafi robić przednim aparatem zdjęcia pionowe i poziome (do samodzielnych i grupowych selfie) niezależnie od pozycji, w której trzymamy telefon.

Samsung Galaxy S26 ma świetną specyfikację

Galaxy S26 kontra iPhone 17 - specyfikacja

Sercem telefonu Galaxy S26 w wersji na polski rynek jest procesor produkcji własnej Samsunga, czyli Exynos 2600 wykonany w 2-nanometrowym procesie technologicznym. System operacyjny Android ma przy tym do dyspozycji aż 12 GB pamięci operacyjnej, a telefon koreańskiej firmy dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się pojemnością pamięci: 256 GB lub 512 GB.

iPhone’a 17 również dostępny jest w wersjach 256 GB i 512 GB, a obie z nich napędza procesor produkcji własnej firmy Tima Cooka, którym jest Apple A19 wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym z 8 GB RAM-u. Pod względem suchych parametrów Samsung wygrywa, aczkolwiek czas pokaże, jak będzie wyglądała wydajność Galaxy S26 na tle konkurenta w praktyce podczas naszych testów.

Podobnie jak w przypadku wydajności energetycznej, tak i w przypadku obliczeń i kultury pracy spore znaczenie ma oprogramowanie. iPhone 17 działa pod kontrolą systemu iOS 26 przygotowanego przez producenta, podczas gdy Galaxy S26 będzie miał na start zainstalowany system Android 16 od Google’a z nakładką One UI 8.5 od Samsunga.

Galaxy S26 kontra iPhone 17 - cena

Nowy telefon Samsunga wyceniono na 4499 zł w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej, podczas gdy Galaxy S26 z 512 GB pamięci kosztuje 5399 zł. Dla porównania iPhone 17 debiutował w cenie 3999 zł za model z 256 GB pamięci i 4999 zł za wersję z 512 GB pamięci bez żadnej promocji na start i w dokładnie takich cenach jest obecnie oferowany klientom przez Apple’a.

Oznacza to, że bazowy telefon Apple’a z linii iPhone 17 był już na premierę tańszy niż jego odpowiednik ze stajni Samsunga. Do tego od jego premiery minęło już kilka miesięcy, a obecnie w sklepach z elektroniką da się ten telefon już kupić nieco taniej, czyli za nieco mniej niż 3750 zł w wersji 256 GB i za nieco mniej niż 4900 zł w wersji 512 GB.

W przypadku Apple’a nie było promocji na start, podczas gdy u Samsunga w ramach przedsprzedaży nowe telefony o wyższej pojemności pamięci będą sprzedawane w cenie przewidzianej dla tej niższej, więc za Galaxy S26 w wersji 512 GB zapłacimy 4499 zł zamiast 5399 zł. To mniej niż kosztuje dziś iPhone 17 z 512 GB, ale dla osób, którym 256 GB by wystarczyło, to marna pociecha.

Galaxy S26 dostępny jest w dwóch wersjach (S26 i S26+)

fot.: Izabella Bandych/Spider's Web

Warto też nadmienić, że w ofercie Samsunga dostępny jest również Galaxy S26+ (5599 zł za wersję 256 GB i 6499 zł za wariant 512 GB). Ma on niemal identyczną specyfikację, jak Galaxy S26, ale jest od niego większy za sprawą 6,7-calowego wyświetlacza. Co ciekawe, w przeciwieństwie do Galaxy S25 Plus, nie ma on odpowiednika w ofercie Apple’a, który nie stworzył następcy iPhone’a 16 Plus.

Ofertę firmy z Korei uzupełnia przy tym jeszcze lepiej wyposażony Galaxy S26 Ultra z 6,x-calowym ekranem, podczas gdy jego odpowiednikiem jest iPhone 17 Pro Max z 6,9-calowym wyświetlaczem. Do tego firma z Cupertino sprzedaje mniejszego iPhone 17 Pro z 6,3-calowym ekranem, który dzieli specyfikację z większym bratem i na tego ostatniego z kolei Samsung nie ma żadnej bezpośredniej odpowiedzi.

A co z kolorami? Nowe bazowe telefony Samsunga z linii Galaxy S26 trafią do sklepów 11 marca 2026 r., czyli po zakończeniu przedsprzedaży, w sześciu wersjach. Bazowa paleta to kobaltowy fiolet, błękit, czerń i biel, a online będzie można zakupić również różu oraz w srebrze. W przypadku iPhone’a 17 do wyboru mamy pięć kolorów, którymi są czarny, biały, zielony, niebieski i różowy.

Który telefon w takim razie wybrać i kupić: Galaxy S26 czy iPhone’a 17?

Oba urządzenia sprzedawane są za podobne pieniądze, mają topowe podzespoły i różnią się pod względem konstrukcji tak naprawdę detalami. Kluczowa decyzja, jaką muszą podjąć konsumenci, dotyczy tak naprawdę tego, jakie oprogramowanie preferują: iOS 26 od Apple’a w iPhonie 17 czy Androida 16 z One UI 8.5 od Samsunga w Galaxy S26.

Piotr Grabiec 25.02.2026 20:00

