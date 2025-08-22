Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki

Ładowanie...

Projekt nazwany Thunderbird to połączenie fizyki i elektrochemii, które pozwoliło uzyskać zauważalny wzrost efektywności reakcji jądrowej. Reaktor bazuje na prostych założeniach: jonizuje gazowy deuter i kieruje go w stronę celu z palladu, gdzie następują zderzenia prowadzące do fuzji. To jednak nie wszystko. Zastosowanie ogniwa elektrochemicznego do ciągłego dostarczania jonów deuteru zwiększyło gęstość paliwa i tym samym prawdopodobieństwo udanej reakcji. To pierwsze tak dobrze udokumentowane połączenie elektrochemii z procesem fuzji. Według autorów badania opublikowanego w Nature urządzenie może stać się platformą testową dla tanich, dostępnych na szeroką skalę eksperymentów fuzyjnych.

Co wyróżnia reaktor Thunderbird?

W odróżnieniu od klasycznych reaktorów Thunderbird nie wymaga użycia trytu, czyli izotopu wodoru, który jest trudny do pozyskania i przechowywania. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczniejsze, prostsze i potencjalnie bardziej przystępne kosztowo. Choć jeszcze nie generuje energii netto, dowodzi, że elektrochemiczne wspomaganie syntezy jądrowej działa i to w sposób mierzalny i powtarzalny.

Niezwiązani z projektem badacze Amy McKeown-Green i Jennifer Dionne podkreślają, że choć samo ogniwo elektrochemiczne nie wywołuje fuzji, to jego rola w przygotowaniu środowiska reakcji jest bardzo istotna. Ich zdaniem takie podejście może otworzyć drzwi do rozwoju niedrogich, niskotemperaturowych reaktorów fuzyjnych, które mogą zmienić sposób przeprowadzania badań.

Mały reaktor, wielki potencjał. Również poza energetyką

Autorzy projektu zaznaczają, że Thunderbird powstał przede wszystkim jako eksperyment interdyscyplinarny, który miał połączyć różne dziedziny nauki w celu przełamania barier. Już teraz wiadomo, że technologia może mieć zastosowanie nie tylko w energetyce, ale też w takich obszarach, jak inżynieria materiałowa (np. prace nad nadprzewodnikami) czy medycyna.

Thunderbird może być pierwszym krokiem w stronę fuzji, która przestanie być kosztownym, wielkoskalowym eksperymentem, a stanie się powszechnym narzędziem laboratoryjnym. Reaktor Thunderbird nie zmieni jeszcze świata, ale już teraz zmienia sposób, w jaki naukowcy myślą o syntezie jądrowej. Jeśli technologia zostanie rozwinięta i udoskonalona, może stać się podstawą przyszłej rewolucji energetycznej.



Marcin Kusz 22.08.2025 06:12

