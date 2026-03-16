Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku

Z ogromną radością informujemy, że MotionVFX dołącza do zespołu Apple, aby nadal wspierać twórców i montażystów w osiąganiu ich najlepszych wyników.

Od ponad 15 lat naszą misją jest tworzenie światowej klasy, wizualnie inspirujących treści i efektów dla montażystów wideo. Od samego początku stawiamy na jakość, łatwość obsługi i doskonały design. To również wartości, które najbardziej podziwiamy w produktach Apple i jesteśmy podekscytowani, że możemy je wspólnie realizować.

Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować wszystkim naszym wspaniałym klientom i sympatykom, którzy byli z nami przez te wszystkie lata. To Wy nas zainspirowaliście, rzuciliście nam wyzwanie i pomogliście naszym produktom osiągnąć obecny poziom. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że możemy być częścią tej wspaniałej społeczności i z radością kontynuujemy naszą pracę, aby Wam służyć.

To początek czegoś naprawdę wspaniałego! - czytamy w oświadczeniu.