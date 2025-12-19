Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką

Lokowanie produktu: xiaomi

Czy da się w ogóle wymyślić coś nowego w robotach odkurzających? Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro pokazał mi, że tak. 

Piotr Barycki
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką

Wbrew pozorom nie chodzi tutaj o kolejne sztuczki, które dobrze wyglądają na prezentacjach, a potem na co dzień nikt z nich nie korzysta. W przypadku Robot Vacuum 5 Pro Xiaomi wybrało inną, lepszą drogę.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro miał być po prostu... jak najlepszym odkurzaczem

Nie znajdziemy więc tutaj żadnych zaskakujących rozwiązań, którymi możemy podczas imprezy zaskoczyć znajomych. Jeśli jednak uruchomimy Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, będziemy zaskoczeni tym, jak dobrym i dopracowanym jest on odkurzaczem. Wszystko, co do niego trafiło, miało właśnie na celu to – sprawić, żeby jak najlepiej odkurzał, jak najlepiej sprzątał i... żeby trzeba się było dookoła niego jak najmniej kręcić.

Xiaomi twierdzi, że sprzątanie nigdy nie było tak inteligentne

I nie da się z tym nie zgodzić w przypadku tego robota. Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, jeśli chodzi o nawigację po pomieszczeniu, jest wręcz szokująco sprawny i precyzyjny. Kable? Rozpozna i ominie. Rzucone luzem buty? Przejedzie tuż obok nich, ale nawet ich nie muśnie. Słuchawki, zabawki, inna drobna elektronika – wszystko jest absolutnie bezpieczne. 

Przyznaję, dawno już nie widziałem robota sprzątającego, który radziłby sobie z przejazdami po pokojach tak sprawnie. 

Na tym jednak ten spryt się nie kończy

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro oferuje dwie funkcje, które szczególnie uwielbiam i trudno mi po tych kilku tygodniach z tym robotem wyobrazić sobie, jak można bez nich żyć.

Po pierwsze – Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro jest w stanie faktycznie wykryć, jaki rodzaj zanieczyszczenia jest przed nim i odpowiednio zareagować. Mokre zanieczyszczenie? Szczotka główna idzie w górę, powierzchnia przed robotem jest wyłącznie mopowana. Dużo suchych zanieczyszczeń? Podkładki mopa idą w górę, powierzchnia jest odkurzana.

Co najprzyjemniejsze, to faktycznie działa i sprawia, że robot sprząta naprawdę wyraźnie skuteczniej, niż robi to masa innych robotów. Żegnajcie zmopowane okruchy psiej karmy i odkurzone plamy po napojach. Z radością też pożegnam czyszczenie robota z prób posprzątania tego, czego akurat nie powinien w danym trybie sprzątać – i z Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro mogę o tym szczęśliwie zapomnieć.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro ma też jedną super moc. A jest nią... wysokość

Dokładniej – wysokość przestrzeni, którą może odkurzyć. 

Jak widać na zdjęciach, robot Xiaomi jest w stanie schować swoją wieżyczkę, dzięki czemu może wjechać przed przeszkody, które mają co najmniej 9,5 cm (i faktycznie w praktyce te okolice są osiągalne), a następnie zabrać się za automatyczne odkurzanie. 

To oznacza, że wcale nie musimy już myśleć o a) wymianie mebli, b) kupowaniu dodatkowych podstawek, żeby trochę je podnieść czy c) odpuszczeniu sobie sprzątania w tych miejscach. Sprawdziłem właściwie wszystkie meble „z prześwitem" w domu i nie znalazłem żadnego, gdzie 9,5 cm nie okazałoby się wystarczające. 

Ok, są jeszcze miejsca, gdzie robot nie ma i nigdy nie będzie miał jak wjechać, ale...

... Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro stawia na kompleksowe, inteligentne sprzątanie

Precyzyjniej – na odkurzanie z wykorzystaniem szczotki z wysuwanym ramieniem i mopowanie z podkładką do mopa również umieszczoną na wysuwanym ramieniu. Efekt jest taki, że w zdecydowanej większości przypadków Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro skutecznie radzi sobie przy wszelkich krawędziach zarówno z odkurzaniem, jak i mopowaniem, dzięki czemu nieoczyszczony odstęp przy krawędziach czy w narożnikach... faktycznie ma 0 mm.

Nie jest to przy tym wyłącznie wynik laboratoryjny – sam każdego dnia widzę, jak Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro wyciąga kurz i zwierzęcą sierść spod podłużnych podstaw mojego biurka. Tak, nie spodziewałbym się, że tam trzeba posprzątać, ale najwyraźniej, mając w domu psa i kota, trzeba to robić.

Właściciele zwierząt będą przy tym szczególnie zadowoleni z Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Robot oferuje nie tylko świetną moc ssącą (20 000 Pa), dzięki czemu skutecznie wciąga kurz czy inny pył, ale też doskonale przemyślane rozwiązania, które skutecznie zapobiegają zaplątywaniu się włosów w szczotki. 

Główną wyposażono w dwa ostrza, które przecinają włosy, natomiast boczną zaprojektowano tak, żeby włosy i sierść nie miały się do niej jak przyczepić. Efekt? Nawet po dłuższym czasie sprzątania nie muszę podchodzić do robota z nożykiem, żeby poprzecinać sprzątaną sierść i włosy. I dobrze – w końcu to robot jest od sprzątania, a nie ja od... sprzątania robota.

To wszystko to jednak nie koniec tego, co potrafi Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Automatyczne mycie podkładek mopa gorącą wodą? Jest. Suszenie mopów, żeby o nich też nie trzeba było myśleć? Na miejscu. Automatyczne wykrywanie poziomu zabrudzenia podkładek i powrót do bazy, żeby je umyć? Oczywiście. Zbiornik na wodę o sporej pojemności (4l)? Jak najbardziej. Opcja sprzątania przez ponad dwie godziny bez przerwy? Na miejscu.

Do tego jeszcze opcja wykorzystania jako kamery bezpieczeństwa, integracja z ekosystemem Xiaomi i innymi usługami oraz... mój osobisty sentyment, ale poparty wieloletnim doświadczeniem. Otóż w moim domu jest jeden odkurzacz, który przetrwał absolutnie wszystkie inne, nawet te teoretycznie ciekawsze i bardziej błyszczące. I jest to odkurzacz właśnie od Xiaomi, który dostałem kiedyś od kolegi, i który pomimo wielu lat na karku nadal działa bez zarzutu. 

Sam chciałbym znaleźć Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro pod choinką

Głównie dlatego, że Xiaomi w tym modelu nie starało się bawić w tworzenie funkcji, które robią wrażenie... raz, a potem o nich zapominamy, bo do niczego się nie przydają. Zamiast tego postanowiono zrobić wszystko, żeby ten odkurzacz był najlepszy w tym, w czym powinien być – czyli w, zaskoczenie, sprzątaniu. 

I zdecydowanie się to udało. Odkurzacz znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.

Piotr Barycki
19.12.2025 13:20
Lokowanie produktu: xiaomi
Tagi: robot odkurzającyXiaomi
Najnowsze
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00