Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku

Popularna niemiecka sieć sklepów postanowiła ulepszyć swój program lojalnościowy Benefit Plus o kolejną opcję. Tym razem podjęto współpracę z operatorem telekomunikacyjnym Orange w celu zapewnienia kodu rabatowego na światłowód. To coś dla tych, którzy jeszcze nie mają u siebie szybkiego internetu lub nie są zadowoleni z usług aktualnego operatora.

W aplikacji Lidla znajdziesz kod na pół roku światłowodu za darmo. Oto jak skorzystać

Skorzystanie z nowej promocji jest bardzo proste. Ta jest dedykowana dla wszystkich użytkowników aplikacji Lidl z. Wystarczy uruchomić oprogramowanie, kliknąć zakładkę "kupony" dostępną na dolnym pasku ekranu. Nie chcemy jednak wyszukać kodu na karkówkę wieprzową czy 20 zł rabatu na zakupy, tylko musimy wybrać zakładkę Benefit Plus.

W tym programie można zdobyć kupony na bilety do kina, kawę, ubezpieczenia, ale też usługi operatorskie. Już wcześniej w ramach aplikacji udostępniono ofertę na kartę z niemalże nielimitowanymi danymi w Plusie oraz abonament komórkowy w Orange, a teraz przyszedł czas na internet światłowodowy.

Kupon z aplikacji Lidl Plus zapewnia możliwość uzyskania pierwszych sześciu miesięcy usługi za 0 zł. Kod rabatowy został stworzony dla nowych i przenoszących się z innej sieci klientów. Aby skorzystać z promocji będzie trzeba:

wejść do aplikacji Lidl Plus i zalogować się;

wybrać zakładkę Kupony;

znaleźć program Benefit Plus;

wybrać promocję światłowodu Orange;

odebrać kupon klikając przycisk “Odbierz”;

wejść na stronę światłowodu Orange;

wybrać interesujący pakiet internetu - 600 Mb/s, 1 Gb/s, 2 Gb/s lub 8 Gb/s;

wprowadzić kod rabatowy z aplikacji Lidl Plus w koszyku i zakończyć transakcję.

Dzięki kuponowi pierwsze pół roku abonamentu światłowodu jest za darmo. To jednak nie tak, że nie zapłacicie nic. Na początku musicie liczyć się z opłatą aktywacyjną 60 zł, należy też pamiętać o miesięcznej opłacie za wynajem modemu (4,99 zł/mies.). Klienci mieszkający w domach jednorodzinnych muszą liczyć się z dopłatą 20 zł/mies.

Niemniej pierwsza opłata za abonament światłowodowy będzie obowiązywać dopiero od siódmego do 24. miesiąca umowy. Oznacza to, że możecie liczyć na oszczędności. Jeśli wybierzecie pakiet światłowodu 600 Mb/s, kupon zapewni 450 zł oszczędności (75 zł x 6 mies.), a w przypadku 1 Gb/s - 510 zł (85 zł x 6 mies.).

Kupując światłowód u operatora online bez kodu, również możemy liczyć na pierwsze kilka mies. abonamentu za 0 zł. Przy pakiecie 600 Mb/s otrzymuje się trzy miesiące abonamentu za darmo, a dla wariantu 1 Gb/s to już cztery mies. Dlatego kupon w aplikacji Lidl Plus jest znacznie lepszy i zdecydowanie opłacalny.

Albert Żurek 13.08.2025 19:00

