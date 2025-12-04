REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą

Polskie wojsko ma otrzymać od Amerykanów 250 pojazdów opancerzonych Stryker. Używanych, ale całkiem nowoczesnych i sprawnych. Najlepsze jest to, że nic nie będzie trzeba za nie zapłacić.

Bogdan Stech
Polskie wojsko ma otrzymać od amerykanów 250 pojazdów opancerzonych Stryker. Używanych, ale całkiem nowoczesnych i sprawnych. Najlepsze jest to, że nic nie będzie trzeba za nie zapłacić.
REKLAMA

Informacja o tym, że Amerykanie chcą przekazać nam nieodpłatnie kołowe transportery opancerzone Stryker pojawiła się na początku listopada. Teraz ujawniono nowe szczegóły. Wojsko przeanalizowało ofertę i stwierdziło, że jest ona kusząca, a pojazdy byłyby realnym wzmocnieniem naszej armii.

Jest zielone światło ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dla Strykerów. Do Rady Modernizacji Technicznej trafiła w połowie listopada rekomendacja w sprawie przyjęcia 250 tych używanych wozów. Teraz czas na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej - napisała w serwisie X Agnieszka Drążkiewicz, dziennikarka Polskiego Radia.

REKLAMA

Bezpłatnie, ale nie bez kosztów

Wozy Stryker miałyby być przekazane w ramach programu Excess Defense Articles (EDA). To mechanizm, w ramach którego Waszyngton przekazuje sojusznikom sprzęt już niepotrzebny amerykańskiej armii.

To nie oznacza jednak, że nie będzie żadnych kosztów. Choć same wozy otrzymalibyśmy nieodpłatnie, to strona polska musiałaby pokryć koszty transportu, a co ważniejsze ewentualnych remontów, przeglądów i modyfikacji niezbędnych do przywrócenia im pełnej sprawności bojowej lub dostosowania do naszych wymogów. To nadal ułamek ceny nowego wozu, ale kwoty mogą iść w miliony.

M1296 Dragoon

Co ciekawe, Strykery można zmodernizować do zabójczej wersji M1296 Dragoon wyposażonej w armatę 30 mm i bezzałogową wieżę norweskiego koncernu Kongsberg. Tego samego, który otwiera w Polsce dwie fabryki zbrojeniowe.

"Czekamy na jakieś informacje"

Polskie Radio zapytało o kwestię ewentualnego zamówienia za oceanem wozów opancerzonych Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej. Powiedział on, że wokół tej sprawy jest dużo "medialnego szumu", a na razie nie ma nic do przekazania. To jest kwestia, która nie była rozstrzygana i czekamy na jakieś informacje. Jak będę miał informacje, to przekażę - powiedział wicepremier.

Na razie sprawa trafiła do Rady Modernizacji Technicznej. Jest ona najważniejszym organem w Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiedzialnym za proces modernizacji. To ona wydaje ostateczne opinie na temat tego, co warto kupić dla naszej armii. Rada może też uruchamiać procedury pilnej potrzeby operacyjnej oznaczające skrócenie procedury zakupu danego sprzętu do minimum, w tym wyłączenie jej z prawa zamówień publicznych.

Więcej na Spider's Web:

Stryker - legenda pustyni

Rodzina kołowych wozów opancerzonych Stryker powstała jako odpowiedź US Army na potrzebę szybkiej, mobilnej i dobrze chronionej platformy dla brygadowych grup bojowych. Pojazdy te weszły do służby w 2002 r., stając się podstawowym środkiem transportu i wsparcia dla jednostek Stryker Brigade Combat Team.

Konstrukcyjnie wywodzą się z kanadyjskiego LAV III, ale Amerykanie gruntownie je zmodyfikowali, od systemów łączności, po opancerzenie i wyposażenie misji. W rezultacie Stryker stał się jednym z najbardziej wszechstronnych transporterów w arsenale USA, wykorzystywanym intensywnie m.in. w Iraku i Afganistanie.

Pod względem parametrów technicznych Stryker jest pojazdem dopracowanym i sprawdzonym bojowo. Waży około 18–20 t, w zależności od wersji, i rozwija prędkość do 100 km/h. Obsługuje go dwuosobowa załoga: kierowca i dowódca, a do środka można zabrać do dziewięciu żołnierzy desantu.

Napęd stanowi silnik Diesla Caterpillar o mocy 350 KM, który pozwala na pokonanie około 500 km na jednym tankowaniu. W zależności od wariantu Stryker może być uzbrojony w karabin maszynowy 12,7 mm, granatnik automatyczny 40 mm lub armatę 30 mm, a część modeli wyposażono również w systemy przeciwpancerne. Dzięki takiej elastyczności rodzina Strykerów obejmuje kilkanaście odmian, od transporterów piechoty, przez wozy dowodzenia, aż po moździerze i wozy ewakuacji medycznej.

Czekamy na ruch MON

Na razie wszystko wskazuje na to, że piłka jest po polskiej stronie boiska. Amerykanie złożyli propozycję. Sztab ma rekomendację. Eksperci widzą w tym spore możliwości.

Choć każdy zobaczyłby chętnie polską brygadę wyposażoną w Strykery, to pozostaje kilka kluczowych pytań: ile to będzie w sumie kosztować, czy Polsce się to opłaca, no i czy nie ucierpi na tym nasz przemysł zbrojeniowy?

REKLAMA

Z jednej strony mamy świetne, produkowane w kraju KTO Rosomak. Z drugiej potrzeby Wojska Polskiego są studnią bez dna. Ważną kwestią pozostaje sprawa logistyki i części zamiennych. Przed Ministerstwem Obrony Narodowej czas trudnych decyzji.

REKLAMA
Bogdan Stech
04.12.2025 06:14
Tagi: BrońWojsko
Najnowsze
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
15:53
Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz
Aktualizacja: 2025-12-03T15:53:58+01:00
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
14:01
3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce
Aktualizacja: 2025-12-03T14:01:00+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA