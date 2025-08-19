Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach

Ładowanie...

Kampania nazwana "jak grasz, to gamEXP z Allegro" ma przynieść szereg atrakcji dla tych, którzy po ciężkim dniu w pracy lubią uruchomić rundkę ulubionej gry. Przez następny miesiąc - od 18 sierpnia aż do 15 września 2025 r. będzie można zdobywać monety Smart! i wymieniać je na kupony zniżkowe. Trzeba grać, aby oszczędzać.

REKLAMA

Allegro pozwala oszczędzać na zakupach grającym w gry. Co trzeba zrobić?

Akcja została skierowana w graczy trzech produkcji studia Riot Games - League of Legends, Valorant oraz Teamfight Tactics. Dla tych przygotowano najróżniejsze wyzwania zakładające wykonanie określonych czynności w grach. Aby je śledzić, trzeba będzie zainstalować aplikację gamEXP z oficjalnej strony Allegro pod tym linkiem.

Oprogramowanie działa na systemie Windows i zapewnia nakładkę w grze, która zbiera statystyki gracza i na bieżąco informuje o postępach. Po zainstalowaniu aplikacji trzeba będzie też zalogować się do konta Allegro oraz pamiętać o pozostawieniu włączonej aplikacji. Gdy już to zrobimy, w aplikacji będziemy mogli wybierać określone zadania w grach i je wykonywać.

Po zrealizowaniu wyzwania, w aplikacji znajdziemy kod na Smart! monety, który należy wpisać na dedykowanej stronie Allegro. Punkty zostaną automatycznie przypisane do konta Allegro i użytkownik będzie mógł wymienić je na kody rabatowe. Te działają jak klasyczne Smart! monety - jedna moneta jest równoznaczna z 1 zł rabatu. Gracze mogą wielokrotnie uczestniczyć w wyzwaniach i zdobywać nawet kilka kodów o wartości 10 zł.

Ogólna pula nagród wynosi 800 tys. Smart! monet (czyli 800 tys. zł w kuponach). Warto zaznaczyć, że jeden użytkownik w trakcie akcji może zdobyć kody o łącznej wartości 200 zł. Allegro niedawno wprowadziło zmiany w kwestii korzystania z monet - te są dostępnie jedynie dla posiadaczy abonamentu Smart! Czy to jednak oznacza, że takowy pakiet trzeba zakupić? Na szczęście nie - polska platforma przemyślała tę kwestię.

Na start przygotowano również wyzwanie specjalne, za którego wykonanie będzie można odebrać miesięczny dostęp do usługi Allegro Smart! Miesięczny abonament standardowo kosztuje 14,99 zł, a więc tyle pieniędzy pozostanie nam w kieszeni. Do wygrania jest aż 10 tys. kodów uprawniających do korzystania z darmowych dostaw, zwrotów oraz możliwości odbierania kuponów rabatowych na dalsze zakupy w Allegro.

Nie tylko dla graczy, ale też dla oglądających

Akcja została przemyślana w taki sposób, że daje możliwość zdobywania punktów nie tylko aktywnym graczom. Nagrody można zdobywać także za oglądanie streamów na platformie Twitch u twórców biorących udział w akacji Allegro gamEXP.

Dla widzów przygotowano 200 000 Smart! monet - za każde 5 godzin oglądania otrzyma się 10 monet (czyli 10 zł rabatu). W każdym tygodniu można odebrać tylko jeden kod. W ramach akcji za oglądanie będzie można zgarnąć zatem cztery takie kody (łącznie 40 zł rabatu na Allegro).

REKLAMA

Więcej o Allegro przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 19.08.2025 12:55

Ładowanie...