Pierwszy start rakiety Vega-C. Transmisja na żywo w YouTube

Vega-C to rakieta należąca do rodziny Vega, ale znacznie mocniejsza od wszystkich swoich poprzedniczek. Według producenta czterostopniowa rakieta może wynieść na orbitę biegunową ładunek o masie sięgającej 2,3 tony. Dla porównania standardowa Vega mogła wynieść co najwyżej 1,5 tony. Co więcej, ładunek wynoszony przez taką rakietą może być nie tylko masywniejszy, ale także większy niż wcześniej. Osłona ładunku posiada dwa razy więcej miejsca wewnątrz niż w przypadku rakiety Vega, a sama rakieta także na wysokość urosła o 5 metrów i mierzy już niemal 35 metrów.