Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Oto co musisz zrobić

Spotify wystartowało z nową, świetną promocją. Dzięki niej w łatwy sposób można odebrać trzy miesiące abonamentu Premium bez dodatkowych opłat. Tak pozbędziesz się reklam.

Albert Żurek
Spotify Premium promocja
Zazwyczaj bez promocji można skorzystać z co najwyżej jednego, gratisowego miesiąca w celu wypróbowania Spotify. Przeliczając to na pieniądze, standardowo możemy oszczędzić 24 zł (tyle kosztuje miesięczny abonament Spotify w wersji dla jednej osoby). Dzięki nowej promocji oszczędzamy 72 zł, co już jest naprawdę niezłą sumką. 

Spotify Premium za darmo na trzy miesiące. Jest nowa promocja

Promocja dotyczy wyłącznie jednego planu - Premium Individual, czyli tego najbardziej podstawowego stworzonego dla jednej osoby. Rozwiązanie zostało udostępnione dla nowych użytkowników - czyli tych, którzy wcześniej jeszcze nie korzystali z planu Premium. 

Co będzie potrzebne, aby oszczędzić trochę pieniędzy na abonamencie Spotify Premium? Konto oraz karta płatnicza lub inna metoda płatności pozwalająca na skonfigurowanie subskrypcji. Niestety Spotify nie umożliwia skorzystania z darmowego, trzymiesięcznego okresu próbnego bez dodawania do konta karty Mastercard, Visa lub profilu PayPal. 

Jeśli chcecie mieć pewność, że nie zostaniecie obciążeni po trzech darmowych miesiącach, polecam skorzystać z wirtualnej karty płatniczej m.in. od Revoluta.  

Nic jednak nie stoi ku przeszkodzie, aby odpowiednio wcześniej anulować subskrypcję tak, aby nic nie zapłacić. Najlepiej będzie zrobić to tuż przed zakończeniem okresu próbnego - najlepiej dzień lub dwa wcześniej. Anulowanie powoduje natychmiastowe przejście na plan darmowy i brak możliwości powrotu do darmowego Spotify Premium. W ramach abonamentu otrzymuje się:

  • słuchanie muzyki bez reklam,
  • pobieranie utworów i odtwarzanie ich w trybie offline,
  • odtwarzanie w dowolnej kolejności,
  • dźwięk wyższej jakości (nie jest to jakość bezstratna),
  • słuchanie ze znajomymi w czasie rzeczywistym,
  • zarządzenie swoją kolejką odtwarzania.

Promocja trzech miesięcy Spotify Premium za darmo nie potrwa jednak wiecznie. Warunki promocji ujawniają, że koniec oferty został zaplanowany na 22 września 2025 r. Macie ponad miesiąc na zdecydowanie się, czy chcecie korzystać, czy też nie.

Więcej o promocjach przeczytasz na Spider's Web:

Obrazek główny: Lumbung Pari Studio / Shutterstock.com

Albert Żurek
20.08.2025 12:59
