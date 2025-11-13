REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"

Na uzbrojenie polskiej armii trafić mają legendarne amerykańskie transportery opancerzone Stryker.

Bogdan Stech
Na uzbrojenie polskiej armii trafić mają legendarne amerykańskie transportery opancerzone Stryker.
REKLAMA

Według informacji ujawnionych przez Gazeta.pl i potwierdzonych przez Defence24, Wojsko Polskie może wkrótce wzbogacić się o amerykańskie kołowe transportery opancerzone Stryker. I co najciekawsze, nie chodzi tu o zakup, ale o donację, czyli nieodpłatne przekazanie pojazdów przez Stany Zjednoczone. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, polskie wojsko może otrzymać potężne wzmocnienie, które kosztowałoby nas "jedynie" remont i modernizację sprzętu.

REKLAMA

Polska z potężnym wzmocnieniem

Jak ustalił serwis Defence24 oferta została złożona w ramach programu Excess Defense Articles (EDA). To amerykański mechanizm, dzięki któremu Waszyngton przekazuje sojusznikom sprzęt wojskowy, który stał się zbędny w armii USA. Nie oznacza to jednak, że mówimy o złomie, przeciwnie, są to wciąż w pełni sprawne pojazdy, wycofywane z powodu zmian strukturalnych w jednostkach.

W tym przypadku chodzi o redukcję liczby transporterów Stryker w amerykańskiej armii. Dwie brygady Gwardii Narodowej, które używały tych pojazdów, mają zostać przekształcone w bardziej mobilne jednostki korzystające z lżejszych pojazdów Infantry Squad Vehicle (ISV). To otworzyło możliwość przekazania Strykerów innym sojusznikom. I tu na scenę wchodzi Polska.

M1130 Stryker. Fot. U.S. Army

Na razie jednak, jak podkreślają wszystkie źródła, żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Analizy trwają, a rząd dopiero ocenia, czy przyjęcie tych maszyn ma sens operacyjny i logistyczny.

Nowe transportery miałyby uzupełnić lukę po przekazaniu Ukrainie kilkuset BWP-1 i pewnej liczby KTO Rosomak. Siły Zbrojne RP dysponują obecnie niewystarczającą liczbą Rosomaków (jak i BWP), a dostawy nowych transporterów z wieżami ZSSW-30 odbywają się w tempie, które nie pozwala na jednoczesne uzupełnienie luk i formowanie nowych jednostek - podaje serwis.

Więcej na Spider's Web:

Legenda na ośmiu kołach

Stryker to ośmiokołowy transporter opancerzony, który od dwóch dekad jest jednym z filarów mobilnych sił USA. Został opracowany na początku XXI wieku jako szybka, modułowa platforma bojowa, coś pomiędzy ciężkim wozem bojowym a transporterem piechoty.

Stryker ma masę około 19 t, może rozpędzić się do 100 km/h, a jego zasięg to nawet 500 km. Co więcej, pojazd ten występuje w kilkunastu wersjach: od klasycznego transportera piechoty, przez wersje z działkiem 30 mm, aż po warianty medyczne, dowodzenia i rozpoznawcze.

Kołowy wóz opancerzony Stryker. Fot. U.S. Army

Wojskowi szczególnie cenią go za mobilność i łatwość transportu. Stryker mieści się w ładowni samolotu C-130 Hercules, co oznacza, że może zostać przerzucony praktycznie w każde miejsce na świecie.

Te maszyny nie są nowicjuszami. Strykery brały udział w operacjach w Iraku, Afganistanie i Syrii, gdzie sprawdziły się w działaniach o różnej intensywności. Ich zadaniem było przewożenie żołnierzy, patrolowanie miast i osłanianie konwojów. Mimo że nie dorównują czołgom pod względem pancerza, potrafią zapewnić solidną ochronę przed ostrzałem z broni lekkiej czy odłamkami.

W nowszych wersjach, takich jak Stryker Dragoon, pojazdy wyposażono w działo automatyczne 30 mm, które znacząco zwiększyło ich możliwości bojowe. W amerykańskiej armii służy ich obecnie ponad 4 tys. ale liczba ta zaczyna się kurczyć właśnie ze względu na wspomnianą restrukturyzację jednostek.

REKLAMA

Czekamy na konkrety

Jeśli donacja doszłaby do skutku, Polska mogłaby znacząco wzmocnić swoje jednostki zmechanizowane i to niskim kosztem. Owszem, trzeba byłoby pokryć wydatki związane z remontem, transportem i ewentualną modernizacją pojazdów, ale sam sprzęt trafiłby do nas za darmo.

Nie wiadomo jednak jeszcze, ile pojazdów mogłoby trafić do Polski ani w jakiej konfiguracji. Wszystko zależy od tego, jakie egzemplarze Amerykanie uznają za zbędne oraz w jakim są one stanie technicznym.

REKLAMA
Bogdan Stech
13.11.2025 18:40
Tagi: BrońNATOWojsko
Najnowsze
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat 20 proc. i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
11:38
Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę
Aktualizacja: 2025-11-12T11:38:46+01:00
9:41
Roomba jak Nokia. Dawniej król, teraz ma problem do sprzątnięcia
Aktualizacja: 2025-11-12T09:41:25+01:00
9:28
Ryanair znów droższy. Po kieszeni dostali miłośnicy widoków
Aktualizacja: 2025-11-12T09:28:27+01:00
9:14
Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon
Aktualizacja: 2025-11-12T09:14:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA