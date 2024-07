Czym są AI slopy i boomertrapy - jak je rozpoznać? Wyjaśniamy

Na kanwie AI slopów powstało kolejne zjawisko, boomertrapy. "Boomer" to nieformalne określenie osoby urodzonej między 1945 a 1965 rokiem, znane również jako "baby boomer", a które w żargonie internetowym używane jest pejoratywnie lub żartobliwie do opisania osoby dojrzałej, lub starszej o staroświeckich poglądach i wiedzy o świecie, zwykle mało obytej z technologią. Z kolei "trap" to po prostu pułapka, a z tej kombinacji wyrazów wychodzi nam pułapka na boomerów. Boomertrapy to podkategoria AI slopów skierowana właśnie do osób starszych (ale i nie tylko), mniej obytych z technologią, mająca na celu zdobyć zarówno ich uwagę, ale i doprowadzić do reakcji.