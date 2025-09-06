/
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel miał wreszcie swoją premierę. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach poznaliśmy koncepcję i wygląd oraz kilka szczegółów. To jeden z najbardziej wyczekiwanych pojazdów w Wojsku Polskim.

Bogdan Stech
Ciężki Bojowy Wóz Piechoty (CBWP) Ratel to jeden z najbardziej oczekiwanych projektów dla Sił Zbrojnych, który ma wypełnić lukę w segmencie nowoczesnych ciężkich bojowych wozów piechoty. Takiego pojazdu nasze wojsko jeszcze nie ma, a byłby to idealny towarzysz naszych czołgów Abrams czy K2.

Koncepcja CBWP Ratel, przygotowana przez Hutę Stalowa Wola w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej została zaprezentowana w formie modelu w skali 1:4 podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Model natychmiast przyciągnął uwagę ekspertów i zwiedzających. Jak Wygląda CBWP Ratel zobaczycie niżej na zdjęciach.

Borsuk kontra Ratel – zupełnie różne bestie

Wojsko Polskie dostanie wkrótce nowoczesne i produkowane w Polsce pływające Bojowe Wozy Piechoty Borsuk. CBWP Ratel to jednak zupełnie inna liga. Pojazdy te mają być dużo cięższe (masa bojowa 48 t w porównaniu do 28 t Borsuka), ale za to lepiej opancerzone, dzięki czemu będą mogły posuwać się w ataku na szpicy wojsk pancernych.

Głównym zadaniem Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty będzie niszczenie celów opancerzonych i nieopancerzonych, żołnierzy przeciwnika oraz schronów i umocnień polowych w bezpośredniej styczności z wrogiem.

Pojazd umożliwi transport trzyosobowej załogi i 8 żołnierzy desantu oraz zapewni wsparcie ogniowe transportowanej drużynie w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy. Przeznaczony do współdziałania z pododdziałami wojsk pancernych CBWP Ratel będzie odznaczał się wysokim poziomem ochrony balistycznej i przeciwminowej, a także wysokimi możliwościami trakcyjnymi, co w przełożeniu na polski oznacza, że będzie odporny na ostrzał i do tego świetnie poruszał się w terenie.

Głównym uzbrojeniem CBWP Ratel ma być także produkowany w Polsce Zdalnie Sterowany Moduł Uzbrojenia (ZSMU) z armatą 30/40 mm i wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel powstanie poprzez integrację podwozia wykonanego z wykorzystaniem elementów samobieżnej haubicy Krab, a opancerzenie będzie kompozytowe z elementami ceramicznymi.

Polska armia potrzebuje takiego pojazdu

Niestety na uruchomienie produkcji przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Próby poligonowe i testy mają rozpocząć się w 2026 r. a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 r.

Premiera modelu Ratla w Kielcach to jasny sygnał: Polska armia stawia nie tylko na zakupy zagraniczne, ale i na rozwój własnych konstrukcji. To ważne, bo w przyszłości może to oznaczać większą niezależność i bezpieczeństwo dostaw sprzętu.

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ma wszystko, by stać się brakującym ogniwem w strukturze naszych wojsk lądowych. Jeżeli projekt uda się doprowadzić do końca, Polska zyska maszynę, która będzie prawdziwym postrachem na polu walki, odporną, uzbrojoną i gotową do walki w najtrudniejszych warunkach.

Na koniec wszystkim ciekawym wyjaśniamy, że Ratel to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych, zamieszkujący lasy, zarośla, stepy i sawanny Afryki. Inna nazwa tego zwierzęcia to pszczoło-jamnik.

06.09.2025 07:41
Tagi: Czołgi
