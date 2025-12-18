Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać

LG Electronics szykuje prawdziwą bombę na targi CES 2026. To zmiana w myśleniu o tym jak domowe systemy audio mogą działać - prościej, inteligentniej i bardziej elastycznie niż kiedykolwiek wcześniej.

Maciej Gajewski
LG H7 Dolby Atmos FlexConnect
REKLAMA

Przez lata kino domowe kojarzyło się z plątaniną przewodów, skomplikowaną konfiguracją i godzinami spędzonymi na kalibracji. LG mówi temu dość. LG Sound Suite to modułowy ekosystem, w którym H7 pełni rolę serca zestawu, współpracując z bezprzewodowymi głośnikami surround (M7 i M5) oraz subwooferem W7. Użytkownik może wybrać spośród aż 27 konfiguracji - od prostego stereo po pełnowymiarowe kino domowe w układzie 13.1.7. To oznacza, że każdy znajdzie rozwiązanie dopasowane do swojego mieszkania i budżetu.

REKLAMA

Dolby Atmos FlexConnect - magia adaptacji

LG Sound Suite z Dolby Atmos FlexConnect

Największą rewolucją jest Dolby Atmos FlexConnect. Dotychczas rozmieszczenie głośników było kluczowe - teraz system sam rozpoznaje gdzie stoją poszczególne elementy i dostosowuje przestrzenne wrażenia dźwiękowe do układu pomieszczenia. Głośnik na półce, drugi za kanapą, trzeci w rogu? Wszystkie współpracują w harmonii, tworząc spójne pole dźwiękowe.

Czytaj też:

To jednak dopiero początek. Sound Follow wykorzystuje komunikację ultra‑szerokopasmową (UWB), aby śledzić pozycję słuchacza i dostosowywać brzmienie w czasie rzeczywistym. Przesiadasz się z kanapy na fotel? System zauważa zmianę i natychmiast kalibruje dźwięk. Z kolei Room Calibration Pro analizuje akustykę wnętrza - jego kształt i materiały - a następnie optymalizuje parametry przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. To poziom personalizacji, którego dotąd w audio nie było.

Procesor z sztandarowych OLED‑ów

LG H7 otrzymał Alpha 11 AI Processor Gen 3, ten sam chip, który napędza sztandarowe telewizory OLED. Dzięki temu soundbar potrafi analizować zawartość audio w czasie rzeczywistym. Rozróżnia głosy aktorów od muzyki i efektów, wzmacnia czystość dialogów, a jednocześnie dostosowuje brzmienie do rodzaju treści - filmu, serialu, transmisji sportowej czy gry wideo.

Na tym bazuje AI Sound Pro Plus, funkcja oparta na algorytmach deep learning. Jej zadaniem jest inteligentne przetwarzanie sygnału audio na żywo, tak aby każdy fragment brzmiał najlepiej w danym kontekście. Wszystkie elementy Sound Suite - od soundbara po głośniki surround i subwoofer - wyposażono w głośniki Peerless, duńskiej marki cenionej przez profesjonalistów studiów nagraniowych.

LG Sound Suite z Dolby Atmos FlexConnect

Największą siłą LG Sound Suite jest jego elastyczność. H7 współpracuje z każdym telewizorem - nie tylko LG. Wystarczy HDMI, aby soundbar stał się centrum domowego audio. Dolby Atmos FlexConnect trafi także do telewizorów LG z linii 2026, a wybrane modele z 2025 r. otrzymają aktualizację oprogramowania. Nawet bez soundbara możliwe jest stworzenie 22 innych konfiguracji, gdy telewizor pełni rolę głównego huba systemu. To oznacza, że wiele obecnych modeli LG zyska nowe życie.

98 z 100 największych hitów kinowych ostatnich pięciu lat powstało w tym formacie. Ponad 100 serwisów streamingowych oferuje treści w Atmosie, a w muzyce aż 93 proc. utworów z tegorocznego Billboard Hot 100 dostępnych jest w tym formacie. Atmosa obsługują też konsole Xbox Series X i PlayStation 5.

REKLAMA

Premiera na CES 2026

System zadebiutuje podczas CES 2026. LG nie podało jeszcze cen ani dokładnych dat dostępności, ale wiadomo jedno: 27 konfiguracji to wachlarz możliwości dla każdego - od minimalisty z pojedynczym soundbarem po purystę kina domowego z pełnym zestawem. Dla entuzjastów audio, którzy od lat marzyli o technologii słuchającej rzeczywistości zamiast narzucającej schematy, LG Sound Suite może być spełnieniem oczekiwań.

REKLAMA
Maciej Gajewski
18.12.2025 21:07
Tagi: Dolbydolby atmosLGSoundbary
Najnowsze
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
18:30
Rosomak dostaje nowe życie. Świetna wiadomość dla polskiej armii
Aktualizacja: 2025-12-17T18:30:51+01:00
17:56
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się
Aktualizacja: 2025-12-17T17:56:51+01:00
17:08
Apple naprawi tanie telefony. iPhone 17e ma w końcu trzymać poziom
Aktualizacja: 2025-12-17T17:08:56+01:00
16:28
Samsung ma sposób na drogi RAM. Mam nadzieję, że to pomoże
Aktualizacja: 2025-12-17T16:28:19+01:00
16:06
Instagram na telewizorze. Tego się nikt nie spodziewał
Aktualizacja: 2025-12-17T16:06:02+01:00
16:00
OnePlus 15R - recenzja. Bateria tak potężna, że rzuciłem się sprawdzać grubość telefonu
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
16:00
To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test
Aktualizacja: 2025-12-17T16:00:00+01:00
15:00
Sprzedają stary RAM jako nowy DDR5. Bezczelność
Aktualizacja: 2025-12-17T15:00:25+01:00
14:27
Czesi się doigrają. Szykuje się kara za anulowanie pociągów
Aktualizacja: 2025-12-17T14:27:29+01:00
13:51
Steam odpalił podsumowanie dla graczy. Czas sprawdzić wynik
Aktualizacja: 2025-12-17T13:51:24+01:00
13:05
Poczta Polska obiecuje dostawę na święta. Jest ostateczny termin
Aktualizacja: 2025-12-17T13:05:49+01:00
12:44
Biorą się za głośnych pasażerów. Naprawdę trzeba ludzi wychowywać?
Aktualizacja: 2025-12-17T12:44:34+01:00
12:01
Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał
Aktualizacja: 2025-12-17T12:01:00+01:00
11:57
Zegar zagłady tyka na orbicie. Jeden błąd dzieli nas od katastrofy
Aktualizacja: 2025-12-17T11:57:23+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA