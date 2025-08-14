Ładowanie...

Operator poinformował o wprowadzeniu nowej promocji nazwanej "2 abonamenty w cenie 1". Tak jak nazwa sugeruje, w usługę wchodzą dwa abonamenty komórkowe dla dwóch osób jednocześnie. Rozwiązanie zostało stworzone z myślą nie tylko o przenoszących numer, ale też i pozostałych klientów, którzy chcą mieć dwa numery w Play. Ile to kosztuje i czy naprawdę jest to okazja?

Dwa abonamenty w cenie jednego. Play ma nową promocję

W skład promocyjnej usługi wchodzą dwa pakiety abonamentowe: oferta L za 90 zł/mies. oraz oferta Homebox za 105 zł/mies., obejmujące dwa numery w Play. Ich warunki prezentują się następująco:

oferta L za 90 zł/mies. po rabatach - 45 zł za jeden i drugi numer - na obu otrzymuje się nielimitowany internet (prędkość, dane) w kraju, 27,62 GB w roaming UE oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y;

oferta Homebox za 105 zł/mies. - 52,5 zł za jeden i drugi numer - w oba wchodzą nielimitowany internet w kraju, 27,62 GB w roaming UE, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dodatkowa karta SIM z nielimitowanym internetem bezprzewodowym.

Jest to zatem oferta stworzona dla osób, które decydują się na dwa numery jednocześnie. Wtedy jeden numer kosztuje 45 zł/mies. lub 52,5 zł/mies. Dodam, że w przypadku standardowych abonamentów Play nie jesteśmy w stanie uzyskać takich warunków. Klasyczny abonament fioletowego operatora w planie L kosztuje 95 zł/mies. i zapewnia identyczne warunki, tyle że na jednym numerze telefonu.

Gdybyście chcieli zdecydować się na dwa abonamenty L osobno, zapłacilibyście 190 zł/mies. - mówimy o oszczędności na poziomie 100 zł. Aby uzyskać podobny miesięczny rachunek, można byłoby też wybrać ofertę abonamentu Play S za 40 zł/mies. za jeden numer. W tym pakiecie otrzymuje się jednak znacznie mniej internetu - zaledwie 6 GB w kraju i roamingu UE.

Nowe, podwójne plany abonamentowe w Play są oferowane w standardowej umowie na 24 mies. Aktywacja dla nowych klientów będzie wiązać się z jednorazową opłatą 85 zł, natomiast dla przenoszących numery jest to 75 zł. Ceny obejmują rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe i po zakończeniu się umowy co każde 12 mies. cena abonamentu wzrasta o 10 zł.

Na pierwszy rzut oka taki abonament wygląda świetnie. Ale co u konkurencji?

Trudno kupić ofertę obejmującą nielimitowany internet w cenie 45 zł/mies. za jeden numer. Oczywiście - tutaj musimy zdecydować się od razu na dwa, co jest największym ograniczeniem nowej promocji. U konkurencji znajdziemy jednak również bardzo dobre warunki, które dla większości użytkowników powinny być w zupełności wystarczające. Mało kto potrzebuje bowiem nielimitowanego internetu w telefonie.

W Plushu (tańsza sieć Plusa) również znajdziecie ofertę łączonych abonamentów. Przy wyborze dwóch numerów cena spada o 50 proc. - za dwa zapłacicie łącznie 40 zł/mies. po rabatach. W pakietach co prawda nie macie nielimitowanego internetu, ale za to jest znacznie taniej i w podstawowej wersji otrzymuje się 80 GB z możliwością rozszerzenia paczki. Po dwóch latach każdy numer może liczyć na 300 GB internetu miesięcznie.

W nju mobile (od Orange) też są łączone numery i w przypadku najwyższego pakietu zapłacicie 64 zł/mies. za dwa abonamenty. Każdy numer na początku otrzymuje 100 GB danych, a za staż po dwóch latach - 300 GB. Wciąż nie są to aż tak dobre warunki, natomiast trzeba podkreślić różnicę w cenie.

Oferta Play obecnie wygląda na praktycznie bezkonkurencyjną. Cena jest naprawdę dobra i jeśli faktycznie potrzebujecie nielimitowanego internetu na dwóch numerach - warto ją rozważyć.

Albert Żurek 14.08.2025 19:51

