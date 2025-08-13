Wyciekł najtańszy smartfon Samsunga. Docenisz, jeśli szanujesz swoje pieniądze

Ładowanie...

Tym smartfonem jest Samsung Galaxy A07. W sieci właśnie pojawiły się pierwsze informacje na jego temat obejmujące wygląd, specyfikację i warianty kolorystyczne. Mimo bardzo niskiej ceny smartfon ma mieć też wieloletnie wsparcie aktualizacjami. Konkurencja w najtańszych telefonach może tylko pomarzyć o tak długim wsparciu. Jaki będzie Galaxy A07?

Samsung Galaxy A07 będzie świetnym smartfonem. Mimo że to tanioszka

Tanie smartfony są niezwykle ważne na rynku. To oczywiste, że urządzenia kosztujące kilkaset złotych nijak mają się pod względem możliwości technicznych do najdroższych urządzeń. Prawda jest jednak taka, że większość osób nie potrzebuje sztandarowego modelu, ponieważ nie korzysta w pełni z możliwości takich smartfonów.

Wiele osób korzysta z telefonu do komunikacji i podstawowej rozrywki. Nie bez powodu smartfony z najniższego segmentu cenowego w rankingach popularności zajmują tak wysokie pozycje. Wystarczy spojrzeć na ostatni raport, gdzie Galaxy A06 zajął 4. miejsce najpopularniejszych telefonów na świecie w 2. kwartale 2025 r. Jego bezpośredni następca również ma szansę na sukces, ponieważ to ogólnie dobry smartfon.

Jak wynika z nowych danych, Samsung Galaxy A07 zaoferuje:

procesor: MediaTek Helio G99;

ekran: 6,7-calowy LCD, rozdzielczość 1600 x 720 pikseli, odświeżanie 90 Hz;

aparat: główny tylny 50 Mpix, przedni 8 Mpix;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie 15 W przewodowo;

system: Android 15, One UI 7;

dodatkowe: microSD, dual SIM, port audio 3,5 mm, wodoszczelność IP54.

Smartfon może też liczyć na aż 6-letnie wsparcie pod kątem systemu operacyjnego oraz aktualizacji bezpieczeństwa, zresztą tak jak inne, droższe smartfony Samsung Galaxy A.

Smartfon ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, srebrno-niebnieskiej i zielonej. Obecnie nie wiemy, ile dokładnie będzie kosztował nowy model, ale najprawdopodobniej nie będzie to wysoka cena. Galaxy A06 4G kosztuje ok. 450 - 550 zł w zależności od sklepu. Dlatego możemy się spodziewać, że nowy model zostanie wyceniony bardzo podobnie.

W cenie ok. 500 zł sprzęt praktycznie nie będzie miał konkurencji. Żaden inny telefon z tego segmentu nie może liczyć na 6-letnie wsparcie aktualizacjami. Oprócz niego Samsung ostatnio po cichu wydał także nieco droższego Galaxy A17, oferującego trochę lepsze możliwości w cenie ok. 1000 zł.

Albert Żurek 13.08.2025 14:30

