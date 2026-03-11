REKLAMA
Transport sondy Smile to majstersztyk. Rejs jak z filmu sci-fi

Europejsko-chińska sonda Smile dotarła do kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Za chwilę ruszy misja, która pokaże nam żywą granicę pola magnetycznego Ziemi.

Marcin Kusz
Sonda Smile dopłynęła do Gujany. Teraz jeden błąd może kosztować Europę miliardy
Po dwóch tygodniach powolnego rejsu przez Atlantyk kontener z sondą Smile wreszcie stanął na betonie europejskiego kosmodromu w Kourou. Teraz inżynierowie z ESA i chińskiej akademii nauk mają kilka tygodni, by sprawdzić, czy statek kosmiczny dotrwał w idealnym stanie do mety tej morskiej wyprawy, zatankować go ponad 1,5 t paliwa i połączyć z rakietą Vega C. Dopiero wtedy misja, która ma dosłownie sfotografować zderzenie wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi, ruszy naprawdę.

Podróż jak z filmu sensacyjnego

Smile to wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk. Zanim trafi na orbitę, musiała jednak przejść dużo mniej widowiskowy, ale za to bardzo ryzykowny etap – transport z europejskiego centrum testowego do Gujany Francuskiej.

Sonda, po latach testów w Noordwijk w Holandii, została zamknięta w hermetycznym kontenerze z systemem oczyszczania i stałym przepływem azotu. Chodziło o to, by przez dwa tygodnie rejsu uniknąć wilgoci, pyłu i gwałtownych zmian temperatury, od których elektronika i delikatne detektory potrafią się po prostu zdegradować.

Sondę na pokładzie statku towarowego MN Colibri traktowano jak najcenniejszy ładunek. Inżynierowie ESA płynęli razem z nią, na bieżąco kontrolując parametry powietrza w kontenerze i stan instalacji. Przez pierwsze dni jednostka kołysała się w zimnych, wzburzonych wodach Atlantyku, później wchodziła w ciepłe, spokojniejsze akweny. Prędkość rejsu była utrzymywana na poziomie, który bardziej kojarzy się z rejsem żaglówką na Jeziorze Solińskim, niż z pośpiechem typowym dla logistyki. Liczyła się przede wszystkim stabilność warunków, a nie godziny w rozkładzie.

Po zacumowaniu w porcie w Kourou kontener z sondą przewieziono ciężarówką na teren Europejskiego Portu Kosmicznego, dosłownie kilka kilometrów dalej. Tam zaczęło się rozpakowywanie: zdjęcie pokryw, kontrola czystości, wreszcie przeniesienie sondy na specjalny stojak w hali montażowej.

Vega C już czeka w hangarze

Smile nie poleci w kosmos samotnie. Jej partnerem będzie Vega C – średniej klasy europejska rakieta nośna, wysoka na ok. 35 m, zdolna do wyniesienia nawet 2,3 t ładunku na niską orbitę okołoziemską.

Vega C składa się z trzech potężnych stopni na paliwo stałe (P120C, Zefiro 40 i Zefiro 9) oraz górnego stopnia z napędem ciekłym, który odpowiada za precyzyjne dostarczenie ładunku na odpowiednią orbitę. W przypadku Smile ten ostatni odcinek będzie szczególnie wymagający, bo sonda ma trafić na tor o bardzo wydłużonym kształcie.

Start ma odbyć się między 8 kwietnia a 7 maja 2026 r. Dokładne okno startowe zostanie ustalone dopiero po zakończeniu testów integracyjnych. Do tego czasu rakieta rośnie na wyrzutni jak wieża z klocków: najpierw ustawiany jest pierwszy stopień, potem dokładane są kolejne, a na samym końcu – osłona aerodynamiczna z ukrytą w środku sondą.

Vega C ma za sobą trudny okres. Po awarii w 2022 r. cała flota została uziemiona, a projektanci przebudowali feralny stopień Zefiro 40. Udane loty powrotne w latach 2024 i 2025 były warunkiem tego, by powierzono jej tak prestiżowy ładunek, jak wspólna misja ESA i Chin.

Orbitą w górę i w dół. Smile będzie oddychać nad biegunami

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów misji Smile jest jej orbita. To nie będzie klasyczna, prawie okrągła trasa jak w przypadku większości satelitów Ziemi. Zamiast tego sonda zostanie umieszczona na bardzo eliptycznej orbicie, której najdalszy punkt znajdzie się ok. 121 tys. km nad północnym biegunem, a najniższy ok. 5 tys. km nad południowym.

Z perspektywy obserwatora to trochę tak, jakby Smile co kilkadziesiąt godzin brała głęboki oddech: daleko nad północną półkulą Ziemi będzie miała szeroki, panoramiczny widok na całą magnetosferę od strony Słońca, a potem schodząc bliżej prześlizgnie się nad południowym biegunem, by zrzucić dane do stacji naziemnych.

Taka orbita jest idealna do mapowania tego, jak wiatr słoneczny zderza się z magnetosferą Ziemi. To właśnie ta magnetyczna bańka chroni naszą planetę przed najbardziej agresywną częścią kosmicznego promieniowania, ale przy silnych burzach słonecznych potrafi się gwałtownie odkształcać i falować.

Rentgenowskie zdjęcia tarczy Ziemi

Smile nie jest zwykłym satelitą pogodowym. To raczej tomograf komputerowy pola magnetycznego Ziemi. Najważniejszym instrumentem jest soft X ray imager – kamera rejestrująca miękkie promieniowanie rentgenowskie. Dzięki niej naukowcy chcą po raz pierwszy uzyskać globalne, niemal filmowe ujęcia tzw. czoła fali uderzeniowej przed Ziemią i magnetopauzy, czyli granicy między magnetosferą a wiatrem słonecznym.

Skąd w ogóle biorą się promienie X w pobliżu naszej planety? Tego typu promieniowanie powstaje, gdy jonizowane atomy wiatru słonecznego zderzają się z neutralnymi cząsteczkami gazu w zewnętrznych partiach atmosfery. W efekcie Ziemia jest otoczona bardzo słabą, ale wykrywalną poświatą rentgenowską, którą Smile spróbuje odwzorować w trzech wymiarach.

Przeczytaj także:

Do tego dochodzi teleskop ultrafioletowy do obserwacji zórz polarnych, magnetometr mierzący drgania pola magnetycznego i analizator jonów badający skład wiatru słonecznego. Oznacza to, że Smile będzie widzieć jednocześnie to, co dzieje się na wejściu (w strumieniu cząstek ze Słońca) i na wyjściu, gdy energia tych cząstek rozlewa się po magnetosferze i jonosferze.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: ESA

11.03.2026 06:01
