Oto Borsuk - nowy bojowy wóz piechoty dla polskiej armii. Jest uzbrojony po zęby i poradzi sobie w dzień i w nocy

Borsuk wkrótce wejdzie na uzbrojenie Wojska Polskiego. Póki co, cały czas trwają testy, ale Agencja Uzbrojenia poinformowała, że zamówiono cztery dodatkowe prototypy. Oznacza to, że nowy, polski Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, jest na dobrej drodze do seryjnej produkcji.