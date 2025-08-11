Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Dyrektor OpenAI twierdzi, że młodzi ludzie dziś mogą osiągnąć miliardową wycenę firmy dzięki AI. Kiedyś wymagało to setek pracowników. Sam Altman stwierdził nawet, że gdyby kończył studia dziś, byłby "najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie".
Technologia od zawsze była mieczem obosiecznym: z jednej strony dostarcza przełomowych odkryć, narzędzi i usług, które zmieniły nasze życie na lepsze, z drugiej - rodzi zagrożenia i problemy społeczne, z którymi wciąż się mierzymy. Mimo tej ambiwalencji, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman jest przekonany, że korzyści płynące z rozwoju technologii przeważają nad negatywnymi skutkami. Jego zdaniem rok 2025 oferuje młodym ludziom bezprecedensowe warunki startu w karierze, z dostępem do narzędzi i szans, jakich dotąd nie było.
Zdaniem Sama Altmana dziś to "najlepszy moment w historii"
W najnowszym odcinku podcastu Huge If True Altman stwierdził, że gdyby dziś miał 22-lata i kończył studia, czułby się "najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie". A to za sprawą bezprecedensowego dostępu do potężnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pozwalają jednostce robić rzeczy wymagające wcześniej pracy setek osób. Dodał, że obecny czas to idealne środowisko dla przedsiębiorczości, w którym kreatywne pomysły mogą przekształcić się w globalne przedsięwzięcia.
"To prawdopodobnie możliwe, by stworzyć jednoosobową firmę wartą miliard dolarów, dostarczającą światu wspaniały produkt lub usługę"
AI jako katalizator nowych możliwości
Altman w rozmowie z prowadzącą podcast Cleo Abram przedstawił wizję przyszłości, w której młodzi ludzie mają większą niż kiedykolwiek swobodę tworzenia i realizowania własnych pomysłów. W perspektywie dekady - jak twierdzi - absolwent uczelni może nawet wyruszyć w misję eksploracji Układu Słonecznego lub podjąć zupełnie nowy, wysoko płatny i fascynujący zawód, który dziś jeszcze nie istnieje.
W jego ocenie świat pracy będzie zmieniał się w tempie wymagającym elastyczności i gotowości do nauki. Mimo że Altman przewiduje zniknięcie całych grup stanowisk - w tym nawet połowy tzw. białych kołnierzyków na poziomie juniorskim w ciągu pięciu lat - szef OpenAI podkreśla, że młodzi są "najlepsi w adaptowaniu się" do takich zmian, bo dorastali w erze ciągłej transformacji technologicznej. Bardziej martwi go sytuacja osób starszych, które "nie chcą się przekwalifikowywać ani uczyć nowych umiejętności", co może prowadzić do pogłębiania nierówności.
W rozmowie poruszono także temat wiarygodności informacji w świecie zalewanym treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Altman zauważył, że granica między tym, co "prawdziwe" a "nieprawdziwe", będzie się stopniowo przesuwać - tak jak dziś akceptujemy, że zdjęcia z iPhone’ów są w dużym stopniu przetwarzane algorytmicznie. Według niego społeczeństwo historycznie przyzwyczaja się do takich zmian i będzie dalej akceptować ewolucję standardów autentyczności. Przyszłość - jak mówi - wymagać będzie pokory, otwartości na nowe rozwiązania i aktywnego korzystania z narzędzi AI, aby nadążyć za postępem. "Po prostu używanie tych narzędzi naprawdę pomaga" - radził słuchaczom, zachęcając do wdrażania AI w codzienne zadania zawodowe i prywatne.
Choć Altman przyznaje, że tempo zmian może być "przyprawiające o zawroty głowy" i nawet liderzy branży nie są w stanie przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się AI w ciągu dekady, jego przesłanie pozostaje jasne: dla młodych ludzi to czas największych możliwości w historii. Altman uważa, że przyszłe pokolenia będą patrzeć na obecne technologie jak na "epokę kamienia" i w pełni zaakceptują fakt, że sztuczna inteligencja przewyższa ludzkie zdolności w niemal każdej dziedzinie.
Więcej na temat sztucznej inteligencji:
Zdjęcie główne: Photo Agency / Shutterstock