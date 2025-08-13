/
Potężne spadki ruchu na stronach dla dorosłych. Tak działa weryfikacja wieku

W ciągu zaledwie dwóch tygodni od wejścia w życie nowych przepisów dotyczących weryfikacji wieku ruch na największych serwisach-fikołkach w Wielkiej Brytanii zanurkował niemal o połowę.

Maciej Gajewski
Pornhub - dotychczas lider branży - odnotował spadek o 47 proc. uwierzytelnionych odwiedzin, schodząc z 3,2 mln dziennych użytkowników w lipcu do 2,0 mln w pierwszych dniach sierpnia. Podobną zmianę czasu spędzanego na platformie zanotowały również XVideos (–47 proc.) i xHamster (–39 proc.). 

Taki rezultat to dowód na skuteczność nowego reżimu prawnego w ochronie najmłodszych użytkowników Internetu. Ofcom, brytyjski regulator mediów, uniemożliwił dostęp do treści wszystkim niezalogowanym internautom, prosząc o potwierdzenie wieku przy pomocy dokumentu tożsamości, karty płatniczej lub skanu twarzy. Wielu użytkowników niechętnych do ujawniania wrażliwych danych podjęło wyzwanie kreatywności, korzystając z sieci VPN, by ukryć swoją lokalizację - co tylko podkreśla, że technologia weryfikacji rośnie w siłę, ale nie zatrzymuje najbardziej zdeterminowanych.

To też jest ciekawe:

Szaleństwo VPN i pokerowe twarze internautów 

Wraz z wprowadzeniem przepisów w czołówce sklepów z aplikacjami na iPhone’ach w Wielkiej Brytanii pojawiły się nagle VPN-y. ProtonVPN i Nord Security chwaliły się nawet dziesięciokrotnym wzrostem liczby pobrań swoich aplikacji. W teorii każdy, kto woli pozostać anonimowy, może się teraz przesiąść na wirtualny serwer poza granicami kraju i ominąć blokadę - choć grozi to naruszeniem regulaminu serwisów. 

Ofcom zapowiada dalsze kontrole - cztery firmy prowadzące ponad trzydzieści stron z materiałami dla dorosłych już znalazły się pod lupą regulatora. Niektóre mniejsze serwisy wykorzystały ten moment, by zyskać kosztem gigantów, ale dane z Similarweb pokazują, że ogólny ruch na 90 największych witrynach spadł o 23 proc., co stanowi potężny cios dla rynku.

Online Safety Act to jedna z najbardziej rygorystycznych regulacji na świecie, mająca chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem ustawodawców było wyłącznie zablokowanie nieletnich użytkowników, ale nowe zasady wpływają na całą społeczność internetową. Konieczność weryfikacji tożsamości sprawiła, że powstał swego rodzaju cyfrowy szlaban dla osób niechętnych dzieleniu się danymi osobowymi. 

Eksperci przewidują, że po początkowym szoku użytkownicy przyzwyczają się do nowych wymogów i ruch zacznie powoli wracać do normalnych poziomów. Jednak dla wielu serwisów priorytetem będzie opracowanie tak intuicyjnych i dyskretnych metod weryfikacji, aby nie odstraszać klientów. Reszta krajów - w tym Polska - pilnie obserwuje Wielką Brytanię. Obyśmy jednak znaleźli lepsze rozwiązanie.

13.08.2025 14:49
Tagi: dzieci w sieciOchrona prywatności
