Koniec złudzeń. W kosmosie czeka nas to samo piekło

Ładowanie...

Wizja kosmosu jako nieskalanej, ulepszonej wersji Ziemi to złudzenie. Dr Masami Onoda z Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) nie pozostawia w tej kwestii niedomówień: poza granicami naszej planety działają ci sami ludzie, kierujący się tymi samymi interesami, instynktami i ambicjami, które od wieków definiują ziemską politykę. Przestrzeń kosmiczna nie unieważnia ludzkiej natury.

REKLAMA

Kosmos nie naprawi człowieka

Najmocniejsza teza stawiana przez dr. Masami Onodę z JAXA podczas rozmowy z PAP sprowadza się do jednego zdania: opuszczenie Ziemi w żadnym razie nie zmieni ludzkiej natury. To istotny kontrapunkt wobec idealistycznych narracji, które przedstawiają eksplorację kosmosu – od orbity po Księżyc i dalsze cele – jako przestrzeń z definicji wolną od ziemskich konfliktów i otwartą na globalną współpracę. Onoda przypomina, że geopolityka nie znika po przekroczeniu linii Kármána.

Dr Onoda przyznaje, że sama kiedyś myślała podobnie. Zakładała, że w kosmosie ludzie zaczną działać inaczej, bardziej wspólnotowo, mniej egoistycznie. Dziś ocenia to znacznie chłodniej. Kosmos jest dla niej nie ucieczką od Ziemi, lecz przedłużeniem ziemskich działań: gospodarki, nauki, bezpieczeństwa, dyplomacji i rywalizacji o wpływy.

To nie znaczy oczywiście, że współpraca jest niemożliwa. Przeciwnie, jest wręcz niezbędna. Ale trzeba ją budować, regulować i stale negocjować. Nie pojawi się sama tylko dlatego, że działalność człowieka przenosi się na orbitę lub Księżyc.

REKLAMA

Satelity już są częścią bezpieczeństwa państw

Kosmos dawno przestał być wyłącznie sceną dla naukowych odkryć i prestiżowych wyścigów mocarstw. Dziś to przede wszystkim infrastruktura, tyle że wyniesiona na orbitę. I to infrastruktura krytyczna, bez której codzienne życie na Ziemi po prostu by się posypało. Satelity zapewniają łączność i nawigację, bez nich nie działa bankowość ani logistyka. Obserwują planetę, prognozują pogodę, śledzą zmiany klimatu, ostrzegają przed katastrofami. A równocześnie po cichu, wyżej niż jakikolwiek myśliwiec, wspierają operacje wojskowe.

REKLAMA

Dr Onoda zwraca uwagę, że obserwacje satelitarne pozwalają robić rzeczy, które z poziomu ziemi byłyby kosztowne, powolne albo prawie niewykonalne. Nie da się skutecznie mierzyć emisji gazów cieplarnianych, chodzić do każdej fabryki, sprawdzać każdego lasu i kontrolować każdego obszaru wyłącznie metodami terenowymi. Orbita zmieniła skalę kontroli środowiska.

REKLAMA

Podobnie jest zresztą z bezpieczeństwem jądrowym. Satelity mogą wspierać monitoring obiektów i działań, uzupełniając tradycyjne inspekcje. To nie usuwa potrzeby kontroli na miejscu, ale daje instytucjom międzynarodowym dodatkowe narzędzie. Ziemia stała się bardziej widoczna z kosmosu, a to wpływa na politykę, gospodarkę i egzekwowanie zobowiązań.

Bez współpracy kosmos stanie się droższy i bardziej chaotyczny

Dr Masami Onoda z JAXA zwraca uwagę, że współpraca w przestrzeni kosmicznej jest przede wszystkim kwestią technicznej konieczności. Całodobowa obserwacja wybranego obszaru wymaga integracji danych z wielu satelitów, a żaden pojedynczy operator nie dysponuje zasobami pozwalającymi na samodzielne pokrycie takiego zapotrzebowania. Istotne staje się zatem łączenie, standaryzacja i interoperacyjność danych pochodzących z różnych systemów.

REKLAMA

Kluczowymi pojęciami stają się więc obecnie interoperacyjność i standaryzacja, czyli terminy, które mają fundamentalne znaczenie praktyczne. Interoperacyjność to zdolność różnych systemów do wzajemnej współpracy, natomiast standaryzacja umożliwia porównywanie i integrację danych pochodzących z heterogenicznych źródeł. Bez tych dwóch filarów orbitalna infrastruktura przestaje funkcjonować jako spójna sieć, rozpada się zaś na izolowane, niekompatybilne segmenty.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Brak współpracy oznacza więc bezsensowne marnowanie zasobów. Kilka państw może obserwować ten sam problem, ale trzymać dane osobno. Satelity mogą zbierać bezcenne informacje, które nie trafią tam, gdzie są potrzebne. A w sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi lub konflikt, opóźnienie w wymianie danych może mieć poważne konsekwencje.

REKLAMA

Marcin Kusz 24.05.2026 07:30

Ładowanie...

REKLAMA