Transport sondy Smile to majstersztyk. Rejs jak z filmu sci-fi

Po dwóch tygodniach powolnego rejsu przez Atlantyk kontener z sondą Smile wreszcie stanął na betonie europejskiego kosmodromu w Kourou. Teraz inżynierowie z ESA i chińskiej akademii nauk mają kilka tygodni, by sprawdzić, czy statek kosmiczny dotrwał w idealnym stanie do mety tej morskiej wyprawy, zatankować go ponad 1,5 t paliwa i połączyć z rakietą Vega C. Dopiero wtedy misja, która ma dosłownie sfotografować zderzenie wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi, ruszy naprawdę.

Podróż jak z filmu sensacyjnego

Smile to wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk. Zanim trafi na orbitę, musiała jednak przejść dużo mniej widowiskowy, ale za to bardzo ryzykowny etap – transport z europejskiego centrum testowego do Gujany Francuskiej.

Sonda, po latach testów w Noordwijk w Holandii, została zamknięta w hermetycznym kontenerze z systemem oczyszczania i stałym przepływem azotu. Chodziło o to, by przez dwa tygodnie rejsu uniknąć wilgoci, pyłu i gwałtownych zmian temperatury, od których elektronika i delikatne detektory potrafią się po prostu zdegradować.

Sondę na pokładzie statku towarowego MN Colibri traktowano jak najcenniejszy ładunek. Inżynierowie ESA płynęli razem z nią, na bieżąco kontrolując parametry powietrza w kontenerze i stan instalacji. Przez pierwsze dni jednostka kołysała się w zimnych, wzburzonych wodach Atlantyku, później wchodziła w ciepłe, spokojniejsze akweny. Prędkość rejsu była utrzymywana na poziomie, który bardziej kojarzy się z rejsem żaglówką na Jeziorze Solińskim, niż z pośpiechem typowym dla logistyki. Liczyła się przede wszystkim stabilność warunków, a nie godziny w rozkładzie.

Po zacumowaniu w porcie w Kourou kontener z sondą przewieziono ciężarówką na teren Europejskiego Portu Kosmicznego, dosłownie kilka kilometrów dalej. Tam zaczęło się rozpakowywanie: zdjęcie pokryw, kontrola czystości, wreszcie przeniesienie sondy na specjalny stojak w hali montażowej.

Vega C już czeka w hangarze

Smile nie poleci w kosmos samotnie. Jej partnerem będzie Vega C – średniej klasy europejska rakieta nośna, wysoka na ok. 35 m, zdolna do wyniesienia nawet 2,3 t ładunku na niską orbitę okołoziemską.

Vega C składa się z trzech potężnych stopni na paliwo stałe (P120C, Zefiro 40 i Zefiro 9) oraz górnego stopnia z napędem ciekłym, który odpowiada za precyzyjne dostarczenie ładunku na odpowiednią orbitę. W przypadku Smile ten ostatni odcinek będzie szczególnie wymagający, bo sonda ma trafić na tor o bardzo wydłużonym kształcie.

Start ma odbyć się między 8 kwietnia a 7 maja 2026 r. Dokładne okno startowe zostanie ustalone dopiero po zakończeniu testów integracyjnych. Do tego czasu rakieta rośnie na wyrzutni jak wieża z klocków: najpierw ustawiany jest pierwszy stopień, potem dokładane są kolejne, a na samym końcu – osłona aerodynamiczna z ukrytą w środku sondą.

Vega C ma za sobą trudny okres. Po awarii w 2022 r. cała flota została uziemiona, a projektanci przebudowali feralny stopień Zefiro 40. Udane loty powrotne w latach 2024 i 2025 były warunkiem tego, by powierzono jej tak prestiżowy ładunek, jak wspólna misja ESA i Chin.

Orbitą w górę i w dół. Smile będzie oddychać nad biegunami

Jednym z najbardziej niezwykłych elementów misji Smile jest jej orbita. To nie będzie klasyczna, prawie okrągła trasa jak w przypadku większości satelitów Ziemi. Zamiast tego sonda zostanie umieszczona na bardzo eliptycznej orbicie, której najdalszy punkt znajdzie się ok. 121 tys. km nad północnym biegunem, a najniższy ok. 5 tys. km nad południowym.

Z perspektywy obserwatora to trochę tak, jakby Smile co kilkadziesiąt godzin brała głęboki oddech: daleko nad północną półkulą Ziemi będzie miała szeroki, panoramiczny widok na całą magnetosferę od strony Słońca, a potem schodząc bliżej prześlizgnie się nad południowym biegunem, by zrzucić dane do stacji naziemnych.

Taka orbita jest idealna do mapowania tego, jak wiatr słoneczny zderza się z magnetosferą Ziemi. To właśnie ta magnetyczna bańka chroni naszą planetę przed najbardziej agresywną częścią kosmicznego promieniowania, ale przy silnych burzach słonecznych potrafi się gwałtownie odkształcać i falować.

Rentgenowskie zdjęcia tarczy Ziemi

Smile nie jest zwykłym satelitą pogodowym. To raczej tomograf komputerowy pola magnetycznego Ziemi. Najważniejszym instrumentem jest soft X ray imager – kamera rejestrująca miękkie promieniowanie rentgenowskie. Dzięki niej naukowcy chcą po raz pierwszy uzyskać globalne, niemal filmowe ujęcia tzw. czoła fali uderzeniowej przed Ziemią i magnetopauzy, czyli granicy między magnetosferą a wiatrem słonecznym.

Skąd w ogóle biorą się promienie X w pobliżu naszej planety? Tego typu promieniowanie powstaje, gdy jonizowane atomy wiatru słonecznego zderzają się z neutralnymi cząsteczkami gazu w zewnętrznych partiach atmosfery. W efekcie Ziemia jest otoczona bardzo słabą, ale wykrywalną poświatą rentgenowską, którą Smile spróbuje odwzorować w trzech wymiarach.

Do tego dochodzi teleskop ultrafioletowy do obserwacji zórz polarnych, magnetometr mierzący drgania pola magnetycznego i analizator jonów badający skład wiatru słonecznego. Oznacza to, że Smile będzie widzieć jednocześnie to, co dzieje się na wejściu (w strumieniu cząstek ze Słońca) i na wyjściu, gdy energia tych cząstek rozlewa się po magnetosferze i jonosferze.

Marcin Kusz 11.03.2026 06:01

