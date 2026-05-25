Rakiety są za drogie. Nowe działo ma rozwiązać ten problem

BAE Systems pokazało pierwsze zdjęcie 155-milimetrowego działa przeciwlotniczego MDACS. To system, który ma odpowiedzieć na jeden z najbardziej palących problemów współczesnej obrony powietrznej: jak strącać drony, pociski manewrujące i inne cele, nie przepalając przy tym zapasów rakiet, które kosztują fortunę. Zestrzeliwanie taniego drona pociskiem wartym kilkaset tysięcy dolarów to nie obrona. To po prostu ekonomiczne samobójstwo. MDACS ma dać armii coś, czym można się bronić bez bankructwa.

Wielki powrót ciężkiej artylerii przeciwlotniczej

Przez kilkadziesiąt ostatnich lat obrona przestrzeni powietrznej opierała się niemal wyłącznie na zaawansowanych systemach rakietowych. Ciężkie działa przeciwlotnicze kojarzyły się głównie z realiami historycznymi, jednak dynamika współczesnego pola walki wymusiła zmianę tego podejścia. Fotografia udostępniona niedawno przez BAE Systems, na której widać potężny system artyleryjski wyładowywany prosto z ładowni samolotu transportowego, jest dowodem na technologiczny zwrot. Projekt nosi nazwę MDACS, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wielodomenowy system artyleryjski.

Jego głównym atutem ma być wyjątkowa mobilność połączona z ogromną siłą ognia. Konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem szybkiego przerzutu drogą powietrzną, co pozwala na błyskawiczne rozmieszczenie obrony w zapalnych rejonach świata. Głównym zadaniem tego sprzętu będzie ochrona stałych baz wojskowych, węzłów komunikacyjnych oraz wysuniętych pozycji przed szerokim wachlarzem zagrożeń z powietrza.

Fizyka hiperprędkości w służbie obrony

Kluczem do skuteczności nowego systemu nie jest samo działo kalibru 155 mm, lecz to, czym ono tak właściwie strzela. Inżynierowie postawili na pociski typu HVP, czyli amunicję hiperprędkościową. Są to zaawansowane technologicznie pociski, które osiągają w locie prędkości wielokrotnie przekraczające barierę dźwięku. Taka charakterystyka sprawia, że często nie potrzebują one tradycyjnego ładunku wybuchowego – sama energia kinetyczna zderzenia z pędzącym celem wystarcza do jego całkowitej destrukcji.

Wykorzystanie standardowego kalibru 155 mm, doskonale znanego z klasycznej artylerii lądowej, znacznie upraszcza całą logistykę. Sam pocisk HVP nie jest zresztą całkowitą nowością, ponieważ prace nad nim trwają od ponad dekady. Wcześniejsze testy prowadzone na haubicach ciągnionych pozwalały na rażenie celów na dystansie ponad 31 km. Jeszcze bardziej imponujące wyniki osiągnięto podczas prób z wykorzystaniem armat okrętowych, gdzie zasięg skuteczny przekroczył barierę 74 km. Biorąc pod uwagę zastosowanie nowoczesnych luf w systemie MDACS, można spodziewać się osiągów zbliżonych do tych drugich wartości, co stworzy nad ochranianym obszarem bardzo rozległy parasol bezpieczeństwa.

Złożona struktura i ambitne plany wojska

Zbudowanie samej armaty to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Aby broń mogła skutecznie przechwytywać szybkie cele, takie jak pociski manewrujące czy śmigłowce szturmowe, potrzebuje całego ekosystemu wsparcia. Zgodnie z założeniami amerykańskich sił zbrojnych, pełna bateria testowa ma być gotowa do prób przed końcem września 2027 r.

Struktura takiej jednostki będzie bardzo rozbudowana. W jej skład wejdą cztery plutony, z których każdy otrzyma po dwa działa oraz wysoce precyzyjny radar wielofunkcyjny, zdolny do jednoczesnego śledzenia wielu niewielkich obiektów. Całość uzupełnią wozy dowodzenia i specjalistyczne pojazdy amunicyjne. Na potrzeby rygorystycznych testów poligonowych zaplanowano dostawę ponad 140 sztuk nowoczesnych pocisków. Celem tych prób będzie ostateczne potwierdzenie, że system lądowy poradzi sobie z błyskawiczną identyfikacją i neutralizacją celów, które stanowią obecnie największą zmorę nowoczesnych armii.

Marcin Kusz 25.05.2026 06:10

