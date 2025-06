Kto naprawdę wygrywa w polityce online? "Sieć stała się równoległym sejmem"

Polityka w Polsce nigdy nie sprowadzała się wyłącznie do programów, debat i walki o głosy. Od kilku lat to także gra o uwagę. A ta dziś mieszka w smartfonach: na osi X, w feedzie Facebooka, w Stories na Instagramie, w komentarzach na TikToku. To tam politycy toczą swoją codzienną kampanię, tam też upadają i rosną ich ambicje. Ale czy to, co widzimy w sieci naprawdę przekłada się na realną władzę? A może jesteśmy świadkami narodzin nowego gatunku - polityka medialnego, który nie musi wygrać wyborów, by rządzić świadomością?