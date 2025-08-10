REKLAMA
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 

Eksperci z Google’a postanowili sprawdzić, który czatbot sztucznej inteligencji okaże się najlepszym graczem w szachy. Zweryfikowano najpopularniejsze modele i wygrany mógł być tylko jeden.

Albert Żurek
ChatGPT wygrał zawody w szachy
W miniony wtorek rozpoczął się trzydniowy turniej szachowy, którym udział wzięło osiem modeli sztucznej inteligencji różnych dostawców. Zawody zostały zrealizowane w systemie pucharowym - podzielono je na ćwierćfinały, półfinały i finały. Sprawdźmy, kto zdominował, a kto był bliski zwycięstwa.

ChatGPT walczył z czatbotem Grok Elona Muska. Zwyciężył

W zawodach wykorzystano osiem modeli: o4-mini i o3 od OpenAI, DeepSeek-R1, Kimi K2 Instruct, Claude Opus 4 (Anthropic), Groka 4 (xAI) oraz Gemini 2.5 Flash i 2.5 Pro (Google). Oprócz Kimi K2 wszystkie modele są dobrze znane w świecie technologii - odpowiadają za nie najwięksi dostawcy: OpenAI, Google, X, DeepSeek.

Już w pierwszym dniu pokazano, które modele językowe nie mają sobie równych. Rozwiązania od twórców ChataGPT, Google’a i Grok weszły do półfinałów. W drugim dniu zmagań zmierzyły się ze sobą dwa ChatyGPT, a dokładniej modele rozumowania o3 oraz o4-mini. Bardziej zaawansowany o3 został zwycięzcą.

W drugim meczu Gemini 2.5 Pro walczył Grokiem 4. Sztuczna inteligencja od Elona Muska była lepsza niż rozwiązanie Google. Do finału przeszły dwa modele: o3 oraz Grok 4. Jeśli interesuje was przebieg finałowego meczu, to jest dostępny z komentarzem posiadacza największego kanału szachowego na YouTube - GothamChess. Wynik jednak nie mógł być inny - model rozumowania o3 został mistrzem gry w szachy wśród sztucznej inteligencji. Oprogramowanie zniszczyło Groka czterema wygranymi rundami.

Nie bez powodu ChatGPT jest najpopularniejszą usługą bazującą na AI na świecie. Każdego tygodnia z rozwiązania korzysta ponad 700 mln użytkowników. To właśnie OpenAI  rozpoczęło erę czatbotów i spopularyzowało korzystanie sztucznej inteligencji. Firma jest w tym również najdłużej - modele GPT są dostępne od wielu długich lat. Wynik jest o tyle interesujący, że o3 nie jest nawet obecnie najpotężniejszym modelem od OpenAI. W czasie trwania turnieju był, natomiast kilka godzin później firma wydała GPT-5, który łączy zalety modeli rozumowania o3 oraz szybkość zwykłego GPT-4o.

Grok 4 został wydany stosunkowo niedawno i tak naprawdę do półfinałów był niepokonany. Firma Elona Muska jednak szybko rozwija swoją sztuczną inteligencję, która pod kątem gry w szachy dominuje rozwiązania od Google’a. Grok zajął drugie miejsce i otrzymał srebrny medal.

Dwa przegrane w półfinałach modele walczyły również o trzecie miejsce i brązowy medal. W tym meczu wziął udział lżejszy model OpenAI o4-mini oraz Gemini 2.5 Pro. Jednak to najlepsza sztuczna inteligencja Google’a była lepsza - zwyciężyła w trzech rundach i zremisowała w jednej. Serwis Chess.com specjalizujący się w grze w szachy uważa, że styl gry Gemini 2.5 Pro był chaotyczny. Czatbotowi było daleko do poziomu prezentowanego przez o3. 

Mimo tego udało mu się pokonać drugi, mniej zaawansowany model od OpenAI. Tym sposobem zajął trzecie miejsce w turnieju szachowy organizowany przez Google Kaggle Game Arena. Wynik zawodów jest z pewnością interesujący. Pokazuje, że obecna sztuczna inteligencja jest na bardzo wysokim poziomie i może być wykorzystywana w turniejach gier strategicznych. 

Obrazek główny: Tada Images / Shutterstock

Albert Żurek
10.08.2025 13:15
Tagi: ChatbotChatGPTGeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
