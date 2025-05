Co to jest Dolby Atmos FlexConnect? To ci się bardzo spodoba

Dolby Atmos FlexConnect to zasadniczo kolejny krok w ewolucji znanej już technologii Dolby Atmos, ale z jedną kluczową różnicą - całkowicie eliminuje tradycyjne ograniczenia związane z umieszczaniem głośników. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów audio przestrzennego, które wymagają precyzyjnego pozycjonowania głośników w określonych lokalizacjach względem słuchacza, FlexConnect pozwala na umieszczenie głośników bezprzewodowych dosłownie wszędzie, gdzie jest to wygodne. Technologia ta została zaprojektowana z myślą o realnych warunkach domowych, gdzie idealne rozmieszczenie głośników często koliduje z praktycznymi ograniczeniami jak rozmiar pomieszczenia, rozmieszczenie mebli czy lokalizacja gniazdek elektrycznych.