Samsung The Frame w końcu ma rywala. Ależ starcie nie-telewizorów

LG Gallery TV to telewizor, który chce być sztuką. I chce zrobić to lepiej od Samsunga.

Maciej Gajewski
LG Gallery TV
Rynek telewizorów szykuje się na kolejne starcie gigantów - i tym razem nie chodzi o jasność, kontrast czy liczbę portów HDMI. LG zapowiedział nowy model, który ma rzucić wyzwanie Samsungowi The Frame, czyli telewizorowi, który od lat udowadnia, że ekran w salonie może być czymś więcej niż czarnym prostokątem. LG jednak nie zamierza kopiować pomysłu.

Telewizor, który przestaje być telewizorem

Trend jest jasny: TV ma nie tylko działać, ale też wyglądać. Ma być elementem wnętrza, a nie kompromisem. Samsung zrozumiał to pierwszy, wprowadzając The Frame - urządzenie, które po wyłączeniu zamienia się w obraz. Minimalizm, elegancja, prostota. I ogromny sukces.

Czytaj też:

LG postanowił wejść na ten sam teren, ale z zupełnie inną filozofią. Gallery TV - bo tak nazywa się nowy model - powstał we współpracy z kuratorami muzeów. Inżynierowie i specjaliści od sztuki mieli wspólnie zastanawiać się jak wyświetlać dzieła tak, by wyglądały tak jak powinny wyglądać - nie jak ładny screensaver, ale jak ekspozycja.

LG Gallery TV pojawi się w dwóch rozmiarach: 55 i 65 cali. Konstrukcja typu flush‑mount sprawia, że telewizor przylega do ściany niemal jak obraz - to poziom integracji, który Samsung dopracował do perfekcji, więc tutaj mamy remis. Ale LG dorzuca coś ekstra: magnetyczne ramki, które można zmieniać w kilka sekund, bez narzędzi i bez nerwów.

Najważniejsze jednak dzieje się na samym ekranie. LG zastosował matową powłokę redukującą odbicia, projektowaną specjalnie z myślą o ekspozycji sztuki. To nie jest zwykły antyrefleks. Chodzi o to, by obraz nie zamieniał się w lustro, gdy w pokoju zapalisz lampę. W muzeach to standard. W telewizorach - rzadkość.

Podświetlenie MiniLED zapewnia precyzyjną kontrolę nad jasnością, a procesor Alpha 7 AI odpowiada za przetwarzanie obrazu i dźwięku. Ten ostatni korzysta z technologii AI Sound Pro, która symuluje układ 9.1.2.

Do tego dochodzi wbudowana pamięć na dzieła sztuki, dzięki czemu telewizor może działać w trybie galerii nawet bez Internetu. To drobiazg, ale bardzo praktyczny - i świadczący o tym, że ktoś naprawdę przemyślał scenariusze użycia.

LG Gallery+: darmowe i płatne oblicze sztuki

LG wprowadza również nową usługę - Gallery+. I tu zaczyna się robić ciekawie. Wersja darmowa dostępna będzie w ponad 150 krajach i zaoferuje około 100 wyselekcjonowanych dzieł sztuki oraz podstawowe funkcje dekoracyjne. Dla wielu użytkowników to w zupełności wystarczy, by telewizor stał się elementem wystroju.

Wersja premium to już zupełnie inna liga: ponad 4500 dzieł, regularnie aktualizowanych, w tym klasyka, fotografie, grafiki z gier (tak, Ubisoft też tu jest), animacje i materiały wideo. Do tego dochodzi generatywne AI, które pozwala tworzyć własne obrazy na podstawie opisów. Można też synchronizować zdjęcia z Google Photos.

Cena? Około 5 euro/dolarów miesięcznie. Dla jednych - drogo. Dla innych - mniej niż jedna kawa w modnej kawiarni.

Problem w tym, że część funkcji, które wcześniej były darmowe w starszych modelach LG teraz trafia za paywall. I to może wywołać dyskusje.

Pytania bez odpowiedzi

Choć LG pokazało sporo to nadal nie wiemy kilku kluczowych rzeczy:

  • ile telewizor będzie kosztował,
  • kiedy i czy trafi do Polski,
  • jakie będzie miał możliwości gamingowe (MiniLED sugeruje 120 Hz, ale to tylko domysł),
  • jakie będą dostępne częstotliwości odświeżania,
  • jak w praktyce wypadnie na tle OLED‑ów LG, które nadal są topowe pod względem czerni i kontrastu.
To wszystko sprawia, że na ostateczne wnioski trzeba poczekać do stycznia.

31.12.2025 06:23
Tagi: LGTelewizory
