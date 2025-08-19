/
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach

Allegro wystartowało z nową akcją skierowaną do graczy. Grając, będzie można odbierać kody rabatowe na dalsze zakupy na Allegro. Aż sam to zrobię.

Albert Żurek
Allegro kupony dla graczy
Kampania nazwana "jak grasz, to gamEXP z Allegro" ma przynieść szereg atrakcji dla tych, którzy po ciężkim dniu w pracy lubią uruchomić rundkę ulubionej gry. Przez następny miesiąc - od 18 sierpnia aż do 15 września 2025 r. będzie można zdobywać monety Smart! i wymieniać je na kupony zniżkowe. Trzeba grać, aby oszczędzać.

Allegro pozwala oszczędzać na zakupach grającym w gry. Co trzeba zrobić?

Akcja została skierowana w graczy trzech produkcji studia Riot Games - League of Legends, Valorant oraz Teamfight Tactics. Dla tych przygotowano najróżniejsze wyzwania zakładające wykonanie określonych czynności w grach. Aby je śledzić, trzeba będzie zainstalować aplikację gamEXP z oficjalnej strony Allegro pod tym linkiem.

Oprogramowanie działa na systemie Windows i zapewnia nakładkę w grze, która zbiera statystyki gracza i na bieżąco informuje o postępach. Po zainstalowaniu aplikacji trzeba będzie też zalogować się do konta Allegro oraz pamiętać o pozostawieniu włączonej aplikacji. Gdy już to zrobimy, w aplikacji będziemy mogli wybierać określone zadania w grach i je wykonywać. 

Po zrealizowaniu wyzwania, w aplikacji znajdziemy kod na Smart! monety, który należy wpisać na dedykowanej stronie Allegro. Punkty zostaną automatycznie przypisane do konta Allegro i użytkownik będzie mógł wymienić je na kody rabatowe. Te działają jak klasyczne Smart! monety - jedna moneta jest równoznaczna z 1 zł rabatu. Gracze mogą wielokrotnie uczestniczyć w wyzwaniach i zdobywać nawet kilka kodów o wartości 10 zł.

Ogólna pula nagród wynosi 800 tys. Smart! monet (czyli 800 tys. zł w kuponach). Warto zaznaczyć, że jeden użytkownik w trakcie akcji może zdobyć kody o łącznej wartości 200 zł. Allegro niedawno wprowadziło zmiany w kwestii korzystania z monet - te są dostępnie jedynie dla posiadaczy abonamentu Smart! Czy to jednak oznacza, że takowy pakiet trzeba zakupić? Na szczęście nie - polska platforma przemyślała tę kwestię.

Na start przygotowano również wyzwanie specjalne, za którego wykonanie będzie można odebrać miesięczny dostęp do usługi Allegro Smart! Miesięczny abonament standardowo kosztuje 14,99 zł, a więc tyle pieniędzy pozostanie nam w kieszeni. Do wygrania jest aż 10 tys. kodów uprawniających do korzystania z darmowych dostaw, zwrotów oraz możliwości odbierania kuponów rabatowych na dalsze zakupy w Allegro.

Nie tylko dla graczy, ale też dla oglądających

Akcja została przemyślana w taki sposób, że daje możliwość zdobywania punktów nie tylko aktywnym graczom. Nagrody można zdobywać także za oglądanie streamów na platformie Twitch u twórców biorących udział w akacji Allegro gamEXP.

Dla widzów przygotowano 200 000 Smart! monet - za każde 5 godzin oglądania otrzyma się 10 monet (czyli 10 zł rabatu). W każdym tygodniu można odebrać tylko jeden kod. W ramach akcji za oglądanie będzie można zgarnąć zatem cztery takie kody (łącznie 40 zł rabatu na Allegro).

Więcej o Allegro przeczytasz na Spider's Web:

19.08.2025 12:55
