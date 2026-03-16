Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Jeżeli jeszcze macie kompleksy z powodu bycia Polakiem, to najwyższa pora się ich pozbyć, bo liczymy się w wielkim świecie. Apple właśnie poinformował, że przejął polską firmę MotionVFX, bo jest mu potrzebna do rozwoju. Wielkie wieści z wielkiego świata.
Polskie firmy nie mają żadnych kompleksów, bo jak żadne inne potrafią implementować i rozwijać rozwiązania, z których korzystają giganci. Słynne Eleven Labs ma astronomiczną wycenę i jest poważana wszędzie, CD Projekt to marka, która rozpala serca milionów graczy na całym świecie. Do grona wielkich firm właśnie dołącza MotionVFX. Bez tej firmy nie ma przyszłości dla ważnych usług Apple'a.
Apple przejmuje polską firmę MotionVFX. Poruszenie w świecie technologicznym
Oddajmy głos samej firmie:
Z ogromną radością informujemy, że MotionVFX dołącza do zespołu Apple, aby nadal wspierać twórców i montażystów w osiąganiu ich najlepszych wyników.
Od ponad 15 lat naszą misją jest tworzenie światowej klasy, wizualnie inspirujących treści i efektów dla montażystów wideo. Od samego początku stawiamy na jakość, łatwość obsługi i doskonały design. To również wartości, które najbardziej podziwiamy w produktach Apple i jesteśmy podekscytowani, że możemy je wspólnie realizować.
Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować wszystkim naszym wspaniałym klientom i sympatykom, którzy byli z nami przez te wszystkie lata. To Wy nas zainspirowaliście, rzuciliście nam wyzwanie i pomogliście naszym produktom osiągnąć obecny poziom. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że możemy być częścią tej wspaniałej społeczności i z radością kontynuujemy naszą pracę, aby Wam służyć.
To początek czegoś naprawdę wspaniałego! - czytamy w oświadczeniu.
MotionVFX została założona w 2009 r. przez Szymona Masiaka. Firma dostarcza wtyczki, szablony i narzędzia, które używane są do generowania ruchomych grafik, od czego zresztą mamy nazwę firmy. Te wtyczki zdobyły uznanie wśród grafików i stanowią absolutnie podstawowy zestaw do takich produktów jak Final Cut Pro, Apple Motion i Da Vinci Resolve. Sęk w tym, że te wtyczki są płatne i twórcy programów nie mają głosu decyzyjnego w sprawach dotyczących rozwoju wtyczek.
Branża jest podekscytowana i trudno się temu dziwić, bo sugeruje to, że Apple zamierza rzucić rękawicę swojej konkurencji. Final Cut Pro będzie rozwijany o dotychczasowe wtyczki, za które już nie będzie trzeba płacić zewnętrznej firmie. To jest ogromny sukces Polaków - to MotionVFX wyznaczyło standard w branży i stało się tak ważne, że jest bez tej firmy Apple nie widzi sensu rozwoju Final Cut Pro. Bezpośrednia integracja ma przyciągnąć subskrybentów do nowego planu graficznego Apple'a. Gratulujemy i czekamy na pierwsze owoce w nowej historii MotionVFX.