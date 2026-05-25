Łap za łopatę i nożyczki. AI zabiera pracę tym siedzącym za biurkiem

Każda szkoła średnia stara się, aby jej absolwenci mogli kształcić się dalej w najbardziej prestiżowych placówkach, by później zdobyć zatrudnienie w prosperującej firmie. Jednak za sprawą AI to podejście to przeżytek, dlatego część szkół w Stanach Zjednoczonych zaczyna przygotowywać uczniów do zawodów, których algorytmy nie zastąpią.

AI zjada zawody za biurkiem. Renesans przeżywa praca fizyczna w fabrykach

Jak informuje serwis Fortune, Huntsville Center for Technology w Alabamie uruchomiło wart 40 mln dolarów ośrodek kształcenia zawodowego, w którym uczy się około 700 uczniów. Młodzież opuszcza swoje szkoły na część dnia, aby zdobywać praktyczne umiejętności techniczne przy użyciu sprzętu wykorzystywanego później w zakładach przemysłowych.

Inicjatywa powstała po rozmowach z lokalnym oddziałem Toyota Alabama, który należy do największych zakładów produkujących silniki w Ameryce Północnej. Szkoła zapytała przedstawicieli koncernu, jakich kompetencji najbardziej brakuje na miejscu. Odpowiedź dotyczyła techników utrzymania ruchu - specjalistów odpowiedzialnych za konserwację, naprawę i nadzór nad przemysłowymi maszynami oraz liniami produkcyjnymi. Właśnie pod te potrzeby przygotowano program nauczania.

Amerykański rynek od lat mierzy się z niedoborem pracowników fizycznych i technicznych. Znaczna część obecnych fachowców zbliża się do emerytury, a firmom coraz trudniej znaleźć następców. Według danych National Association of Manufacturers do 2033 r. przemysł w USA będzie potrzebował około 1,9 mln nowych pracowników.

Presję dodatkowo zwiększa rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Budowa centrów danych wymaga elektryków, monterów, operatorów i techników. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na zawody związane z budową, naprawą i utrzymaniem fizycznej infrastruktury - czyli tam, gdzie automatyzacja nadal ma ograniczone możliwości.

Równolegle zmienia się sytuacja absolwentów kierunków ogólnych i akademickich. Narzędzia oparte na AI coraz częściej przejmują zadania wykonywane dotąd przez początkujących pracowników biurowych, zwłaszcza w obszarach administracyjnych, analitycznych i organizacyjnych. Dla wielu młodych osób oznacza to konieczność ponownego przemyślenia ścieżki kariery.

Nauczyciele z Huntsville podkreślają, że uczniów przyciąga również perspektywa wysokich zarobków. Osoby kończące program przygotowujący do pracy w utrzymaniu ruchu mogą po zdobyciu doświadczenia zarabiać ponad 40 dolarów za godzinę - średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Alabamie w 2025 roku wynosiło 26,61 dol./godzina. Przy krótszym czasie nauki i niższych kosztach edukacji taki kierunek staje się dla wielu atrakcyjną alternatywą dla studiów.

Kilka kilometrów od Huntsville Center for Technology działa również Alabama School of Cyber Technology and Engineering, która współpracuje z firmami takimi jak Deloitte, Airbus oraz Raytheon. Uczniowie spędzają tam nawet cztery dni w tygodniu na stażach i projektach realizowanych bezpośrednio z przemysłem.

Niby znaleźli rozwiązanie poważnego problemu, ale...

Jeszcze niedawno kolejne pokolenia słyszały, że sukces oznacza odejście od hali produkcyjnej, warsztatu czy budowy i przeniesienie się za biurko. Teraz, gdy algorytmy coraz sprawniej radzą sobie z zadaniami kreatywnymi, administracyjnymi czy analitycznymi, to właśnie praca przy maszynach, instalacjach i infrastrukturze znów zaczyna uchodzić za bezpieczną przyszłość. Paradoks tej zmiany polega na tym, że technologia, która miała uwolnić człowieka od pracy fizycznej, pośrednio przywraca jej prestiż - nie dlatego, że nagle zaczęliśmy ją bardziej cenić, lecz dlatego, że okazała się trudniejsza do zastąpienia niż praca wykonywana przy komputerze.

Malwina Kuśmierek 25.05.2026 08:34

