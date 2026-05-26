Zbudowali zamek w środku puszczy. Teraz będą udawać średniowiecze

Zamek w Stobnicy nie ma wiekowej historii, ale jego właściciele chcą zrobić wszystko, żeby odwiedzający o tym drobnym fakcie szybko zapomnieli.

Adam Bednarek
Zamek w Stobnicy to inwestycja budząca niemało emocji - i to delikatnie mówiąc. Budowa tej imitacji zamku rozpoczęła się w 2015 r. Kontrowersje spowodowała lokalizacja zamczyska - gmach stanął w końcu w Puszczy Noteckiej, na obszarze Natura 2000, czyli w miejscu, gdzie powinna być zachowana szczególna dbałość o przyrodę, jak zwracał uwagę Bizblog. 

Po licznych perypetiach budowa zbliża się do końca. Serwis Business Insider pisze o planach właścicieli, którzy chcą przyciągnąć do siebie turystów. Ci w imitacji zamku mają poczuć się jak w średniowieczu. I nie chodzi wyłącznie o architekturę. 

W środku, jak informuje portal, powstanie rekonstrukcja średniowiecznego miasteczka. Będzie tam ryneczek i liczne stanowiska rzemieślników, których - jak możemy się domyślać - będzie dało się oglądać przy pracy. Każdy, kto odwiedzi zamek, będzie mógł sobie wyobrażać, że tak wyglądałoby życie w tym miejscu, gdyby konstrukcję wzniesiono w średniowieczu, a nie w 2015 r. 

Łatwo się wyzłośliwiać, aczkolwiek problemem nie jest zabawa w średniowiecze - wszak to nie pierwszy park rozrywki próbujący nawiązywać do dawnych epok - ale wszystko to, co działo się dookoła tej inwestycji. 

Skąd ten niecodzienny pomysł?

- Inwestor jeździł po świecie i zapałał miłością do historycznych zamków. Bardzo chciał w takim zamieszkać. Przymierzał się do kupna, ale w Polsce i okolicach nie znalazł niczego, co by mu odpowiadało. Postanowił postawić własny - tłumaczył w rozmowie z architekturaibiznes.pl Waldemar Szeszuła, architekt i główny projektant zamku. 

Czy zmyślone średniowiecze będzie przyciągać tak samo jak w przypadku zamków, które mają dłuższą i prawdziwą historię? Zobaczymy. Na chętnych mają jednak czekać superluksusowe apartamenty. Ich liczba będzie limitowana i nie powinna według ustaleń Business Insidera przekraczać 50. Do dyspozycji oddany zostanie też basen, spa i "inne luksusy". 

W imitacji zamku dawne czasy spotkają się z nowoczesnością

Osoba "zbliżona do właścicieli obiektu" zdradziła serwisowi, że zamek naszpikowano nowymi technologiami. Pół żartem, pół serio mówi się o "smart zamku", a więc wykorzystanych rozwiązaniach na wzór inteligentnych domów. 

Właściciel na przykład widzi na żywo na swoim ekranie, które okno jest otwarte, które zamknięte i jak to wpływa na temperaturę całego obiektu. Wszystko jest supernowoczesne i ze sobą zintegrowane - czytamy w serwisie. 

Trudno się dziwić, że takie monstrualne projekty jak ten, czy hotel Gołębiewski w Pobierowie, budzą skrajne opinie. Obrońców, jak i przeciwników, nie brakuje. Jedni jako argumentu użyją powiedzonka o tym, że bogatemu się nie zabroni. Drudzy będą przekonywać, że jednak powinno się powiedzieć "stop", jeśli inwestycja za bardzo ingeruje w środowisko. 

"Ale z pewnością nie jest to model postępowania, który chciałbym wpajać studentom. Nie powiem im: jedźcie szukać miejsca pod zamki" - mówił wprost w wywiadzie architekt zamku w Stobnicy, choć dodawał, że jego zdaniem jest to "taka ingerencja w krajobraz, która przy dobrej jakości obiektu, jest dopuszczalna akurat w tym miejscu".

Bez wątpienia jest to jeszcze jeden przykład w bardzo długiej dyskusji dotyczącej tego, co budować, gdzie, jak i po co. Nieśmiało marzę o sytuacji, gdy w końcu wszyscy dojdziemy zgodnie do wniosku, że odpowiedź "bo można!" będzie niewystarczająca. 

26.05.2026 06:06
