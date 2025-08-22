/
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki

Instagram i Spotify dodają nowe sposoby udostępniania muzyki. Krótkie podglądy audio w Stories i notatki z aktualnie odtwarzanym utworem powinny już być dostępne na twoim telefonie.

Malwina Kuśmierek
Nowe integracje Instagrama i Spotify
Instagram i Spotify uruchomiły nowe funkcje, które mają ułatwić użytkownikom dzielenie się muzyką w serwisach społecznościowych. Aktualizacje dotyczą zarówno Stories, jak i zakładki Notes, a ich celem jest szybsze przechodzenie z treści w Instagramie bezpośrednio do pełnych utworów w Spotify.

Instagram z nowymi udogodnieniami dla użytkowników Spotify

Pierwsza nowość to podgląd utworów w Instagram Stories. Od teraz, gdy użytkownik udostępni utwór ze Spotify w swojej relacji, pojawi się w niej krótki fragment audio. Osoby oglądające Stories mogą kliknąć "naklejkę muzyczną", aby przejść bezpośrednio do pełnej wersji piosenki w Spotify. Dostępna jest też opcja sprawdzenia szczegółów utworu w Instagramie - wraz z możliwością podglądu innych treści wykorzystujących ten sam audio track oraz zapisania piosenki do playlisty "Polubione" w Spotify.

Zapisywanie muzyki ze Stories w ulubionych na Spotify

Drugie rozwiązanie dotyczy Instagram Notes. W tej sekcji można teraz wyświetlić, czego się aktualnie słucha w Spotify. Funkcja działa w czasie rzeczywistym: po wybraniu ikony nutki w trakcie tworzenia notatki i wskazaniu opcji "Udostępnij ze Spotify", aplikacja pokaże utwór, który jest aktualnie odtwarzany, albo - jeśli muzyka nie gra - następny w ciągu 30 minut. Znajomi widzący Notatkę mogą jednym kliknięciem dodać piosenkę do własnych polubionych utworów w Spotify.

Udostępnianie informacji o aktualnie odtwarzanej muzyce w Notes

Zmiany wprowadzono także w samej aplikacji Spotify. Podczas udostępniania odtwarzanego utworu pojawia się teraz nowa ikona Instagram Notes - obok dotychczasowych opcji udostępniania na Instagram Stories czy poprzez wiadomości prywatne.

Dodatkowa opcja Udostępniania utworów ze Spotify w Instagram Notes

Nowe funkcje zostały właśnie udostępnione globalnie dla użytkowników Spotify i Instagrama, zarówno na Androidzie, jak i iOS. Jeżeli ich jeszcze nie widzisz, zaktualizuj aplikacje do ich najnowszych wersji lub poczekaj kilka godzin.

