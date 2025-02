Wyszukiwarka Google stanie się odpowiadarką. Szef giganta zapowiada wielkie zmiany

Wpływ na klasyczne wyszukiwarki internetowe jest znaczący. Google i Bing muszą ewoluować, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom użytkowników, którzy pragną szybkich i dokładnych odpowiedzi, a nie tylko listy linków do potencjalnych źródeł informacji. To prowadzi do integracji technologii AI w ich platformach, co może zrewolucjonizować sposób prezentowania i filtrowania treści w sieci.