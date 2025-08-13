/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku

W aplikacji Lidla pojawiła się świetna promocja. Jeśli z niej korzystasz, możesz mieć internet światłowodowy na pół roku za darmo. Co musisz zrobić?

Albert Żurek
Lidl Plus abonament orange
REKLAMA

Popularna niemiecka sieć sklepów postanowiła ulepszyć swój program lojalnościowy Benefit Plus o kolejną opcję. Tym razem podjęto współpracę z operatorem telekomunikacyjnym Orange w celu zapewnienia kodu rabatowego na światłowód. To coś dla tych, którzy jeszcze nie mają u siebie szybkiego internetu lub nie są zadowoleni z usług aktualnego operatora. 

REKLAMA

W aplikacji Lidla znajdziesz kod na pół roku światłowodu za darmo. Oto jak skorzystać

Skorzystanie z nowej promocji jest bardzo proste. Ta jest dedykowana dla wszystkich użytkowników aplikacji Lidl z. Wystarczy uruchomić oprogramowanie, kliknąć zakładkę "kupony" dostępną na dolnym pasku ekranu. Nie chcemy jednak wyszukać kodu na karkówkę wieprzową czy 20 zł rabatu na zakupy, tylko musimy wybrać zakładkę Benefit Plus.

W tym programie można zdobyć kupony na bilety do kina, kawę, ubezpieczenia, ale też usługi operatorskie. Już wcześniej w ramach aplikacji udostępniono ofertę na kartę z niemalże nielimitowanymi danymi w Plusie oraz abonament komórkowy w Orange, a teraz przyszedł czas na internet światłowodowy.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/IMG_7158-.jpeg
1/2
Screenshot
ScreenshotScreenshot

Kupon z aplikacji Lidl Plus zapewnia możliwość uzyskania pierwszych sześciu miesięcy usługi za 0 zł. Kod rabatowy został stworzony dla nowych i przenoszących się z innej sieci klientów. Aby skorzystać z promocji będzie trzeba:

  • wejść do aplikacji Lidl Plus i zalogować się;
  • wybrać zakładkę Kupony;
  • znaleźć program Benefit Plus;
  • wybrać promocję światłowodu Orange;
  • odebrać kupon klikając przycisk “Odbierz”;
  • wejść na stronę światłowodu Orange;
  • wybrać interesujący pakiet internetu - 600 Mb/s, 1 Gb/s, 2 Gb/s lub 8 Gb/s;
  • wprowadzić kod rabatowy z aplikacji Lidl Plus w koszyku i zakończyć transakcję.

Dzięki kuponowi pierwsze pół roku abonamentu światłowodu jest za darmo. To jednak nie tak, że nie zapłacicie nic. Na początku musicie liczyć się z opłatą aktywacyjną 60 zł, należy też pamiętać o miesięcznej opłacie za wynajem modemu (4,99 zł/mies.). Klienci mieszkający w domach jednorodzinnych muszą liczyć się z dopłatą 20 zł/mies. 

Orange
Światłowód Orange
Orange

Niemniej pierwsza opłata za abonament światłowodowy będzie obowiązywać dopiero od siódmego do 24. miesiąca umowy. Oznacza to, że możecie liczyć na oszczędności. Jeśli wybierzecie pakiet światłowodu 600 Mb/s, kupon zapewni 450 zł oszczędności (75 zł x 6 mies.), a w przypadku 1 Gb/s - 510 zł (85 zł x 6 mies.). 

Kupując światłowód u operatora online bez kodu, również możemy liczyć na pierwsze kilka mies. abonamentu za 0 zł. Przy pakiecie 600 Mb/s otrzymuje się trzy miesiące abonamentu za darmo, a dla wariantu 1 Gb/s to już cztery mies. Dlatego kupon w aplikacji Lidl Plus jest znacznie lepszy i zdecydowanie opłacalny.

