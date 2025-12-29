Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy

Ładowanie...

Z nowego badania The Gauge: Polska wynika, że w listopadzie 2025 r. Polacy spędzili średnio 4 godz. i 5 min dziennie przed dużym ekranem. W porównaniu z wcześniejszym miesiącem wynik wydłużył się o 14 min. Jeśli porównamy czas z listopadem 2024 r., mówimy o 1 min więcej. Mimo wzrostu popularności VOD telewizja wciąż jest głównym źródłem rozrywki.

Wideo na żądanie popularne jak nigdy wcześniej

W minionym miesiącu twórcy raportu zanotowali rekordowy wynik udziału oglądalności usług VOD w Polsce na poziomie 10,4 proc. Wartość wzrosła z 9,8 proc. z października 2025 r. Zdecydowanie najpopularniejszą usługą wideo na żądanie jest YouTube z wynikiem 2,5 proc. oglądalności. Dokładnie taki sam wynik uzyskano w październiku 2025 r.

Za wzrost na poziomie 0,6 punktów procentowych odpowiada głównie Netflix, którego udział wzrósł z 1,8 do 2,1 proc. w listopadzie. Niewątpliwie jest to zasługa m.in. pierwszych czterech odcinków piątego sezonu Stranger Things wyemitowanych pod koniec miesiąca oraz wielu innych produkcji, które trafiły do serwisu.

Pozostałe streamingi takie jak Amazon Prime Video czy Disney+ natomiast obejmują 5,8 proc. udziału oglądalności w Polsce. Wynik wzrósł z 5,5 proc. w październiku.

Mimo wszystko telewizja jest władcą polskich telewizorów

Rekord udziału VOD na poziomie 10,4 proc. pokazuje, że wideo na żądanie coraz częściej jest wykorzystywane przez Polaków. Liczba jednak nijak ma się do klasycznej telewizji, która we wszystkich technologiach obejmuje aż 82,2 proc. oglądalności. Dla poszczególnych rozwiązań zanotowano poniższe wyniki:

telewizja kablowa - 34,3 proc.;

telewizja satelitarna - 25 proc.;

telewizja naziemna - 22,9 proc.

Tradycyjna forma rozrywki wciąż działa na większości odbiorników Polaków. Wynika to oczywiście z przyzwyczajeń oraz zainteresowania kluczowymi wydarzeniami czy popularnymi formatami, które od lat odtwarzamy na swoich telewizorach. Odbiorcy głównie oglądali Eliminacje Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej na TVP1, serial “M jak Miłość” na TVP2, program informacyjny “Fakty” na TVN czy “Taniec z gwiazdami” na Polsacie.

Albert Żurek 29.12.2025 19:05

