REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google twierdzi, że wcale nie zabija internetu. "Nie ma wyboru"

Google odpiera zarzuty o niszczenie internetu przez AI. Koncern broni funkcji Przeglądów od AI, twierdząc, że mimo zmian w wyszukiwarce ruch do witryn nie maleje, a kliknięcia są "lepszej jakości".

Malwina Kuśmierek
Google
REKLAMA

Przeglądy od AI w Google, czyli automatyczne podsumowania informacji generowane przez sztuczną inteligencję, które pojawiają się nad wynikami wyszukiwania, miały uprościć życie użytkowników. I rzeczywiście funkcja pozwala często uzyskać odpowiedź bez potrzeby klikania w zewnętrzne strony.

Problem w tym, że dla wielu wydawców i twórców treści oznacza to utratę ruchu - a więc i przychodów. Google próbuje teraz przekonać media, że sytuacja wcale nie wygląda tak źle, jak sugerują zewnętrzne raporty.

REKLAMA

Przeglądy od AI w Google czynią internet lepszym. Tak mówi Google

W obszernym wpisie na oficjalnym blogu, szefowa Google Search Liz Reid zapewnia, że "liczba kliknięć z wyszukiwarki na strony internetowe pozostaje względnie stabilna rok do roku". Według niej, dane firmy pokazują, że użytkownicy wyszukują więcej niż wcześniej, a kliknięcia - choć może rzadsze - są bardziej wartościowe.

"Widzimy więcej zapytań i kliknięć o wyższej jakości - to znaczy takich, po których użytkownicy nie cofają się natychmiast do wyszukiwarki"

Google odpiera zarzuty, że Przeglądy od AI ograniczają ruch do witryn internetowych. Firma podkreśla, że dane z zewnętrznych raportów są "często oparte na wadliwych metodach, jednostkowych przypadkach lub obejmują okresy sprzed wdrożenia AI w wyszukiwarce".

Według Google, Przeglądy od AI zmieniły sposób korzystania z wyszukiwarki - użytkownicy zadają bardziej złożone pytania i szukają informacji, które wcześniej mogły pozostać niewyrażone. To z kolei - jak przekonuje firma - stwarza nowe szanse dla stron internetowych, ponieważ AI nie tylko odpowiada, ale też linkuje do źródeł.

"Odpowiedź AI może zarysować kontekst, ale użytkownicy wciąż klikają, by dowiedzieć się więcej. A gdy to robią, kliknięcia są bardziej wartościowe"

Google to "wyszukiwarka autentycznych głosów"

Google przyznaje jednak, że zmiany nie są neutralne dla wszystkich. Jak wyjaśnia firma, obecnie większy ruch zyskują witryny z "autentycznymi głosami", jak fora dyskusyjne, podcasty czy treści wideo. Korzystają także serwisy publikujące oryginalne analizy, recenzje i opinie pierwszoosobowe - co może tłumaczyć rosnącą widoczność Reddita i innych for w wynikach wyszukiwania.

"Niektóre witryny tracą, inne zyskują – dzieje się tak, ponieważ zmieniają się trendy i potrzeby użytkowników. Witryny, które odpowiadają na te potrzeby, notują wzrost ruchu"

Choć przekaz Google brzmi optymistycznie, niektórzy obserwatorzy mają powody do sceptycyzmu. Wpis na blogu nie zawiera żadnych konkretnych danych liczbowych, które potwierdzałyby tezy o "stabilnym ruchu". Tymczasem raport Pew Research wskazuje, że użytkownicy rzadziej klikają w linki, gdy najpierw otrzymują podsumowanie AI. Prawdopodobnie to właśnie do tego raportu odniosła się Reid, pisząc o "raportach stron rzecich, które nieprawidłowo sugerują dramatyczny spadek łącznego ruchu". Jednocześnie szefowa Google Search nie przedstawiła danych, które mogłyby potwierdzić jej słowa.

Dlatego Google twardo obstaje przy swoim: Przeglądy od AI nie odbierają ruchu, lecz wzbogacają wyszukiwanie i - paradoksalnie - "podkreślają wartość internetu".

"To nie wybór: internet czy AI. Budujemy nasze rozwiązania w taki sposób, by jedno wspierało drugie. Nasze odpowiedzi AI zawierają widoczne źródła, cytaty i odnośniki. Szanujemy standardy otwartego internetu i dajemy witrynom kontrolę nad sposobem, w jaki ich treści są prezentowane w wyszukiwarce"

Jak podkreśla Google, wyszukiwarka wciąż przekierowuje "miliardy kliknięć dziennie" i ma zamiar wspierać ekosystem twórców. Jednocześnie firma zapowiada dalsze testy nowego układu wyników wyszukiwania - w jeszcze większym stopniu kierowanego przez AI. Czy twórcy treści mają się czego bać? Dopóki Google nie pokaże danych, pytanie pozostaje otwarte

Więcej na temat wyszukiwarki Google:

