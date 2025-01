Bing udaje, że jest Googlem. Tak Microsoft chce zatrzymać użytkowników

Jeżeli jest jakiś problem, jaki Microsoft ma z Bingiem, to jest to jego praktycznie nieistniejąca popularność. Możemy wdać się w internetową ustawkę, ale liczby mówią same za siebie: w skali globalnej Google posiada 90 proc. rynku wyszukiwarek internetowych, Bing z kolei 4 proc. Na niektórych rynkach świata różnica sięga nawet 96 proc. kontra 2 proc. udziału.



Dlatego Microsoft chwyta się wielu trików i sztuczek, by utrzymać osoby, które przypadkowo uruchomiły Binga na swojej przeglądarce. Najnowszym z nich jest udawanie, że Bing To Google.