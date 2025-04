Nowa funkcja wyszukiwarki Google to radość użytkowników i dramat właścicieli stron

Choć Google publicznie zadeklarował, że obecność AI Overviews nie ma negatywnego wpływu na ruch na stronach internetowych, a wszelkie doniesienia o spadkach to "generalizacje na temat przyczyn oparte na pojedynczych przypadkach", to koncern w rzeczywistości zauważył, że gryzie rękę, która go karmi. Wysokiej jakości treści wydawane przez wyspecjalizowane serwisy i blogi internetowe są niezbędne generatywnej AI do tworzenia podsumowań, a samej wyszukiwarce do dawania użytkownikom potrzebnych im informacji. Bez dochodów, wydawcy nie mają możliwości dalszego tworzenia treści. A same treści są sensem istnienia i AI Overviews, i wyszukiwarki.