Przez lata kino domowe kojarzyło się z plątaniną przewodów, skomplikowaną konfiguracją i godzinami spędzonymi na kalibracji. LG mówi temu dość. LG Sound Suite to modułowy ekosystem, w którym H7 pełni rolę serca zestawu, współpracując z bezprzewodowymi głośnikami surround (M7 i M5) oraz subwooferem W7. Użytkownik może wybrać spośród aż 27 konfiguracji - od prostego stereo po pełnowymiarowe kino domowe w układzie 13.1.7. To oznacza, że każdy znajdzie rozwiązanie dopasowane do swojego mieszkania i budżetu.

Dolby Atmos FlexConnect - magia adaptacji

LG Sound Suite z Dolby Atmos FlexConnect

Największą rewolucją jest Dolby Atmos FlexConnect. Dotychczas rozmieszczenie głośników było kluczowe - teraz system sam rozpoznaje gdzie stoją poszczególne elementy i dostosowuje przestrzenne wrażenia dźwiękowe do układu pomieszczenia. Głośnik na półce, drugi za kanapą, trzeci w rogu? Wszystkie współpracują w harmonii, tworząc spójne pole dźwiękowe.

To jednak dopiero początek. Sound Follow wykorzystuje komunikację ultra‑szerokopasmową (UWB), aby śledzić pozycję słuchacza i dostosowywać brzmienie w czasie rzeczywistym. Przesiadasz się z kanapy na fotel? System zauważa zmianę i natychmiast kalibruje dźwięk. Z kolei Room Calibration Pro analizuje akustykę wnętrza - jego kształt i materiały - a następnie optymalizuje parametry przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. To poziom personalizacji, którego dotąd w audio nie było.

Procesor z sztandarowych OLED‑ów

LG H7 otrzymał Alpha 11 AI Processor Gen 3, ten sam chip, który napędza sztandarowe telewizory OLED. Dzięki temu soundbar potrafi analizować zawartość audio w czasie rzeczywistym. Rozróżnia głosy aktorów od muzyki i efektów, wzmacnia czystość dialogów, a jednocześnie dostosowuje brzmienie do rodzaju treści - filmu, serialu, transmisji sportowej czy gry wideo.

Na tym bazuje AI Sound Pro Plus, funkcja oparta na algorytmach deep learning. Jej zadaniem jest inteligentne przetwarzanie sygnału audio na żywo, tak aby każdy fragment brzmiał najlepiej w danym kontekście. Wszystkie elementy Sound Suite - od soundbara po głośniki surround i subwoofer - wyposażono w głośniki Peerless, duńskiej marki cenionej przez profesjonalistów studiów nagraniowych.

LG Sound Suite z Dolby Atmos FlexConnect

Największą siłą LG Sound Suite jest jego elastyczność. H7 współpracuje z każdym telewizorem - nie tylko LG. Wystarczy HDMI, aby soundbar stał się centrum domowego audio. Dolby Atmos FlexConnect trafi także do telewizorów LG z linii 2026, a wybrane modele z 2025 r. otrzymają aktualizację oprogramowania. Nawet bez soundbara możliwe jest stworzenie 22 innych konfiguracji, gdy telewizor pełni rolę głównego huba systemu. To oznacza, że wiele obecnych modeli LG zyska nowe życie.

98 z 100 największych hitów kinowych ostatnich pięciu lat powstało w tym formacie. Ponad 100 serwisów streamingowych oferuje treści w Atmosie, a w muzyce aż 93 proc. utworów z tegorocznego Billboard Hot 100 dostępnych jest w tym formacie. Atmosa obsługują też konsole Xbox Series X i PlayStation 5.

Premiera na CES 2026

System zadebiutuje podczas CES 2026. LG nie podało jeszcze cen ani dokładnych dat dostępności, ale wiadomo jedno: 27 konfiguracji to wachlarz możliwości dla każdego - od minimalisty z pojedynczym soundbarem po purystę kina domowego z pełnym zestawem. Dla entuzjastów audio, którzy od lat marzyli o technologii słuchającej rzeczywistości zamiast narzucającej schematy, LG Sound Suite może być spełnieniem oczekiwań.

Maciej Gajewski 18.12.2025 21:07