REKLAMA

Więcej o operatorach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
13.08.2025 19:00
Tagi: LidlOrangepromocjeŚwiatłowód
Najnowsze
18:26
Każą usuwać e-maile. Mówią, że to pomoże w walce z suszą
Aktualizacja: 2025-08-13T18:26:48+02:00
18:06
Największa czarna dziura we Wszechświecie. Niewyobrażalny olbrzym
Aktualizacja: 2025-08-13T18:06:35+02:00
17:44
Fałszywa nauka zalewa internet. To już plaga
Aktualizacja: 2025-08-13T17:44:54+02:00
17:02
Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się
Aktualizacja: 2025-08-13T17:02:45+02:00
16:28
Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko
Aktualizacja: 2025-08-13T16:28:58+02:00
16:12
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać
Aktualizacja: 2025-08-13T16:12:32+02:00
15:54
Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci
Aktualizacja: 2025-08-13T15:54:40+02:00
15:22
Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-08-13T15:22:00+02:00
15:15
Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 
Aktualizacja: 2025-08-13T15:15:18+02:00
14:49
Potężne spadki ruchu na stronach dla dorosłych. Tak działa weryfikacja wieku
Aktualizacja: 2025-08-13T14:49:04+02:00
14:30
Wyciekł najtańszy smartfon Samsunga. Docenisz, jeśli szanujesz swoje pieniądze
Aktualizacja: 2025-08-13T14:30:58+02:00
13:26
W Mszanie Dolnej zabrakło wody. Następne twoje miasto
Aktualizacja: 2025-08-13T13:26:49+02:00
12:49
Ikea szykuje sklep inny niż wszystkie. Zrobi się nieco ciaśniej
Aktualizacja: 2025-08-13T12:49:00+02:00
12:20
Ikona fotografii może zniknąć. Smutny finał 133 lat historii
Aktualizacja: 2025-08-13T12:20:31+02:00
11:57
Poradnik zakupowy. Laptop na powrót do szkoły - postawimy na właściwy wybór
Aktualizacja: 2025-08-13T11:57:10+02:00
11:15
Apple reaguje na farmazony Muska. Zresztą nie tylko Apple
Aktualizacja: 2025-08-13T11:15:58+02:00
10:40
Paczkomaty uratują życie. Ale najpierw trzeba na to zasłużyć
Aktualizacja: 2025-08-13T10:40:14+02:00
9:36
PKP Intercity skróci podróż o połowę. Samochód możesz zostawić w garażu
Aktualizacja: 2025-08-13T09:36:41+02:00
9:08
Google wreszcie pyta, co chcesz czytać. Koniec z losowymi wynikami
Aktualizacja: 2025-08-13T09:08:15+02:00
8:22
Płatny ChatGPT może stać się tańszy. OpenAI szykuje nową opcję
Aktualizacja: 2025-08-13T08:22:14+02:00
7:45
Rząd sypnie miliardami na cyberochronę. Polacy mają spać spokojniej
Aktualizacja: 2025-08-13T07:45:00+02:00
7:15
Ogniwa wodorowe i tania zielona energia coraz bliżej. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-08-13T07:15:35+02:00
6:45
Materiał meteorytu z 1724 r. łamie prawa fizyki. Teraz to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:45:00+02:00
6:34
Word, Excel i PowerPoint właśnie stały się rajem dla fanów kaligrafii
Aktualizacja: 2025-08-13T06:34:00+02:00
6:23
Galaktyka jak winogrona. Odkrycie burzy kosmos, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:23:00+02:00
6:12
Odkryto zęby mocniejsze od stali. Należą do... mięczaka
Aktualizacja: 2025-08-13T06:12:00+02:00
6:01
Meteoryt przebił dach domu. Jest starszy niż wszystko, co znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:01:00+02:00
20:48
Tyle lat czekania, tak małe zmiany. Apple to jednak stan umysłu
Aktualizacja: 2025-08-12T20:48:13+02:00
19:32
Meduzy sparaliżowały atom. Udało im się wyłączyć elektrownię jądrową
Aktualizacja: 2025-08-12T19:32:43+02:00
19:16
Uwielbiany procesor znika z rynku. To ostatni moment na zakup
Aktualizacja: 2025-08-12T19:16:55+02:00
18:59
Sony aktualizuje masę TV, też stare modele. To się nazywa wsparcie
Aktualizacja: 2025-08-12T18:59:20+02:00
18:28
Słuchawki Apple będą szeptać do ucha, że nie musisz uczyć się języków
Aktualizacja: 2025-08-12T18:28:38+02:00
18:07
Ostatni klasyczny Assassin's Creed od dziś za darmo. Aż dziwi, co stało się z serią
Aktualizacja: 2025-08-12T18:07:56+02:00
17:07
Policzyłem ile prądu zużywa robot sprzątający i ile to kosztuje
Aktualizacja: 2025-08-12T17:07:25+02:00
17:00
Microsoft uderza w oazę wolności programistów. Lepiej już było
Aktualizacja: 2025-08-12T17:00:41+02:00
16:44
Źle wyrzucacie ubrania, więc na ulice wyjechały MPSZOK-i i Gratowozy
Aktualizacja: 2025-08-12T16:44:45+02:00
16:13
Excel jasny dla wszystkich. Wielka zmiana, koniec tortur w arkuszach
Aktualizacja: 2025-08-12T16:13:56+02:00
16:00
Paszport wyrobisz teraz na lotnisku. Jest szybciej niż w urzędzie
Aktualizacja: 2025-08-12T16:00:15+02:00
15:35
Samsung ma telewizor Micro RGB. Takich kolorów wcześniej nie było
Aktualizacja: 2025-08-12T15:35:59+02:00
15:10
Hyundai zdobył szczyt bezczelności. Za kasę blokuje sztuczkę złodziei
Aktualizacja: 2025-08-12T15:10:01+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA