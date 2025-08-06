Mobile Vikings przeprowadza cyfrową rewolucję w waszej kieszeni. Nie potrzebujecie tyle plastiku

Ładowanie...

Mobile Vikings to operator działający w Polsce od 2013 r., który od początku postawił na bycie innowacyjnym pod każdym możliwym względem. Nie stawiał na kampanie reklamowe z celebrytami, nie wiązał użytkowników długoletnimi umowami, ale jednocześnie rozwijał się pod kątem technologicznym. Jako jeden z pierwszych zaadaptował do swojej oferty cyfrową rewolucję, ale zacznijmy od początku.

Zapewne każdy z was zna pojęcie SIM, ale nie wszyscy wiecie, co się za tym kryje. Nazwa to skrót od angielskich słów subscriber identity module, co oznacza moduł identyfikacji abonenta. To karta mikroprocesorowa, która umożliwia poprawne działanie sieci komórkowej oraz internetu mobilnego. Każda karta SIM zawiera unikalny numer, który identyfikuje konkretnego użytkownika i jego telefon w sieci komórkowej, jest swoistym kluczem, który otwiera użytkownikowi drzwi na świat.

Pojawiły się w 1991 r. i na samym początku miała format karty kredytowej, ale wraz ze zmniejszeniem się rozmiarów telefonu, zmniejszał się również format karty SIM. Zaledwie po pięciu latach na rynku przyszła minimalizacja i przycięcie karty SIM do rozmiarów 25 mm długości, 15 mm szerokości i 0,76 mm grubości. Już w 2003 roku powstały jeszcze mniejsze karty micro SIM, ale praktycznie nikt ich nie używał, aż do 2010 r. i do premiery iPhone’a 4, który zrewolucjonizował podejście producentów do kart SIM. Obecnie używa się formatu nano SIM, który zasadniczo jest samym mikroprocesorem. I tu też swoje zasługi ma Apple, ale do tego jeszcze wrócimy.

W wyniku rozwoju technologii udało się stworzyć cyfrową wersję karty SIM, która oczywiście po raz pierwszy została wprowadzona w iPhone’ach z serii XS i XR pod koniec 2018 r. Jej nazwa to skrót od słów Embedded Sim. Jest całkowicie wirtualna, a jej zapisanie w telefonie odbywa się podczas skanowania specjalnego kodu QR. Przed użytkownikami otworzył się nowy świat – mogli łatwiej zmieniać operatorów, a eSIM-y zagościły w urządzeniach ubieralnych, takich jak smartwatche. Świat się zmienił, ale nie do końca, bo tradycyjni operatorzy nadal są wierni fizycznej karcie, mimo że ta w obecnych czasach nie ma żadnych przewag nad eSIM, ale za to ma mnóstwo wad.

Jeżeli myślisz, że eSIM to wymysł, to polecam sprawdzić, jak wygląda kwestia iPhone’a w USA

Tam od iPhone’a 14 nie ma żadnego slotu na fizyczną kartą SIM. Nie da się takiego kupić, bo producent go nie oferuje. Jakie są argumenty za brakiem slotu? Producent zyskuje więcej miejsca w środku telefonu, więc może powiększyć inny istotniejszy komponent. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo. Karty eSIM nie da się ukraść z urządzenia, nie da się jej wyjąć i użyć w innym urządzeniu. Użytkownik dostaje również wygodę zmiany operatorów. Jestem tak stary, że pamiętam czasy telefonów z simlockami, czyli zabezpieczeniem, które uniemożliwiało korzystanie z karty SIM innego operatora. W tamtych czasach podpisanie umowy na świadczenie usług i dobranie telefonu w abonamencie było jak podpisanie cyrografu.

Apple uważa, że karta eSIM jest przyszłością rynku, a karty SIM są przestarzałe, niewygodne i niebezpieczne. Komu jak komu, ale jemu można wierzyć, w końcu to największa firma technologiczna. Do nas ten trend przyjdzie szybciej niż się wam wydaje. Producenci telefonów odchodzą od starych rozwiązań – znalezienie urządzenie ze slotem na kartę pamięci graniczy z cudem, a następne będą karty SIM. Ograniczają ich, ale jednocześnie nie dają żadnych zalet poza poczuciem fizyczności. Z drugiej strony, czy naprawdę potrzebujemy w dzisiejszych czasach tego małego kawałka plastiku? Trend jest wyraźny – już niedługo będzie reliktem przeszłości. To od was zależy, czy załapiecie się na rewolucję wcześniej, czy będziecie biernie czekać, aż przyjdzie po was sama.

Jak załapać się na cyfrową rewolucję? To proste - trzeba zostać Vikingiem

Nadal w społeczeństwie pokutuje przekonanie, że żeby zmienić operatora, należy udać się do salonu, podpisać stertę dokumentów i czekać na wydanie fizycznej karty SIM. Tymczasem Mobile Vikings, operator, który działa w pełni online, pokazuje, że to już przeszłość, a sam proces przeniesienia numeru telefonu może być szybki, prosty i całkowicie cyfrowy. A jak to robi? Za sprawą kilku kroków.

W pierwszym wybieracie plan, który was interesuje. Obecnie dostępne są cztery poziomy subskrypcji:

podstawowy plan ZEFIR za 25 zł miesięcznie oferuje 30 GB danych, w tym 7,27 GB w roamingu UE. To oferta skierowana dla tych, którzy nie korzystają nadmiernie z internetu, nie spędzają życia na scrollowaniu social mediów itd.,

Plan FALA kosztuje 30 zł i oferuje 80 GB danych, w tym 8,72 GB danych w roamingu UE. To plan skierowany do typowego użytkownika, który lubi spędzać czas w sieci, dużo z niej korzysta.

plan SZTORM to aż 120 GB danych miesięcznie, w tym 10,17 GB w roamingu UE, a jego cena to 35 zł. Tu już nie ma miękkiej gry, bo użytkownik korzystający z tego planu czerpie z internetu pełnymi garściami.

plan VALHALLA to potężne 180 GB danych, w tym 13,08 GB w roamingu UE za 45 zł miesięcznie.

