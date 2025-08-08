Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus

Ładowanie...

Sprawa wygląda następująco: jeśli doładujecie swoje konto przypisane do numeru na kartę za min. 10 zł, automatycznie uzyskacie darmowe dane do wykorzystania w kraju. Duża część użytkowników i tak doładowuje swoje konto każdego miesiąca, więc można zyskać przy okazji. Gratisowa paczka jest naprawdę spora.

50 GB za doładowanie w Orange. Wystarczy zrobić to, co robisz co miesiąc

Z okazji pierwszej środy miesiąca Orange udostępnił kolejny prezent dla posiadaczy oferty na kartę: 50 GB internetu do wykorzystania w kraju. Bonus jest przyznawany w momencie zrealizowania doładowania konta online dwoma sposobami w aplikacji Mój Orange lub poprzez dedykowaną stronę internetową doladowania.orange.pl za min. 10 zł.

Można oczywiście więcej - jeśli korzystacie z cyklicznych pakietów za 31 zł, 35 zł lub 45 zł i doładujecie konto, automatycznie skorzystacie z promocji. Liczą się jednak tylko doładowania zrealizowane w terminie od 6 do 31 sierpnia 2025 r. Jeśli załadowaliście swój numer już wcześniej, nie liczcie na dodatkową paczkę internetu.

50 GB jest przyznawane automatycznie do danych prepaid, w której kumulują się też darmowe GB po doładowaniu online. Orange poza promocjami ma taką politykę, że doładowania za określone sumy są równoznaczne z bonusami. Dla przykładu dodam, że przy doładowaniu 30 zł dostaje się darmowe 30 GB. Czyli tym razem otrzyma się aż 80 GB! To naprawdę świetna opcja.

Orange zaznacza, że promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników oferty na kartę w taryfach Orange Free na Kartę oraz Zawsze bez limitu. Z rozwiązania można skorzystać tylko raz na jeden numer. Jeśli macie jednak ich więcej, przy każdym doładowaniu zyskacie bonus wynikający z promocji.

Z rozwiązania mogą skorzystać także nowi klienci oferty na kartę. Ważne, aby pamiętać o czasie trwania akcji, która zakończy się 31 sierpnia 2025 r. Dla większości użytkowników, którzy doładowują konto każdego miesiąca będzie to przyjemny dodatek.

Albert Żurek 08.08.2025 11:42

