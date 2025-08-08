Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu

Ładowanie...

Zmiana prezydenta Rzeczypospolitej wiąże się także ze zmianami w Pałacu Prezydenckim: poprzednik się wyprowadza, nowo wybrany prezydent przejmuje zwierzchnictwo nad Krakowskim Przedmieściem. Jednak wraz z objęciem urzędu przez Karola Nawrockiego zmienił się nie tylko adres Nawrockich, ale i sposób w jaki komunikują się ze światem.

REKLAMA

Nawrocki ma nowe konto na X. Konto pamiętające Lecha Kaczyńskiego trafia do "archiwum"

6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia, Kancelaria Prezydenta RP uruchomiła nowe oficjalne konto na platformie X pod nazwą @prezydentpl. Dotychczasowy profil, prowadzony od 2009 roku – jeszcze za prezydentury Lecha Kaczyńskiego - został oznaczony jako "konto archiwalne" i zmienił nazwę na @prezydentplduda. Zawiera on ponad 42 tysiące wpisów i ma bazę ponad 753 tys. obserwujących.

Po odezwie krytyków, którzy zauważyli, że profil @prezydentplduda nie jest profilem prywatnym Andrzeja Dudy - z konta Tweetowały także kancelarie Bronisława Komorowskiego i Lecha Kaczyńskiego - nazwę profilu zmieniono na @prezydentplarch.

Nowe konto obserwuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy użytkowników. W ciągu pierwszej doby prezydentury opublikowano tam ponad 70 wpisów dotyczących aktywności Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta nie odniosła się do pytania TVN24 o powody decyzji o założeniu nowego profilu zamiast kontynuowania dotychczasowego.

Facebook i Instagram bez zmian

W przypadku Facebooka i Instagrama zachowano ciągłość prowadzenia profili. Na obu platformach zmieniono zdjęcia profilowe na portret nowego prezydenta, a w dniu zaprzysiężenia opublikowano wpisy dokumentujące przekazanie urzędu - od podziękowania Andrzejowi Dudzie, przez wspólne zdjęcie obu prezydentów, po pierwsze fotografie Karola Nawrockiego w roli głowy państwa.

Oficjalny profil Kancelarii na Facebooku obserwuje około 250 tys. użytkowników, a na Instagramie - około 350 tys. Karol Nawrocki utrzymuje także aktywność na swoich prywatnych kontach, gdzie publikuje materiały związane z działalnością publiczną.

Jak wygląda "przekazanie sociali" w innych krajach?

W Stanach Zjednoczonych od czasów prezydentury Baracka Obamy obowiązuje ściśle określona procedura przekazywania konta @POTUS oraz innych powiązanych profili (m.in. wiceprezydenta czy pierwszej damy). W dniu inauguracji nowa administracja przejmuje dostęp do kont, a cała dotychczasowa zawartość jest archiwizowana i udostępniana w cyfrowych zbiorach Białego Domu. Poprzedni prezydent otrzymuje wersję profilu z numerem swojej kadencji w nazwie - np. @POTUS45 dla Donalda Trumpa w pierwszej kadencji czy @POTUS46Archive dla Joe Bidena (samo @POTUS46 było już zajęte przez innego użytkownika) - zachowując wszystkie historyczne wpisy.

We Francji Pałac Elizejski prowadzi oficjalny profil od 2008 roku, publikując zarówno komunikaty instytucjonalne, jak i treści udostępniane z prywatnego konta urzędującego prezydenta. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do dwóch kanałów informacji - jednego o charakterze urzędowym i drugiego, bardziej osobistego. Podobną praktykę można obserwować we Włoszech, gdzie oficjalny profil premiera na X działa nieprzerwanie od 2012 roku, a w tym czasie stanowisko objęło siedem różnych osób.

Inaczej jest w Niemczech – aktualne konto kanclerza Friedricha Merza powstało dopiero w kwietniu 2025 roku, tuż przed jego zaprzysiężeniem. Poprzedni profil Olafa Scholza został zarchiwizowany, co oznacza brak ciągłości wpisów między urzędnikami pełniącymi funkcję kanclerza. Jednocześnie po przejęciu urzędu Scholza od Angeli Merkel w 2021 roku, nie założono nowego profilu, a jedynie zmieniono jego nazwę, opis oraz zdjęcie profilowe, bez usuwania treści publikowanych w imieniu Merkel.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 08.08.2025 08:17

Ładowanie...