Wszystkie plany łączą nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, zasięg 5G oraz eSIM. Po wybraniu planu czas na kolejny krok cyfrowego zaokrętowania. Należy podać dane o przenoszonym numerze oraz o jego właścicielu. Następnie użytkownik opłaca pierwszy miesiąc planu, przy czym warto zaznaczyć, że ten okres w ramach Rejsu Próbnego jest o połowę tańszy. To realizacja filozofii marki, która wie, że najlepszym argumentem za pozostaniem w sieci jest zebranie własnych doświadczeń. Następnym krokiem jest potwierdzenie danych, które można przeprowadzić od razu za pomocą mObywatela lub mojeID lub zamawiając kuriera. Nie ma potrzeby udawania się na wycieczkę do salonu ani podpisywania stosów dokumentów.

Tak naprawdę proces przeniesienia numeru można zrealizować w dowolnym momencie dnia, np. pijąc poranną kawę, bo jest na tyle prosty, wygodny i szybki. Kilka kliknięć, kilka zgód, wygodna płatność, błyskawiczny mObywatel i gotowe. A karta? Dostaniecie ją w formie kodu QR, bo Mobile Vikings jest nowoczesną siecią, która rozumie, że nie potrzebujecie kawałka plastiku. Nie dość, że takie rozwiązanie jest wygodniejsze i szybsze, to ma również uzasadnienie ekologiczne, bo w końcu każda karta SIM mniej to mniej wytworzonego plastiku.

Bezpieczeństwo to cecha związana z cyfrową rewolucją

Mobile Vikings stawia na bezpieczeństwo. Proces weryfikacji jest szyfrowany, a dane osobowe są chronione przez najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo karta eSIM eliminuje ryzyko zgubienia, uszkodzenia lub kradzieży fizycznej karty. Wygoda nie dotyczy tylko aktywacji eSIM, bo jednym z wyróżników Mobile Vikings jest HelpDesk, w którym możecie liczyć na wsparcie prawdziwego człowieka, a nie bezdusznego chatbota. Niezależnie od zadanego pytania, czy to związanego z aktywacją karty, czy w zakresie oferty – HelpDesk odpowiada szybko i merytorycznie, co również jest ułatwieniem dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w cyfrowym świecie.

W Polsce karty eSIM nadal są traktowane jako nowość lub usługa premium za dodatkową opłatą. Nie dotarły do nas trendy z zachodu, a tymczasem jest to część zmiany kulturowej. Nie musimy już przekładać karty z jednego urządzenia do drugiego, bo eSIM skanuje się w ułamku sekundy i jest gotowy do użycia w chwilę po zeskanowaniu. Mamy pełną dowolność wymiany urządzeń, nie martwimy się o sloty. Dodam jeszcze jeden mało znany aspekt. Sloty do karty należy wyjąć za pomocą specjalnej szpilki, którą wkłada się w niewielki otwór. W wielu smartfonach slot znajduje się obok mikrofonu. Czy zdarzyło mi się włożyć szpilkę w zły otwór i w konsekwencji pogorszyć jakość dźwięku? Być może.

Karta eSIM daje elastyczność – zmiana taryfy to chwila w aplikacji, a zmiana operatora nigdy nie była tak prosta. I dlatego część tradycyjnych operatorów ma z tym problem, bo związana z tym papierologia odstrasza niektórych klientów przed zmianą. Tymczasem Mobile Vikings pokazuje, że można to zrobić szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Czy eSIM ma jakieś wady?

W zasadzie to jedną – nie działa z każdym urządzeniem, zwłaszcza starszymi, które mogą nie wspierać tej technologii. Jednak ta liczba stale rośnie, a użytkownicy smartfonów zmieniają urządzenia na takie, które obsługują eSIM. Mobile Vikings stawia sprawę jasno – na swojej stronie ma listę urządzeń, które działają z cyfrowymi kartami, a także obszerne FAQ, które wyjaśnia wszelkie wątpliwości związane z przejściem na taki rodzaj SIM.

Mobile Vikings prezentuje wizję przyszłości

Sieć pokazuje, jak będzie wyglądać komunikacja przyszłości – bez fizycznych kart SIM, z prostymi ofertami, uproszczonym procesem zmiany operatora, ale przede wszystkim komunikacji, która jest zorientowana na użytkowników. To pod nich skrojona jest oferta, to oni decydują, co ma się w niej znajdować. Użytkownicy dają informację zwrotną o tym jak przebiegają procesy aktywacyjne i z tych sygnałów operator jest w stanie wyciągnąć wnioski i dostosować swoje procedury. Współczesny użytkownik nie ma czasu na wizyty w salonie, na czytanie kilkudziesięciu stron skomplikowanej umowy, z której bez tłumacza nie da się wyciągnąć najistotniejszych informacji. Czas spędzony w salonie operatora i na konfigurację nowej karty SIM woli wykorzystać na rozwój osobisty albo na hobby.

Mobile Vikings stosując eSIM jako standard sprawia, że znikają bariery, które zniechęcały użytkowników do zmiany, do bycia elastycznym. Wystarczy wybrać plan, pobrać kartę eSIM i gotowe, internet stoi otworem. I to jest prawdziwa rewolucja w cyfrowym świecie.

Paweł Grabowski 06.08.2025 09:00

Lokowanie produktu : Mobile Vikings

Ładowanie...