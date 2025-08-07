Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani

Ładowanie...

Mowa o Samsungu Galaxy A17 5G. Urządzenie zaliczyło swoją premierę w pierwszym europejskim kraju. Producent oficjalnie potwierdził jego cenę. Istnieją przesłanki, że zaraz trafi też do Polski.

Samsung Galaxy A17 5G z oficjalną premierą

Prawda jest taka, że większość z nas nie potrzebuje najlepszego i najdroższego smartfona. Mało kto potrafi wykorzystać pełnie możliwości takich urządzeń: czy to najlepszy zestaw aparatów, czy procesor. Smartfony ze średniej półki cenowej za ok. 1000-2000 zł równie dobrze wykonują podstawowe zadania. Takim modelem jest nowy Galaxy A17 5G.

Urządzenie obecnie trafiło do przedsprzedaży w Irlandii w cenie 239 euro, czyli zaok. 1020 zł, co czyni go bardzo przystępnym cenowo modelem. Interesujący jest fakt, że seria AX7 jest dedykowana dla smartfonów, które będą wydawane w 2026 r. Samsung jednak wydaje swoje najtańsze modele z serii A1X zazwyczaj pod koniec roku - Galaxy A16 miał swoją premierę w listopadzie 2024 r. Jednak Galaxy A17 może być dostępny jeszcze szybciej.

Strona internetowa z Irlandii ujawnia, że jego premiera ma odbyć się 11 sierpnia 2025 r. Urządzenie będzie dostępne w trzech kolorach: szarym, czarnym i niebieskim. Oferta jednak nie wskazuje, z jaką wersją pamięciową mamy do czynienia. Najprawdopodobniej jest to wariant 128 GB. Brakuje szczegółowej specyfikacji technicznej telefonu, choć telefon już kilka dni temu trafił do pierwszych sklepów.

Hiszpański oddział sklepu MediaMarkt ujawnił, że Samsung Galaxy A17 będzie naprawdę dobrym telefonem. Mimo niskiej ceny sprzęt zaoferuje:

wyświetlacz: 6,7-calowy ekran AMOLED, rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli, 90 Hz, jasność do 800 nitów, szkło Gorilla Glass Victus;

procesor: MediaTek Helio G99 (wersja 4G) lub Exynos 1330 (wariant 5G);

pamięć: 4 lub 8 GB RAM, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

akumulator: 5000 mAh;

ładowanie: przewodowe 25 W;

system: Android 15, One UI 7 - 6 lat aktualizacji systemu i bezpieczeństwa;

wodoszczelność: IP54;

obsługa karty microSD: tak, do 2 TB.

Urządzenie zostanie wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji takie jak tłumaczenie języków w czasie rzeczywistym, generowanie grafiki AI czy Circle to Search (większość z nich będzie przetwarzana przez Gemini). Producent da możliwość wyboru: kupna tańszej wersji z 4G i słabszym procesorem lub wyboru trochę szybszego wariantu z 5G.

Smartfon niebawem powinien trafić także do Polski

Skąd to wiemy? Co prawda urządzenie nie jest jeszcze dostępne w Polsce, ale w sklepach internetowych - np. Media Expert pojawiają się pierwsze akcesoria dla tego modeli, takie jak etui do Galaxy A17 5G. To potwierdza, że smartfon niebawem zostanie wprowadzony i do nas. Urządzenie najprawdopodobniej będzie dostępne zarówno w regularnej sprzedaży, jak i jako dodatek w ofertach operatorów komórkowych (np. w abonamentach).

Albert Żurek 07.08.2025 15:57

