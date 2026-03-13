Polują na biosygnatury. Znajdzie je satelita wielkości ryzy papieru

SPARCS należy do klasy CubeSatów, czyli niewielkich satelitów budowanych taniej i szybciej niż klasyczne obserwatoria. W przypadku tej misji mówimy o pojeździe wielkości ryzy papieru wyniesionym 11 stycznia 2026 r. jako ładunek towarzyszący. Pierwsze zdjęcia zostały zarejestrowane 6 lutego, a później przetworzone i przeanalizowane przez zespół misji. Właśnie ten etap przesądził, że SPARCS może przejść od testów do pełnych obserwacji naukowych.

To świetny przykład zmiany, jaka zaszła w astronomii. Dziś nie każda ważna misja musi ważyć tony i kosztować miliardy. Czasem wystarczy mały, wyspecjalizowany instrument zaprojektowany do jednego zadania, ale robiący to wyjątkowo dobrze. W przypadku SPARCS tym zadaniem jest długie, cierpliwe patrzenie na małe gwiazdy w ultrafiolecie, czyli w zakresie promieniowania, którego atmosfera Ziemi praktycznie nie przepuszcza.

SPARCS nie szuka planet wprost. Najpierw bada ich gwiazdy

SPARCS bada aktywność gwiazd, wokół których takie planety krążą. Chodzi głównie o gwiazdy małomasywne, mające około 30-70 proc. masy Słońca. To właśnie one należą do najczęstszych typów gwiazd w Drodze Mlecznej i to wokół nich znajduje się ogromna część skalistych planet w strefach, gdzie mogłaby istnieć ciekła woda.

Na pierwszy rzut oka to dobra wiadomość. Małe gwiazdy są liczne, żyją długo i dają astronomom mnóstwo potencjalnych celów. Problem polega jednak na tym, że wiele z nich, zwłaszcza czerwone karły, bywa znacznie bardziej nerwowych niż Słońce.

Potrafią często emitować silne rozbłyski i pompować w swoje planety duże dawki wysokoenergetycznego promieniowania. A to może radykalnie zmieniać skład atmosfery, niszczyć warstwę ochronną wokół planety, a w skrajnych przypadkach wręcz zdmuchiwać atmosferę w kosmos.

Dlaczego ultrafiolet jest tu kluczowy?

Żeby ocenić, czy odległy świat ma szansę być przyjazny życiu, nie wystarczy znać jego rozmiar i odległość od gwiazdy. Trzeba jeszcze wiedzieć, w jakim środowisku radiacyjnym ta planeta żyje. I tu właśnie wchodzi ultrafiolet. To promieniowanie ma ogromny wpływ na chemię atmosfery: może rozbijać cząsteczki, zmieniać proporcje gazów i napędzać procesy, które z punktu widzenia astrobiologii są albo twórcze, albo zabójcze.

SPARCS jest pierwszą misją zaprojektowaną specjalnie do tego, by przez długi czas i jednocześnie obserwować małomasywne gwiazdy w dwóch pasmach ultrafioletu: bliskim i dalekim. Pojedynczy błysk niczego jeszcze nie rozstrzyga. Naukowcy chcą wiedzieć, jak często takie rozbłyski się zdarzają, jak długo trwają, jak zmienia się ich energia i jak wygląda spokojne tło promieniowania między nimi. Dopiero taki pełny profil aktywności gwiazdy pozwala realistycznie ocenić warunki na planetach krążących blisko niej.

Te gwiazdy są małe, ale potrafią być bezlitosne

Właśnie dlatego małe gwiazdy są dla astrobiologii tak przewrotne. Z jednej strony to one dają nam najwięcej potencjalnych planet skalistych. Z drugiej, ich strefy życia leżą zwykle bardzo blisko gwiazdy, bo same świecą słabiej niż Słońce. A skoro planeta musi krążyć bliżej, dostaje też mocniej po atmosferze, gdy gwiazda zaczyna się awanturować.

NASA już wcześniej pokazywała na przykładzie gwiazd takich jak Wolf 359, że połączenie stałego promieniowania wysokoenergetycznego i częstych rozbłysków może poważnie ograniczać szanse na utrzymanie atmosfery przez miliardy lat.

To oznacza, że samo znalezienie planety w strefie sprzyjającej ciekłej wodzie nie wystarcza. Dwie planety o podobnej wielkości i podobnej odległości od swoich gwiazd mogą mieć skrajnie różne perspektywy. Jedna może przez miliardy lat utrzymać stabilną atmosferę i wodę na powierzchni. Druga może zostać wypalona i pozbawiona osłony przez gwałtowne rozbłyski swojej gwiazdy. SPARCS ma pomóc odróżnić te dwa scenariusze.

Pierwsze zdjęcia to mały obrazek, ale duży sygnał

Opublikowane obrazy nie wyglądają widowiskowo na miarę kolorowych fotografii z Hubble’a czy Webba, ale ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Pokazują, że teleskop, układ optyczny i detektory UV działają w kosmosie tak, jak działały wcześniej w testach naziemnych.

Na jednym z pierwszych zestawów widać gwiazdy zarejestrowane jednocześnie w bliskim i dalekim ultrafiolecie, a różnice między tymi obrazami już niosą informację o temperaturze obserwowanych obiektów. To właśnie taki techniczny sukces decyduje, czy misja może naprawdę zacząć produkować naukę.

Fot. NASA

W astronomii pierwsze światło bywa momentem symbolicznym, ale w przypadku SPARCS ma też wyjątkowo praktyczne znaczenie. Misja zależy od bardzo precyzyjnych pomiarów w ultrafiolecie, a ten zakres jest trudny. Dlatego potwierdzenie, że kamera i filtry zachowują się na orbicie zgodnie z oczekiwaniami to dowód, że cały pomysł techniczny naprawdę ma sens.

Ta sonda testuje technologię, która przyda się większym misjom

SPARCS jest misją naukową, ale jednocześnie działa jak demonstrator nowej technologii. Kamera wykorzystuje specjalne, bardzo czułe na UV detektory typu delta-doped oraz filtry osadzane bezpośrednio na detektorze. Taki zabieg pozwala ograniczyć straty światła i zbudować układ wyjątkowo czuły jak na tak małą platformę.

Co ciekawe, NASA podkreśla, że są to detektory oparte na krzemie, czyli na technologii daleko spokrewnionej z tą ze smartfonów, tyle że doprowadzonej do ekstremalnych parametrów pracy w ultrafiolecie.

NASA wprost wskazuje, że rozwiązania sprawdzane na SPARCS mogą zasilić przyszłe misje, w tym koncepcję Habitable Worlds Observatory, która ma bezpośrednio szukać potencjalnie nadających się do życia planet, oraz UVEX, średniej klasy teleskop UV planowany na 2030 rok. Mówiąc inaczej, SPARCS nie tylko dostarczy własne wyniki naukowe, ale może też pomóc zbudować kolejne narzędzia do polowania na biosygnatury i światy podobne do Ziemi.

Marcin Kusz 13.03.2026 17:52

