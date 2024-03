Włączasz Chrome, a tam Bing. Microsoft wepchnie ci nową reklamę

Redaktor Windows Latest w systemie operacyjnym Windows 10 zauważył zupełnie nowy komunikat, który wyskoczył w prawym dolnym rogu przeglądarki Chrome. Jako że wcześniej nie było mowy o takim komunikacie, to informujący pomyślał, że jest to pewnego rodzaju złośliwe oprogramowanie, jednak prawda okazuje się inna. To po prostu kolejna kampania reklamowa Microsoftu.