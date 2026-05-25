Fajny ten nowy Samsung. Wygląda zupełnie inaczej niż reszta

Do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające pierwszego w historii Samsunga Galaxy Z Fold 8 Wide. To ulepszona wersja rozwijanego od lat modelu Z Fold, ale o szerszych proporcjach ekranu. Pokazano bowiem szkło ochronne stworzone z myślą o ekranie tego modelu. Smartfon zapowiada się na wyjątkowo poręczny.

Tak wygląda Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide trzymany w rękach

Sprawdzony informator opublikował kolejne zdjęcia przedstawiające Galaxy Z Folda 8 Wide, który ma być bezpośrednią odpowiedzią na pierwszego składanego iPhone’a. Na fotografii widać ekran zewnętrzny smartfona (ten, z którego korzystamy po złożeniu urządzenia) trzymany w dłoni. Trudno nie zauważyć, że urządzenie jest szersze niż wyższe i znacząco różni się od klasycznych modeli o proporcjach zbliżonych do 19:9.

W Galaxy Z Foldzie 8 Wide zastosowano ekran o proporcjach 4:3 (lub bardzo bliskich tej wartości). Dzięki temu sprzęt wydaje się wygodny do trzymania. Trudno powiedzieć, czy takie proporcje rozwiązują problem związany z korzystaniem z telefonu za pomocą jednej ręki. W klasycznych smartfonach dosięgnięcie kciukiem do górnej krawędzi ekranu bywa kłopotliwe.

Na drugiej fotografii opublikowanej przez informatora widać również szkło hartowane stworzone z myślą o zewnętrznym wyświetlaczu smartfona. Dzięki tym zdjęciom dowiadujemy się, że telefon w trybie rozłożonym będzie oferował ogromną przestrzeń roboczą. Sprzęt będzie rozkładał się oczywiście w pozycji pionowej.

Ekran Galaxy Z Fold 8 Wide będzie wyjątkowo wygodny

Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Z Fold 8 Wide będzie bardzo komfortowym w obsłudze urządzeniem. Klasyczne, składane Z Foldy w trybie złożonym są wyższe niż szersze, a po rozłożeniu przypominają kwadrat. Przy takich proporcjach wykonywanie niektórych czynności, np. oglądanie filmów, nie należy do najwygodniejszych.

Z Fold 8 Wide ma być dużo lepszy pod tym względem. To będzie składak idealny. No, chyba że Apple wymyśli coś lepszego.

Albert Żurek 25.05.2026 17:38

