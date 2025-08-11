Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi

Ładowanie...

Technologia od zawsze była mieczem obosiecznym: z jednej strony dostarcza przełomowych odkryć, narzędzi i usług, które zmieniły nasze życie na lepsze, z drugiej - rodzi zagrożenia i problemy społeczne, z którymi wciąż się mierzymy. Mimo tej ambiwalencji, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman jest przekonany, że korzyści płynące z rozwoju technologii przeważają nad negatywnymi skutkami. Jego zdaniem rok 2025 oferuje młodym ludziom bezprecedensowe warunki startu w karierze, z dostępem do narzędzi i szans, jakich dotąd nie było.

Zdaniem Sama Altmana dziś to "najlepszy moment w historii"

W najnowszym odcinku podcastu Huge If True Altman stwierdził, że gdyby dziś miał 22-lata i kończył studia, czułby się "najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie". A to za sprawą bezprecedensowego dostępu do potężnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pozwalają jednostce robić rzeczy wymagające wcześniej pracy setek osób. Dodał, że obecny czas to idealne środowisko dla przedsiębiorczości, w którym kreatywne pomysły mogą przekształcić się w globalne przedsięwzięcia.

"To prawdopodobnie możliwe, by stworzyć jednoosobową firmę wartą miliard dolarów, dostarczającą światu wspaniały produkt lub usługę"

AI jako katalizator nowych możliwości

Altman w rozmowie z prowadzącą podcast Cleo Abram przedstawił wizję przyszłości, w której młodzi ludzie mają większą niż kiedykolwiek swobodę tworzenia i realizowania własnych pomysłów. W perspektywie dekady - jak twierdzi - absolwent uczelni może nawet wyruszyć w misję eksploracji Układu Słonecznego lub podjąć zupełnie nowy, wysoko płatny i fascynujący zawód, który dziś jeszcze nie istnieje.

W jego ocenie świat pracy będzie zmieniał się w tempie wymagającym elastyczności i gotowości do nauki. Mimo że Altman przewiduje zniknięcie całych grup stanowisk - w tym nawet połowy tzw. białych kołnierzyków na poziomie juniorskim w ciągu pięciu lat - szef OpenAI podkreśla, że młodzi są "najlepsi w adaptowaniu się" do takich zmian, bo dorastali w erze ciągłej transformacji technologicznej. Bardziej martwi go sytuacja osób starszych, które "nie chcą się przekwalifikowywać ani uczyć nowych umiejętności", co może prowadzić do pogłębiania nierówności.

W rozmowie poruszono także temat wiarygodności informacji w świecie zalewanym treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Altman zauważył, że granica między tym, co "prawdziwe" a "nieprawdziwe", będzie się stopniowo przesuwać - tak jak dziś akceptujemy, że zdjęcia z iPhone’ów są w dużym stopniu przetwarzane algorytmicznie. Według niego społeczeństwo historycznie przyzwyczaja się do takich zmian i będzie dalej akceptować ewolucję standardów autentyczności. Przyszłość - jak mówi - wymagać będzie pokory, otwartości na nowe rozwiązania i aktywnego korzystania z narzędzi AI, aby nadążyć za postępem. "Po prostu używanie tych narzędzi naprawdę pomaga" - radził słuchaczom, zachęcając do wdrażania AI w codzienne zadania zawodowe i prywatne.

Choć Altman przyznaje, że tempo zmian może być "przyprawiające o zawroty głowy" i nawet liderzy branży nie są w stanie przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się AI w ciągu dekady, jego przesłanie pozostaje jasne: dla młodych ludzi to czas największych możliwości w historii. Altman uważa, że przyszłe pokolenia będą patrzeć na obecne technologie jak na "epokę kamienia" i w pełni zaakceptują fakt, że sztuczna inteligencja przewyższa ludzkie zdolności w niemal każdej dziedzinie.

Malwina Kuśmierek 11.08.2025 09:12