REKLAMA

Zdjęcie główne: YueStock / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
07.08.2025 10:51
Tagi: GoogleInternetSztuczna inteligencja (AI)Wyszukiwarka Google
Najnowsze
10:02
Kosmici czy kometa? Zagadkowy obiekt pędzi w stronę Słońca
Aktualizacja: 2025-08-07T10:02:06+02:00
9:49
Złożył i rozłożył Z Folda 7 200 tys. razy. Co się stało potem?
Aktualizacja: 2025-08-07T09:49:51+02:00
9:01
Sprawdzili teren pod pierwszą polską elektrownię jądrową. 22 km odwiertów
Aktualizacja: 2025-08-07T09:01:29+02:00
8:25
Samsung po cichu wypuścił nowe słuchawki. Znamy cenę Galaxy Buds3 FE
Aktualizacja: 2025-08-07T08:25:31+02:00
7:59
Ważna zmiana w lubianych przez Polaków smartfonach. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-08-07T07:59:39+02:00
7:36
Szef Apple'a na kolanach u Trumpa. Było złoto, wazelina i dolary
Aktualizacja: 2025-08-07T07:36:11+02:00
7:00
Umieszczą reaktor jądrowy na Księżycu. Ruszył szalony wyścig po kosmiczne skarby
Aktualizacja: 2025-08-07T07:00:00+02:00
6:22
Spektakularne zderzenie galaktyk. Zdjęcie pokazuje kosmiczną katastrofę
Aktualizacja: 2025-08-07T06:22:00+02:00
6:16
Ryby w Odrze masowo padają. Użyją technologii, by je ratować
Aktualizacja: 2025-08-07T06:16:00+02:00
6:14
Ziemia przyspiesza i nikt nie wie dlaczego. Możemy mieć przez to problem z GPS
Aktualizacja: 2025-08-07T06:14:00+02:00
6:11
Dziś trudno nawet wyjść ze sklepu. Zakupy w 2025 r. to jakiś koszmar
Aktualizacja: 2025-08-07T06:11:00+02:00
6:00
Programowanie nie umiera. Eksperci mówią, jakie kompetencje będą potrzebne
Aktualizacja: 2025-08-07T06:00:00+02:00
21:13
Nowa funkcja w laptopach Apple'a. Ucieszą się podróżujący
Aktualizacja: 2025-08-06T21:13:07+02:00
20:05
Wiemy, kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE. Jest data
Aktualizacja: 2025-08-06T20:05:47+02:00
19:38
Instagram stał się narzędziem do szpiegowania znajomych. Nowa funkcja
Aktualizacja: 2025-08-06T19:38:49+02:00
19:00
Koszulką naładujesz zegarek i słuchawki. Polacy wpadli na genialny pomysł
Aktualizacja: 2025-08-06T19:00:22+02:00
18:20
Telefon wygląda jak milion dolarów. To jeszcze elektronika czy już biżuteria?
Aktualizacja: 2025-08-06T18:20:32+02:00
17:43
Chcą wyłączyć satelity, bo dostarczają niewygodnych informacji. Co za obłęd
Aktualizacja: 2025-08-06T17:43:16+02:00
16:42
Chodziła po mieście z terminalem w ręku. Wyjątkowo bezczelny pomysł na kradzież
Aktualizacja: 2025-08-06T16:42:36+02:00
16:37
iOS zdradził funkcje nowego Apple Watcha. Jedna będzie hitem
Aktualizacja: 2025-08-06T16:37:13+02:00
16:00
Apple włoży ekran z iPada do iPhone'a. Skorzystasz na tym
Aktualizacja: 2025-08-06T16:00:11+02:00
15:45
Fałszywy listonosz zostawia awizo w telefonie. Poczta Polska ostrzega
Aktualizacja: 2025-08-06T15:45:57+02:00
15:39
AMD ma odpowiedź na GeForce RTX 5060. Mówią, że jest świetna
Aktualizacja: 2025-08-06T15:39:21+02:00
14:51
Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu
Aktualizacja: 2025-08-06T14:51:20+02:00
14:30
Tych funkcji nie miał wcześniej żaden zegarek Garmin. Biegacze będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T14:30:44+02:00
14:04
To koniec dla tych smartfonów Samsunga. Aktualizacji już nie dostaniesz
Aktualizacja: 2025-08-06T14:04:55+02:00
13:07
Carrefour przygotuje cię na blackout i wojnę. Otworzył specjalny dział
Aktualizacja: 2025-08-06T13:07:01+02:00
12:41
Microsoft zrobił klapki, które wyglądają jak pulpit z 2001 roku. Kolejka już się ustawia
Aktualizacja: 2025-08-06T12:41:05+02:00
12:08
Komputer czy tablet dla ucznia i studenta - który sprzęt wybrać?
Aktualizacja: 2025-08-06T12:08:45+02:00
12:04
Kraków pyta o fajerwerki. Trzymam kciuki, żeby udało się je pożegnać
Aktualizacja: 2025-08-06T12:04:08+02:00
11:31
"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje
Aktualizacja: 2025-08-06T11:31:25+02:00
11:02
Nowy chiński niewidzialny myśliwiec. Tajemnicze zdjęcie budzi wiele pytań
Aktualizacja: 2025-08-06T11:02:34+02:00
10:05
Radość Brzoski to moje piekło. Automaty paczkowe zepsuły mój świat
Aktualizacja: 2025-08-06T10:05:23+02:00
9:07
Darmowe zakupy w Żabce co tydzień? Ta promocja to czyste złoto - oto jak odebrać
Aktualizacja: 2025-08-06T09:07:15+02:00
9:00
"Wyrzuć plastik, włącz myślenie". Mobile Vikings chce końca ery plastiku w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-06T09:00:41+02:00
8:35
Premier ma władzę, ale to ChatGPT wydaje opinie. Obywatele są wściekli
Aktualizacja: 2025-08-06T08:35:04+02:00
8:14
Google nauczył się opowiadać bajki dzieciom. Sprawdziłem to
Aktualizacja: 2025-08-06T08:14:00+02:00
7:39
Jak odblokować komputer nie znając hasła? Nie panikuj, jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-06T07:39:31+02:00
7:00
Po co kupować dwa odkurzacze, jak można mieć jeden. Dreame R20 Ultra AquaCycle - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-06T07:00:00+02:00
6:34
Rosja mogła testować nową broń jądrową. USA podrywa "niuchacza"
Aktualizacja: 2025-08-06T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA