Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE

Ładowanie...

Seria FE, czyli Fan Edition to specjalna linia produktów Samsunga, która zrodziła się z bezpośredniej interakcji z fanami marki i analizy ich opinii. Jej fundamentalnym założeniem jest dostarczenie użytkownikom kluczowych funkcji znanych z flagowych modeli Galaxy S, ale w znacznie bardziej przystępnej cenie.

Nie chodzi tu jednak o proste cięcie kosztów, a o kompromis. Samsung zachowuje elementy, na których użytkownikom zależy najbardziej – takie jak wyświetlacze Dynamic AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania, wszechstronne aparaty fotograficzne i baterie o dużej pojemności – jednocześnie wprowadzając oszczędności w obszarach, które są mniej kluczowe dla docelowego odbiorcy. Może to być na przykład zastosowanie nieco starszej generacji szkła ochronnego (np. Gorilla Glass 5 zamiast Victus) lub wykorzystanie kombinacji aluminium i wysokiej jakości tworzywa sztucznego zamiast w pełni szklanej obudowy.

REKLAMA

W ten sposób seria FE idealnie wypełnia lukę rynkową pomiędzy najdroższymi, flagowymi urządzeniami a smartfonami ze średniej półki. Jest to propozycja dla świadomych konsumentów, którzy oczekują doświadczeń na poziomie premium, ale niekoniecznie potrzebują wszystkich najnowszych i najdroższych technologii, jakie oferują modele Ultra. Najnowszym członkiem tej rodziny stają się słuchawki Galaxy Buds 3 FE, które przed chwilą, bez większego rozgłosu, zadebiutowały na pierwszych rynkach.

Galaxy Buds 3 FE w sprzedaży na pierwszym rynku

Samsung zaskoczył fanów (he), wprowadzając do sprzedaży w Ameryce Łacińskiej nowe słuchawki Galaxy Buds 3 FE. Ten ruch jest nietypowy, ponieważ premiery urządzeń z linii Fan Edition tradycyjnie odbywają się w okresie jesiennym, najczęściej we wrześniu lub październiku. Sugeruje to zmianę strategii lub chęć wcześniejszego wprowadzenia produktu na rynek? Może po to, aby wyprzedzić konkurencję.

Wygląd i ergonomia

Nowe słuchawki wizualnie nawiązują do podstawowego modelu Galaxy Buds 3, co oznacza odejście od fasolkowatego kształtu znanego z poprzednich generacji na rzecz bardziej tradycyjnej konstrukcji z patyczkiem.

Co ważne, w zestawie znajdują się gumowe, wymienne końcówki, co jest cechą charakterystyczną dla modeli z dopiskiem Pro. Taki hybrydowy design ma na celu połączenie nowoczesnej estetyki z komfortem i pasywną izolacją hałasu, co jest kluczowe dla skuteczności aktywnej redukcji szumów.

Cena i pozycjonowanie na rynku

Cena na rynku latynoamerykańskim została ustalona na 129 dolarów. Jest to kwota o około 30 dolarów wyższa niż w przypadku poprzednika, czyli Galaxy Buds FE. Ten wzrost może sugerować, że Samsung pozycjonuje nowy model nieco wyżej, oferując ulepszenia (prawdopodobnie w jakości dźwięku lub skuteczności ANC), które uzasadniają wyższą cenę, jednocześnie zachowując bezpieczny dystans od znacznie droższych modeli Pro.

Specyfikacja techniczna

Oficjalna strona Samsunga na razie nie ujawnia pełnej specyfikacji technicznej. Z dostępnych informacji wiemy, że słuchawki będą oferowane w dwóch uniwersalnych wersjach kolorystycznych: czarnej i szarej. Nieoficjalne źródła podają, że same słuchawki będą ładowały się z mocą 1 W, natomiast etui ładujące obsłuży moc 4,5 W. Nie ma co, to sensowne wartości, które powinny zapewnić dobry czas pracy i ładowania. Kluczowe parametry, takie jak rozmiar przetworników, pojemność baterii czy szczegóły dotyczące implementacji ANC, pozostają na ten moment nieznane.

Przewidywana cena i premiera w Polsce

Analizując cenę 129 dolarów na rynku latynoamerykańskim, można pokusić się o prognozę dla Polski. Po bezpośrednim przeliczeniu na złotówki i dodaniu wszystkich danin, realna cena detaliczna Galaxy Buds 3 FE w Polsce mogłaby nawet dobić do 600-650 złotych (korzystając z przelicznika dolar-złotówki z Samsunga Galaxy S25 Ultra dostępnego na stronie LAM Samsunga), gdzie pierwsza generacja startowała z pułapu 439 zł.

Jeśli chodzi o datę premiery, tradycyjny scenariusz zakłada debiut na przełomie września i października, aby zdążyć przed kluczowym, świątecznym sezonem zakupowym. Jednakże cicha premiera w Ameryce Łacińskiej z dostawami “na następny dzień” może sugerować, że Samsung zdecyduje się na wcześniejsze wprowadzenie produktu również w Europie, być może nawet pod koniec sierpnia, aby zyskać przewagę nad jesiennymi nowościami konkurencji.

REKLAMA

Poznaj więcej nadchodzących nowości od Samsunga:

REKLAMA

Oliwier Nytko 07.08.2025 08:25

Ładowanie...