Podczas każdego wejścia na stronę internetową przekazujemy zarówno jej twórcom, jak i swojemu operatorowi, szereg informacji na swój temat - a konkretnie robi to w naszym imieniu przeglądarka internetowa. Dostawca usług dobrze wie, że właśnie siedzicie na stronie spidersweb.pl i to on przydziela swoim klientom adresy IP. Do tego może podejrzeć, jakie pliki pobieracie z użyciem np. torrentów. Potrafi też czytać maile, jeśli nie są one szyfrowane z użyciem TLS.